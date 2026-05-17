自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 社會

自由開講》517非核家園一週年 台灣該討論的早已不是缺電

2026/05/17 09:30

◎ 林仁斌

2025年5月17日，台灣正式邁入核電歸零的時代，成為亞洲第一個實現非核家園的國家。

這並非一朝一夕的政策轉折，而是數十年社會運動、公共辯論與民主參與所累積而成的結果。然而，非核滿一週年後，社會最常追問的仍是同一件事：會不會缺電？這樣的提問看似直觀，卻也過度簡化。

建於1978年的台電第三核能發電廠（簡稱核三廠），於2025年5月17日正式除役。（資料照）建於1978年的台電第三核能發電廠（簡稱核三廠），於2025年5月17日正式除役。（資料照）當地緣政治風險升高、AI與半導體產業快速擴張、全球能源轉型加速推進，台灣面對的早已不只是「電夠不夠」的問題，而是一場關於制度設計、風險承擔與治理能力的綜合考驗。

國際能源總署（IEA）已多次提醒，AI帶來的從來不只是用電增加，而是整個電力系統調度邏輯的改變。真正的挑戰，不在需求是否成長，而在電網是否具備足夠韌性，制度是否能快速回應結構變化。換言之，AI不是單純的用電壓力，而是對能源治理能力的壓力測試。如果公共討論仍停留在「缺不缺電」，即使增加更多發電量，也未必能解決系統失衡的問題。

在這樣的背景下，核能重新成為討論焦點。支持者強調其低碳與穩定特性，這並非全然錯誤，但若將核能視為單一技術解方，反而容易忽略問題核心。即使依國際主流估算，核能生命週期的碳排放量仍是高於風能與太陽能；更重要的是，其高度依賴長期制度支持與龐大財政投入。英國欣克利角C核電廠建設成本與工期大幅超支，再次提醒世人：核能從不是單純技術問題，而是制度與
財政能力問題。

至於核廢料處置，至今仍缺乏全球普遍接受的長期解方。若以「未來技術終將解決」作為政策依據，本質上就是將責任延後，卻在當下做出不可逆決策。

若說核廢問題揭示的是時間與責任，那麼核電延役則暴露制度一致性的落差。

依現行制度，新建電廠須經完整的環境影響評估，但老舊核電廠卻可以在較低審查強度下重啟再運轉。這不是技術差異，而是制度選擇。

更值得注意的是區域風險。中國沿海核電廠距離台灣僅百餘公里，一旦發生事故，影響將不只是理論推演，而是時間與風向問題。然而，台灣在跨境核安資訊交換、預警與應變協調上的制度能力，仍是有待強化。即便回到核災應變本身，現行緊急應變計畫區（EPZ）也不應被視為安全保證，而只是最低行動門檻。從車諾比到福島，核災真正教訓從來都是風險永遠可能超出制度預設。

英國興建中的欣克利角C（Hinkley Point C）核電廠，建設成本與工期都大幅超支。（路透檔案照）英國興建中的欣克利角C（Hinkley Point C）核電廠，建設成本與工期都大幅超支。（路透檔案照）這些問題最終都指向同一個核心。能源治理真正需要回答的，只有三件事：

成本是否完整揭露？風險如何分配？責任由誰承擔？這三個問題適用於核能，也適用於再生能源與電網投資。當任何能源被抽離這三個維度討論，都容易淪為口號。

台灣走向非核家園，零核電一年來，在國人節電與台電調度得宜下，社會並未出現「缺電」或者系統性崩潰，備載容量率皆可維持在6%以上（並無＜6%的供電警戒狀況，更是有九成以上天數的備載容量率是＞10%的「供電充裕」）。

儘管如此，能源治理的真正考驗，其實才剛開始。

面對區域局勢升溫、全球科技競爭加劇，以及產業升級帶來的用電壓力，台灣真正需要的，不是重新陷入「缺電恐慌」與「返核救世」的二元對立，而是建立一套具備韌性、透明且可調整的治理架構，包括電網現代化、儲能整合與需求管理能力。

能源選擇，終究不是技術問題，而是制度問題；不是短期供給問題，而是長期承擔問題。

當討論仍停留在「缺不缺電」，我們忽略的，其實是更重要的提問：當風險發生時，制度是否有能力承接？當代價浮現時，是否有人負責？

台灣真正的能源問題，不是電不夠，而是制度是否誠實並準備好面對未來。

自由開講》517非核家園一週年 台灣該討論的早已不是缺電台灣走向非核家園，不要重新陷入「缺電恐慌」與「返核救世」的二元對立。圖為新北核二廠。（資料照）
非核家園的一週年，不該只是回頭驗證有沒有缺電，而應成為重新追問台灣能源治理能否走向成熟的起點。

（作者為台灣環境保護聯盟學術委員、文大副教授）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。
本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書