自由開講》如何處置主張零軍購公立學校教師

◎ 賴昭呈

針對台北市立北一女教師在校外的親中政治言論，雖然北一女校友年代晚報主播張雅琴主播覺得對於區桂芝的言論感到非常丟臉，現行法規受限於言論自由與體制設計，使教育局處置面臨高度限制。

一、 根據《教師法》台北市教育局能夠怎麼處置？

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根據中華民國《地方制度法》與《教師法》，北一女的主管機關為台北市政府教育局。面對區桂芝的「0軍購」及「台灣人就是中國人」等言論，教育局與校方有以下處置範疇與限制：

啟動《教師法》第32條的行政調查：教育部已指示台北市教育局，應督導學校落實教師法第32條第1項第6款之義務（嚴守職分，本於良知，發揚師道，避免不當之政治宣傳）。

北一女教師區桂芝接受中國官媒《央視》旗下新媒體「日月譚天」訪問，主張「零軍購」。（資料照，取自日月譚天）調查是否違反「教育中立」： 教育局必須透過北一女校方啟動「校事會議」調查。若查證其將該政治言論帶入課堂教學、或在教學互動群組中發表，即違反《教育基本法》第6條的教育中立原則，可依情節給予行政懲處（如記過、申誡、或年終考核扣分）。

二、 《教師法》這種讓國民失望的規定如何改進？

現行《教師法》對淘汰教師（俗稱不適任教師）的程序極為嚴苛且保守，主因在於：

1.保障教師工作權，防範政治清算：台灣過去經歷戒嚴與白色恐怖時期，當時執政者常以政治思想為由清算、解聘教師。為防止任何政黨在執政後利用行政權力隨意開除政治立場不同的教師，現行法律刻意大幅拉高解聘門檻，保障教師的職位安全。

2.維護憲法層級的言論自由：教師在非教學時間、校外體制發表政治言論（如兩岸統一、0軍購），屬於中華民國憲法保障之言論自由範疇。法律無法僅因「多數國民聽了生氣失望」，就剥奪一個公民的公共發言權與工作權。

3.教評會的「師師相護」體制：依現行法規，教師的解聘或不續聘，必須經過學校「教師評審委員會（教評會）」審議通過。教評會成員多由校內教師兼任，實務上具有高度的同儕同理心，除非涉及嚴重的性侵、貪污或重大暴力犯罪，否則極難跨越三分之二的解聘門檻，常被民間團體（如人本教育基金會）批評為「淘汰不掉不適任教師」的保護傘。

要解決不適任教師或「配合敵國統戰言論之公立學校教師」無法處理的困境，提出以下改革方向：

台北市教育局必須透過北一女校方啟動「校事會議」調查。（資料照）1.引進第三方外部調查機制，打破「師師相護」

現行的高級中等以下學校教師解聘辦法雖已逐步提高外聘委員比例，但最終關鍵裁決權仍留在校內。應修法將涉及國家安全風險、違反教育中立之重大案件，直接提升至直轄市教育局或中央教育部的「教師專業審查會（專審會）」進行第三方獨立審查，減少校方頂不開人情壓力的弊病。

2.明確定義並細化「違反教師專業倫理」之情節

目前《教師法》第15條針對「行為違反相關法令，經有關機關查證屬實，有解聘必要」之條文定義過於模糊。應於施行細則中明確增列：「公立學校教師若於國內外公共媒體、網路平台，配合境外敵對勢力進行統戰宣傳，或損及國家主權認同，情節重大者」，視為違反教師專業倫理，得予以終局停聘或解聘。

3.強化《台灣地區與大陸地區人民關係條例》的約束力

北一女澄清，區桂芝並沒有接受中媒採訪。（資料照，取自Youtube/玉山網路電視台）目前兩岸條例僅限制現職公務員及退將赴中參與政治活動。應研議修法將「公立學校編制內現職教職員」納入特定規範，禁止其接受中共官媒、統戰單位採訪或配合製作政治宣傳影音（即圍堵「區桂芝模式」的統戰協力漏洞）。

4.落實教學現場隨機評鑑與家長/學生投訴機制

教育局應建立更完備的課堂教學抽查與不定期評鑑制度，若有學生具名檢舉教師在課堂上灌輸特定親共、貶低國防等與學科無關之政治思想，校方應立刻停聘該教師並抽換授課人員，以維護學生的受教權與受保護利益。

行政院長卓榮泰於5月12日表示，若教師言論與國家政策有大幅不同或產生嚴重挑戰，教育部應與學校及教師進行必要溝通。（資料照）（作者為國立臺灣師範大學法學博士、台中市嘉陽高中校長）

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