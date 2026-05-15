矢板明夫觀點》美中峰會 川習姿態大不同

白宮公布的會談重點，主要是貿易、經濟合作、伊朗、荷姆茲海峽等議題，並沒有出現北京想要的「台灣突破」。這對中國來說，恐怕是最大的失望。

◎ 矢板明夫

川習會14日在北京登場。表面上看，是兩個大國領導人的峰會。實際上看，雙方的姿態完全不同。

中國非常積極，也非常重視這次溝通。北京鋪紅毯、高規格接待，習近平也把台灣問題放在最重要的位置。這說明，中國最希望透過這次會談，讓美國在台灣問題上做出某種表態，至少希望川普降低對台灣的支持力道。

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習近平和被中國制裁的美國國務卿魯比歐握手。 （取自貼文）

但是，從目前公開的訊息來看，中國最期待的台灣問題，並沒有任何實質結果。白宮公布的會談重點，主要是貿易、經濟合作、伊朗、荷姆茲海峽等議題，並沒有出現北京想要的「台灣突破」。這對中國來說，恐怕是最大的失望。

相反地，美國這邊顯得相當輕鬆。川普此行最明顯的目的，是為美國企業爭取利益，打開中國市場。最有象徵性的畫面，就是最後一刻讓輝達執行長黃仁勳登上空軍一號，一起飛往北京。這是一個非常清楚的訊號。川普是帶著美國企業、科技實力和市場籌碼去談判的。

黃仁勳最後一刻登上空軍一號。（圖取自記者Emily Goodin社群媒體X）

當然，因為目前還沒有公布具體協議，最後成果如何，還要繼續觀察。但我認為，這次川習會仍然可能有一個好的結果。

那就是黎智英。

川普過去曾表示會向習近平提出黎智英問題。這種事情不一定會在公開場合大聲宣布，但水面下雙方一定有溝通。如果川普回國後不久，黎智英能夠以保外就醫或其他方式，被允許離開香港、到海外接受治療，那將是一個非常重要的人權外交成果。對川普來說，這會讓他的國際聲望繼續高漲；對北京來說，也是一種不必公開認錯、但可以緩和國際壓力的處理方式。

如果黎智英能夠以保外就醫或其他方式，到海外接受就醫，也許是川習會可能有一個好的結果。圖為黎智英被逮捕情形。（歐新社檔案照）





很多人期待美中關係改善，我也希望世界不要走向戰爭。但這幾年的經驗告訴我們，美中關係往往不是「只要開始談，關係就會變好」。相反地，很多時候是一談之後，問題反而更清楚浮上檯面。

主要原因很簡單，因為中國在談判桌上常常做出很多承諾，但事後不兌現，惹怒美國。

所以，這次川習會不能只看笑容、紅毯和合照。真正要看的，是中國會不會兌現承諾；美國能不能拿到實際利益；以及黎智英能不能重獲自由。

（作者為日本在台新聞工作者與作家）

本文經授權轉載自矢板明夫臉書

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