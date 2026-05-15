自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 社群

名家分享~James Jseng》習近平的AI不平等條約，這才叫做喪權辱國

就在川普與習近平四處合影留念的同一時間，路透社披露了一份措辭精密、令人譁然的晶片協議，這個協議的核心邏輯只有一個，美國不打算徹底封死中國的AI算力，而是要以「有條件開放」的方式，讓中國在依賴中持續失血，每一次呼吸都要繳錢。
名家分享

名家分享

2026/05/15 18:00

◎ James Jseng

川普訪中路上，在阿拉斯加暫停加油，這時候眾人才赫然發現，原先說沒被邀請前往的黃仁勳，臨時又上了AIR FORCE ONE，正當大家一陣納悶之際，新聞傳來，大家好像都看懂了答案。

輝達執行長黃仁勳在最後一刻登上川普總統專機，前往北京訪問。（法新社檔案照）輝達執行長黃仁勳在最後一刻登上川普總統專機，前往北京訪問。（法新社檔案照）就在川普與習近平四處合影留念的同一時間，路透社披露了一份措辭精密、令人譁然的晶片協議這個協議的核心邏輯只有一個，美國不打算徹底封死中國的AI算力，而是要以「有條件開放」的方式，讓中國在依賴中持續失血，每一次呼吸都要繳錢。

協議的輪廓被三名知情人士向路透社證實，具體條款如下：

阿里巴巴、騰訊、字節跳動、京東等約10家中國科技巨頭，獲准採購Nvidia H200 AI晶片。

每家上限7.5萬顆。

聯想與鴻海擔任指定經銷通路。

名家分享~James Jseng》習近平的AI不平等條約，這才叫做喪權辱國媒體報導約10家中國科技巨頭，獲准採購Nvidia H200 AI晶片。示意圖。（路透檔案照）
晶片必須先過境美國領土完成結算後才能出口中國。

美國政府抽取每筆交易營收的25%。

晶片禁止轉作軍用，而且必需接受檢查。

關於這個25%，有一點必須說清楚，這不是川普心血來潮的勒索，而是一套法律變通手段，因為美國現行法律不允許政府直接向出口商品課徵費用，所以只能設計出晶片過境美國的迂迴路線，先讓貨物踩上美國國土，再完成費用收取，然後才放行出口，是法律約束下的制度性「繞道抽稅」。

但無論法律包裝多麼精緻，政治現實卻一清二楚，一顆在台積電晶圓廠出生的晶片，必須繞地球一大圈，在美國的土地上被徵稅25%，然後才被允許運抵中國，而整個過程中，中國既無法討價，也無法拒絕審查，因為你若拒絕，就只能面對封鎖。

19世紀的不平等條約，至少還要拿出大砲轟了才肯簽，現在川普卻只用了一張出口許可證明。

這份協議最可怕的地方，還不在於25%，而在於它對中國「自主替代」戰略的精準瓦解，目前中國正處於以華為昇騰、寒武紀國產晶片替代Nvidia的關鍵窗口期，H200的條件性開放，等於在牆上開了一道看起來更方便的門，讓阿里、騰訊、字節這些企業面臨一個計算，是繼續忍住國產晶片的磨合期、頻寬瓶頸與生態不成熟，還是花多25%的代價直接買現成的頂尖算力？

一顆在台積電晶圓廠出生的晶片，必須繞地球一大圈，在美國的土地上被徵稅25%，然後才被允許運抵中國。（美聯社檔案照）一顆在台積電晶圓廠出生的晶片，必須繞地球一大圈，在美國的土地上被徵稅25%，然後才被允許運抵中國。（美聯社檔案照）然後，一旦大量資本流向H200，國產晶片的市場訂單、研發資金、人才生態都會同步萎縮，這晶片，就是一顆毒藥，而且，還鍍了金。

北京方面顯然對「晶片過境美國」這個安排心存疑慮，擔心硬體在過境途中被植入後門或隱藏漏洞，中國企業在北京的明示下集體退縮，不敢購買，而且，美國明令不可軍事化，還要接受檢查，這，如果不是上面一句話，誰能擔得起？

顯然這僵局仍在持續，所以我們才會看到，最後一刻，黃仁勳還不知道自己究竟要不要去。

如今這紙合約的弔詭就在這裡，美國開了門，中國卻不敢進，因為進門的代價是25%的稅金加上交出數位主權的疑慮，不進門則是算力繼續落後、AGI競賽繼續輸血，習近平面對的選擇，是接受一份字面上寫著「平等合作」、本質上接近19世紀割地賠款的現代科技條約，還是賭上自己繞不開的算力缺口，繼續等一個追趕的機會。

1842年，道光皇帝在南京條約上蓋了章，史書說那叫喪權辱國，2026年，習近平面前這份協議雖然還沒簽，但，黃仁勳在最後一刻卻終於被叫上了飛機。

習近平面對的選擇，是接受一份字面上寫著「平等合作」、本質上接近19世紀割地賠款的現代科技條約。（取自貼文）習近平面對的選擇，是接受一份字面上寫著「平等合作」、本質上接近19世紀割地賠款的現代科技條約。（取自貼文）這，是不是已經透漏了答案？

本文經授權轉載自James Jseng臉書

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書