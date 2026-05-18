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自由開講》期許沈伯洋打出一場「很不民進黨」的選戰

2026/05/18 10:30

◎ 吳易翰

過去，台北市長始終與總統大位有著「連動關係」，諸如李登輝、陳水扁及馬英九，都曾以台北市長的身分登上總統大位。不過，從2016年蔡英文總統重返中央執政，至2024年賴清德接任總統，兩人皆未擔任過台北市長，故如今「先市長、後總統」已非台灣的「元首慣例」。

松山慈惠堂2026台北母娘文化季活動上，沈伯洋展現「初生之犢不畏虎」的出場式，讓蔣萬安都相形失色。圖為台北母娘文化季蕭美琴、蔣萬安、沈伯洋同框。（資料照）松山慈惠堂2026台北母娘文化季活動上，沈伯洋展現「初生之犢不畏虎」的出場式，讓蔣萬安都相形失色。圖為台北母娘文化季蕭美琴、蔣萬安、沈伯洋同框。（資料照）

台北市向來被視為是藍營具有「絶對優勢」的選區，而由於蔣萬安的政治風格、形象與背景，和馬英九極為相似，宛如是「新版馬英九」。現今，蔣萬安也想「複製貼上」馬英九模式，更上一層樓之心，不言可喻！

今年年初，親藍媒體就不斷放出，蔣萬安是藍營的「超級母雞」，將發揮外溢效應助選，企圖再造「萬安神話」。但是，在4月的松山慈惠堂2026台北母娘文化季活動上，沈伯洋展現「初生之犢不畏虎」的出場式，連長期自我感覺良好的蔣萬安都相形失色，這位「非典型黑馬」，也讓綠營支持者「有希望感」。

蔣萬安就任台北市長至今已將近4年，若連老鼠都處理不好的市長，大家還能期待「蔣滅鼠」未來可以更上一層樓？圖為街頭出現老鼠。（資料照）蔣萬安就任台北市長至今已將近4年，若連老鼠都處理不好的市長，大家還能期待「蔣滅鼠」未來可以更上一層樓？圖為街頭出現老鼠。（資料照）

蔣萬安就任台北市長至今已將近4年，「萬安政績」當然可受外界公評，但若連老鼠都處理不好的市長，大家還能期待「蔣滅鼠」未來可以更上一層樓？而過往，凡是民進黨內有意挑戰台北市長的人，總是會被懷疑其參選動機，也導致「有意願者」陷入了「參選正當性危機」。

所以，我們期許「非傳統型綠男」的沈伯洋，能以「非典型作戰」衝破「基本盤定輸贏」的藩籬，打出一場「很不民進黨」的選戰，讓台北市民不再陷入「天龍輪迴」裡！

（作者為政治工作者）

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