名家分享~James Jseng》習近平的AI不平等條約，這才叫做喪權辱國

就在川普與習近平四處合影留念的同一時間，路透社披露了一份措辭精密、令人譁然的晶片協議，這個協議的核心邏輯只有一個，美國不打算徹底封死中國的AI算力，而是要以「有條件開放」的方式，讓中國在依賴中持續失血，每一次呼吸都要繳錢。

◎ James Jseng

川普訪中路上，在阿拉斯加暫停加油，這時候眾人才赫然發現，原先說沒被邀請前往的黃仁勳，臨時又上了AIR FORCE ONE，正當大家一陣納悶之際，新聞傳來，大家好像都看懂了答案。

輝達執行長黃仁勳在最後一刻登上川普總統專機，前往北京訪問。（法新社檔案照）就在川普與習近平四處合影留念的同一時間，路透社披露了一份措辭精密、令人譁然的晶片協議，這個協議的核心邏輯只有一個，美國不打算徹底封死中國的AI算力，而是要以「有條件開放」的方式，讓中國在依賴中持續失血，每一次呼吸都要繳錢。

協議的輪廓被三名知情人士向路透社證實，具體條款如下：

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阿里巴巴、騰訊、字節跳動、京東等約10家中國科技巨頭，獲准採購Nvidia H200 AI晶片。

每家上限7.5萬顆。

聯想與鴻海擔任指定經銷通路。

媒體報導約10家中國科技巨頭，獲准採購Nvidia H200 AI晶片。示意圖。（路透檔案照）

晶片必須先過境美國領土完成結算後才能出口中國。

美國政府抽取每筆交易營收的25%。

晶片禁止轉作軍用，而且必需接受檢查。

關於這個25%，有一點必須說清楚，這不是川普心血來潮的勒索，而是一套法律變通手段，因為美國現行法律不允許政府直接向出口商品課徵費用，所以只能設計出晶片過境美國的迂迴路線，先讓貨物踩上美國國土，再完成費用收取，然後才放行出口，是法律約束下的制度性「繞道抽稅」。

但無論法律包裝多麼精緻，政治現實卻一清二楚，一顆在台積電晶圓廠出生的晶片，必須繞地球一大圈，在美國的土地上被徵稅25%，然後才被允許運抵中國，而整個過程中，中國既無法討價，也無法拒絕審查，因為你若拒絕，就只能面對封鎖。

19世紀的不平等條約，至少還要拿出大砲轟了才肯簽，現在川普卻只用了一張出口許可證明。

這份協議最可怕的地方，還不在於25%，而在於它對中國「自主替代」戰略的精準瓦解，目前中國正處於以華為昇騰、寒武紀國產晶片替代Nvidia的關鍵窗口期，H200的條件性開放，等於在牆上開了一道看起來更方便的門，讓阿里、騰訊、字節這些企業面臨一個計算，是繼續忍住國產晶片的磨合期、頻寬瓶頸與生態不成熟，還是花多25%的代價直接買現成的頂尖算力？

一顆在台積電晶圓廠出生的晶片，必須繞地球一大圈，在美國的土地上被徵稅25%，然後才被允許運抵中國。（美聯社檔案照）然後，一旦大量資本流向H200，國產晶片的市場訂單、研發資金、人才生態都會同步萎縮，這晶片，就是一顆毒藥，而且，還鍍了金。

北京方面顯然對「晶片過境美國」這個安排心存疑慮，擔心硬體在過境途中被植入後門或隱藏漏洞，中國企業在北京的明示下集體退縮，不敢購買，而且，美國明令不可軍事化，還要接受檢查，這，如果不是上面一句話，誰能擔得起？

顯然這僵局仍在持續，所以我們才會看到，最後一刻，黃仁勳還不知道自己究竟要不要去。

如今這紙合約的弔詭就在這裡，美國開了門，中國卻不敢進，因為進門的代價是25%的稅金加上交出數位主權的疑慮，不進門則是算力繼續落後、AGI競賽繼續輸血，習近平面對的選擇，是接受一份字面上寫著「平等合作」、本質上接近19世紀割地賠款的現代科技條約，還是賭上自己繞不開的算力缺口，繼續等一個追趕的機會。

1842年，道光皇帝在南京條約上蓋了章，史書說那叫喪權辱國，2026年，習近平面前這份協議雖然還沒簽，但，黃仁勳在最後一刻卻終於被叫上了飛機。

習近平面對的選擇，是接受一份字面上寫著「平等合作」、本質上接近19世紀割地賠款的現代科技條約。（取自貼文）這，是不是已經透漏了答案？

本文經授權轉載自James Jseng臉書

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