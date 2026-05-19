自由開講》當台電虧損成了政治提款機

◎ 郭索

近日圍繞台電LOGO字體與帳單配色的爭議，再度讓臺灣社會陷入熟悉的政治口水戰。從于右任字體是否為真跡，到帳單顏色究竟是藍色、綠色還是「藍綠色」，最後甚至上升到所謂「去中化」與「文化毀滅」的高度，彷彿一間肩負全臺供電穩定的國營事業，如今最大的問題竟是字體與色彩。然而，真正值得人民關注的，從來不是LOGO長什麼樣子，而是台電長年承擔的能源成本與政治壓力，早已讓這家國營企業成為被全民情緒與政黨攻防反覆消耗的對象。

台電LOGO字體與帳單配色的爭議，再度讓臺灣社會陷入熟悉的政治口水戰。台電澄清，綠色帳單代表「欠繳帳單或臨時用電戶」。（台電提供）





許多人高喊台電虧損數千億元，接著將所有問題歸咎於民進黨執政，甚至直接簡化成「綠友友」、「意識形態治國」或「轉型正義失控」。但問題是，台電虧損的主因，真的是因為改字體、換顏色嗎？事實上，近年全球燃料價格暴漲，俄烏戰爭更推升天然氣與煤炭價格飆升，臺灣作為能源進口國，自然無法置身事外。然而在此同時，臺灣社會又長期要求「電價不能漲」，民生用電凍漲成為政治正確，產業電價亦未完全反映成本，最終只能由台電自行吸收。換句話說，台電並非單純經營失敗，而是被迫同時扮演穩定物價、維持民生、支撐產業與承擔政治壓力的角色。

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最荒謬的是，許多人一方面享受亞洲相對低廉的電價，一方面又把台電罵成敗家子。當國際燃料價格翻倍時，若完全反映成本，臺灣民生電價恐怕早已大幅調漲，但每當政府試圖調整電價，立刻又遭到政治人物與網路輿論圍剿，彷彿「便宜用電」是天經地義。問題在於，世界上從來沒有真正免費的低電價，今天不從帳單支付，就會從稅金、補貼與國營事業虧損中支付。那些高喊「台電虧損」的人，往往也是反對合理電價改革最激烈的一群，這種邏輯上的矛盾，才是臺灣能源政策長期無法理性討論的根源。

「毛筆字被消滅就是去中化」的說法，更顯得過度政治化。圖為桃園市中壢仁海宮舉辦書法比賽。（資料照）

至於所謂「毛筆字被消滅就是去中化」的說法，更顯得過度政治化。中華文化從來不會因為一個企業字體調整就消失，更不會因為帳單顏色改變就滅亡。真正危險的，是把任何公共議題都強行拖入藍綠對抗，讓社會失去討論政策本質的能力。今天如果台電最大的問題，只剩下LOGO顏色與草書字體，那反而代表某些人早已無法正面回答能源轉型、核能爭議、燃料成本與國際能源風險等真正艱難的問題。

臺灣真正需要的，不是永無止盡的字體戰爭，而是成熟的能源認知。人民可以監督政府，可以質疑政策，但也必須理解能源從來不是廉價且毫無代價的商品。當世界各國都因能源危機而調漲電價時，臺灣仍試圖維持相對低廉的民生價格，本身就代表有人正在承擔成本。支持「誰用電、誰付費」，不是替政府護航，而是避免讓國營事業永遠淪為政治提款機。否則今天吵的是LOGO，明天吵的是顏色，後天吵的是字體來源，最後真正被掏空的，不只是台電，而是整個臺灣對公共政策理性討論的能力。

（作者為自由評論者）

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