自由開講》少子化下，別讓孩子受傷後才被看見

◎ 郭冠廷（Gerald Kuo ）

暑假到了。當多數學生期待放假，許多體育班與校隊學生卻進入最密集的暑訓期。高溫、長時間訓練與連續比賽，讓暑假不只是成長季，也可能是運動傷害累積的高峰。

台灣常談少子化，但在體育界，少子化的意義更沉重。

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孩子變少，不代表訓練風險降低；相反地，每一位願意投入競技運動的學生都更珍貴。若孩子因長期忍痛訓練、延誤就醫或錯誤回場而提早結束運動生涯，不只是個人遺憾，也是國家體育人才的折損。

台中運動局表示，從2023年起運動防護員就隨隊集訓及比賽。（資料照，台中市府提供）

許多人聽到「運動防護員」，只想到貼紮、冰敷、按摩。但真正的運動防護員，不是受傷後才出現的善後者，而是站在訓練現場、學校與醫療系統之間的第一哨。他們協助傷害預防、健康管理、風險辨識、送醫前處理與傷後回場把關，讓孩子不是倒下後才被看見。

近年地方政府推動基層運動防護圈，重點也不只是找幾間醫院合作，而是把學校、防護員、物理治療師、醫師與行政系統串起來。學校是第一現場，防護員是第一哨，醫療院所是後端支援。真正的防護網，是孩子需要診斷、復健或轉介時，不會卡在資訊斷層裡。

家長也該改變提問方式。不要只問「孩子有沒有上場」，而要問：「學校有沒有防護員？受傷轉介去哪裡？誰能決定停訓與回場？」若孩子反覆疼痛、疑似熱傷害或腦震盪，就不該再靠忍耐撐過去。

第一線醫師面對學生運動員，也不宜只開止痛藥或說「休息兩週」。更重要的是寫清楚功能限制與回場條件，例如暫停跳躍、避免衝刺、可做低強度訓練，讓教練、防護員與家長有依據可循。

桃園市平鎮高中棒球隊球員訓練後，球隊防護員巴隆帶全隊做收操。 （資料照）運動部成立後，台灣體育政策不能只追金牌，也要關懷基層孩子的身體。

真正成熟的體育制度，不是等孩子倒下才送醫，而是在孩子還沒倒下前，就有人看見風險、有人願意喊停、有人穩穩接住他。

（作者為輔仁大學商學研究所博士候選人、社團法人居家健康關懷公益協會副理事長、社團法人台灣高齡醫動養學會副秘書長）

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