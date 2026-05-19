黑熊學院》中共代理人竟然能當上加州市長？

這一類招募與收買的行為，被稱為典型的「菁英俘獲」類型，是中國近年來進行滲透與統戰的「新型態」，也是積極推動的重點。 中共的滲透野心並不是僅針對台灣，而是全世界，這也是為什麼中共在世界各地都有滲透蹤跡。

◎ 黑熊學院

美國加州阿凱迪亞市市長長王愛琳（Eileen Wang）承認非法擔任中國政府代理人，確定判刑入獄。

美國加州阿凱迪亞市市長長王愛琳（Eileen Wang）承認非法擔任中國政府代理人，紅色滲透層級升高。 （取自貼文）



近年中國非常積極鎖定滲透民主國家的地方政治，有幾個常見重點手段：



第一，操控輿論



王愛琳坦承，他在2020至2022年間與中國合作，與當時的未婚夫密謀，在美國境內架設假新聞網站，內容多在宣傳親中言論。王愛琳也是在操控輿論的這段時間得到公職。



根據認罪協議，王愛琳就曾根據中共官員的指令，在美散布洗腦文宣，或撰寫類似新聞為新疆人權爭議洗白，內容聲稱種族滅絕與強迫勞動全是「謠言」，散佈這種謠言就是在詆毀中國，破壞新疆的安全穩定等論調。



第二，利用「族裔的情感連結」來作掩護



王愛琳在當地的華裔社群擁有廣泛影響力。



這類代理人案件的最大共通點在於，中共透過代理人會利用自己的「華裔」背景，到處登門拜訪、施點小惠，並標榜自己是在為社區服務。



中共深諳人性，瞄準這種離鄉背井的思鄉情懷，營造「大家來聊聊天、互相照顧」的親和形象，因為這麼做非常容易降低民眾的防備心理。



中共只要慢慢把餅做大，就能在這些人裡面物色具有政治野心的海外人士，招募更多代理人。

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這樣的作為將導致「正常交流」與「政治統戰」的界線日益模糊，也降低人跟人之間的信任。



第三，滲透的層級正在升高



過往大眾對「外國間諜」或「代理人」的印象往往停留在華裔社群的基層意見領袖（通常是熱心聯絡社區事務的「頭人」）。



然而近年種種案例表明，中共病毒已悄悄擴散至各國各級政府官員與民意代表層級。

中國滲透民主國家的地方政治，透過代理人的「華裔」背景，到處施點小惠。圖為涉嫌替中國從事間諜活動的菲律賓丹轆省班班市的前華裔市長郭華萍。（歐新社資料照）





例如地方市長，而市長能做的事情很多，掌握社區資源、土地規劃、公共安全以及基層民意。



當這些權力累積起來，對中國來說就有極高的戰略價值，包括利用職權掩護親中活動，甚至逐漸透過地方決策影響國家整體的「對華政策」，甚至逐漸在制定政策中佔有一席之地。



這一類招募與收買的行為，被稱為典型的「菁英俘獲」類型，是中國近年來進行滲透與統戰的「新型態」，也是積極推動的重點。



中共的滲透野心並不是僅針對台灣，而是全世界，這也是為什麼中共在世界各地都有滲透蹤跡。



中共所謂的「統戰」是指「統一戰線」，這個核心概念是「團結所有能夠團結的力量，來打擊主要敵人」，要拉攏分化與大外宣，去驅使所有人支持中共。



而被擺在中共侵略首位的台灣，當然會遭受到最大打擊。我們不提高警覺，終將從根部被腐蝕，並在未來某一天失去發言權。

本文經授權轉載自黑熊學院臉書

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