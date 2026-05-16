自由開講》該快樂的臨床心理師節嗎？

◎ 楊啟正

每年的5月15日是「臨床心理師節」，會訂這天做為臨床心理師的節日，主要是因為距今恰巧40年前（1986年）的考試院記錄中，首次將「臨床心理師」的專業名稱登載於官方文件上。時至今日，全台灣已有2000名左右的臨床心理師在第一線守護民眾的心理健康，而近年來政府確實也愈來愈重視心理健康的議題。

「15至45歲青壯年心理健康支持方案」臨床心理師協助民眾找出壓力來源，必要時轉介精神科治療。（資料照）從疫情時的遠距心理諮詢（商）的建立，到15-45歲青壯年心理健康支持方案的推動；且更進一步來說，已有許多方案，例如：針對警消人員、孕產婦、工作職場、各級學校學生等，都提供了心理諮商的補助方案，來協助解決心理困擾。未來亦有經費持續挹注於心理健康相關的政策之中，感覺起來確實讓民眾更能親近當心理健康後帶來的助益！

然而真的是這樣嗎？其實在種種積極的心理健康政策之下，仍有些許黑暗的角落，仍待努力改變讓民眾能接觸到更高品質的心理健康專業服務。首先，不說大家可能不相信，健保中的心理治療給付才344點，在點值可能還需要打折的情況之下，可能實際讓醫院得到的不到300元；相較於臨床心理師自己在外接心理諮商的個案，動輒50分鐘可能2500元甚至更高的收入，可想而知這樣極大且不合理的落差讓臨床心理師會留在醫院的可能性愈來愈低！

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屋漏偏逢連夜雨的是，如果只談健保點值的狀況或許也沒這麼嚴重，畢竟這樣的點值早已行之有年，也就這樣持續進行著！但更重要的是，臨床心理師在醫院中的專業價值愈來愈難受到肯定。

臨床心理師在醫院中的專業價值愈來愈難受到肯定。示意圖。（資料照）近期聽聞有些醫院可能任意調動臨床心理師服務的單位，還讓非相關專業人員成為臨床心理師的主管，身為一位在醫院工作的臨床心理師，又怎麼能感受到對專業的認同與尊重。事實上，殊不知已有許多醫院已試著將臨床心理師成為一個「獨立運作單位」，而非隸屬於某個醫療科部之下，而這都是反映了臨床心理專業工作的複雜性與多樣性。以筆者自己的臨床心理專業為例，過去多年來皆與神經外科醫師合作，共同瞭解並協助病人與家屬的功能與日常生活表現。從上述這樣的說明就可以看出，臨床心理師在醫院中不是只有心理治療（諮商），有更多元且更貼近病人與家屬需要的專業工作在第一線努力進行著！

前述雖然提及臨床心理師已有2000名左右，然而就整個醫療體系來說仍不算多！尤其如果散佈於各醫院體系後，每家醫院的臨床心理師人數可能僅是所有醫事人員中的少數。或許也因為如此，臨床心理師在醫院中的聲音，常比較不容易被院方所聽見！

近期新聞報導中也明確指出，臨床心理師從過去超過七成以上都在醫院工作，比例近年來逐漸下滑，目前已不到五成；這也說明醫院環境需要對臨床心理師更加的友善，讓這群多年來努力於醫療場域中守護民眾心理健康的專業人員更願意留下來付出。也因如此，筆者在臨床心理師節（5/15）的這天，期待各位讀者如果身邊認識任何一位臨床心理師，懇請給他們一個鼓勵與肯定，讓他們知道很多人都在他們的身邊，肯定他們的付出也與他們一同打拚，讓台灣民眾的心理健康更加完善。

祝各位臨床心理師，「臨床心理師節快樂！」

每家醫院的臨床心理師人數可能僅是所有醫事人員中的少數。（資料照） （作者為國立政治大學心理學系教授）

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