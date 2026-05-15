自由開講》互相抹黑抹紅 正在配合北京分化台灣的策略

◎ 李文忠

藍綠白一天天習於互相抹黑抹紅，令人厭煩。國民黨副主席兼秘書長李乾龍座車遭裝設追蹤器乙案，昨天（5/14）新北地檢署以證人身份傳訊李本人及尹乃菁，李自承是他太太裝的。

國民黨副主席兼秘書長李乾龍座車遭裝設追蹤器乙案，李自承是他太太裝的。（資料照）那尹當時可是直接指控賴總統動用情治系統，還說卸任後讓賴天天跑地檢署及法院，義正嚴辭，煞有其事。

問題在她會不會道歉？當然不會！那她會不會心裡覺得不好意思？她自以為義，打從心裡不認為有錯！而且這已經是某些名嘴政客生活的日常，不造謠胡扯，好像日子就不會過了。

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李乾龍座車遭裝設追蹤器，尹乃菁日前指控賴總統動用情治系統所為。（資料照）「國防特別條例」通過後第三天，黃國昌又來了，他說：國防產業不該讓綠友友藉此大撈一筆、發大財。問題是特別預算還沒送立法院，標案還沒開始，這叫把懷疑當作事實及證據，典型抹黑手法。而黄自以為義，習於開完記者會一切就結束了，不嚴格查證、不深入追蹤，帶來的不會是監督只有口水。

綠營是三十步笑一百步。同一天馬文君說，若她可作主，特別預算她支持的是「O」。撲天抹紅就來了。可她是這麼說的:「特別條例所匡列的採購項目，根本不符合編列特別預算的急迫性」，「不是不買，不是不能買，但要買，就應該回到年度預算來編列送審」。這樣的說法，我們可以反駁說明，但正符合特別預算的法理。只能說綠營非蓄意抹紅攻擊，性質沒有那麼惡劣，但更自以為義，造成的傷害及不信任一樣大。

民眾黨主席黃國昌未查證，就指國防產業不該讓綠友友藉此大撈一筆、發大財。（資料照） 台灣要付出的代價更大,也許以後我們還不起:

一、惡鬥無了時，社會更分裂，藍綠白同溫層視對方為敵，惡感加深。

二、台派與藍白中華民國派、本土派、務實派合作及以後可能的結盟愈加困難。

三、只會抹黑，不利監督打撃貪腐。只會抹紅，不利針對紅統及在地協力者。

四、中間選民及年輕人對政治更疏離，更看不起政客名嘴。

很不幸地，以上正是北京分化台灣最樂見的情況，所以不查證、不研究，任意抹黑抹紅別人的都是台灣的罪人。

（作者為前立法委員）

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