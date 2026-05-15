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沈榮欽國際視野》美中峰會：習近平如何看待台灣

魯比歐會後清楚談到，儘管北京誓言如必要時將動用武力佔領台灣，但是他的觀察是，中國目前不願對台灣採取軍事行動。他說：「我認為中國更傾向於讓台灣心甘情願地自願加入。在理想情況下，他們希望台灣通過投票或公投同意併入中國。」似乎顯示出北京深知動武的困難，將採用其他方式促使台灣併入中國，這也和中國「東升西降」的意識形態一致，同時北京似乎認為對台統戰有其效果。
沈榮欽 國際視野

沈榮欽 國際視野

2026/05/15 13:30

◎ 沈榮欽

比較習近平近十年和美國總統談到台灣議題的措辭，可以理解他對此議題的觀點如何變化。

◆川普1.0：

川普第一任總統任期內，習近平在兩次元首會面中，強調台灣問題是中美關係中「最敏感、最核心」的問題、是中美關係「政治基礎」的核心。

美國總統川普（右）於2017年訪問北京，習近平強調台灣問題是中美關係中「最敏感、最核心」的問題。（路透檔案照）美國總統川普（右）於2017年訪問北京，習近平強調台灣問題是中美關係中「最敏感、最核心」的問題。（路透檔案照） 習近平要求美方能夠恪守「一個中國」原則和中美三個聯合公報原則，妥善處理涉台問題，避免干擾兩岸關係與中美大局。川普當場回應美方將堅持美國的一個中國政策。

◆拜登：

習近平改變語氣，轉趨強硬，表示台灣問題是「中國核心利益中的核心」，是中美關係政治基礎中的基礎，更是「中美關係第一條不可逾越的紅線」。

習近平並且帶有警告意味的語氣表示：「解決台灣問題是中國人自己的事，是中國的內政」，並強硬表示「台獨同台海和平穩定水火不容」，要求拜登落實「不支持台獨」。

後來在拜習會中表示，美方僅口頭不支持台獨是不夠的，必須「停止武裝台灣」，並支持中國的和平統一。

其實當時習近平要求拜登從「不支持台獨」改為「反對台獨」，當場遭到拜登拒絕。

美國前總統拜登任內，習近平改變語氣，轉趨強硬，表示台灣問題是「中國核心利益中的核心」。（法新社檔案照）美國前總統拜登任內，習近平改變語氣，轉趨強硬，表示台灣問題是「中國核心利益中的核心」。（法新社檔案照） 面對拜登的詢問，習近平明確表示他並沒有在 2027 年進攻台灣的計畫。

◆川普2.0:

穿著「矮子樂」的習近平表示，台灣是「中美關係中最重要的問題」，處理好就能維持雙邊關係穩定；處理不當，恐怕就會導致兩國「碰撞甚至衝突」。他同時警告，「『台獨』與台海和平水火不容，維護台海和平穩定是中美雙方最大公約數」。

整體來看，習近平近十年的談話越來越激烈而具體，一開始對川普只是行禮如儀，表示希望遵守一中和三個公報。到了拜登，開始出現警告台獨和軍售的措辭，這和川普1.0時期只談框架不同，進入了具體的警告。

但是拜登拒絕了習近平「反對台獨」的要求，也沒有對軍售做出任何承諾，並且令習近平說出2027年沒有武力犯台的打算。

本次川普2.0，習近平同樣出現警告台獨的語句，和拜登時期類似，但是比拜登時更具體暗示軍事衝突的可能。

習近平對拜登的語氣轉變，應該和拜登時期發生的一連串事情有關（如對台軍售、裴洛西訪台等）；川普2..0的談話也可能和川普對台軍售以及他認為東升西降有關，習近平可能真的相信美國正在衰落，中國將取而代之。

美國總統川普在2026年5月再訪北京，習近平同樣出現警告台獨的語句。（美聯社檔案照）美國總統川普在2026年5月再訪北京，習近平同樣出現警告台獨的語句。（美聯社檔案照）至於中國表示提到台灣議題，美方新聞簡報卻隻字未提，其實並不新鮮。前次習近平與川普通話，習近平表示提到台灣，川普卻在社群媒體中隻字未提台灣，本次猶如翻版。

這並不令人意外，「魯」比歐（包括正式名牌，中國全面替他改了姓）會前在空軍一號上受訪時，就表示有些議題就算談了，也不會對外公布。貝森特（Scott Bessent）則是在川習會後受訪指出，川普深知台灣議題敏感，會在未來幾天進一步談論。現在很多人都只是猜測，具體情況可能要等幾天後才會更明朗一點。魯比歐則補充道，美國對台政策並沒有改變，似乎要穩定外界的憂心。

魯比歐會後清楚談到，儘管北京誓言如必要時將動用武力佔領台灣，但是他的觀察是，中國目前不願對台灣採取軍事行動。

他說：「我認為中國更傾向於讓台灣心甘情願地自願加入。在理想情況下，他們希望台灣通過投票或公投同意併入中國。」似乎顯示出北京深知動武的困難，將採用其他方式促使台灣併入中國，這也和中國「東升西降」的意識形態一致，同時北京似乎認為對台統戰有其效果。

美國國務卿魯比歐首次訪中，據他觀察表示中國目前不願對台灣採取軍事行動。（法新社檔案照）美國國務卿魯比歐首次訪中，據他觀察表示中國目前不願對台灣採取軍事行動。（法新社檔案照） 小八卦是，晚宴前等待兩國元首時，大家都紛紛站著聊天，只有馬斯克坐在一張圓桌的椅子上，讓中國人輪流前來合影，包括每天吹牛超越蘋果的雷軍，都興沖沖要求合照，馬斯克深知自己身為世界首富，在中國的明星地位。相較之下，黃仁勳的表情最為豐富，似乎對於中國這種場合駕輕就熟，不似其他人嚴肅。

（作者為加拿大約克大學副教授）

本文經授權轉載自沈榮欽臉書

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