自由開講》高中適性選擇的結構性傾斜，教育部不能再放任

◎ 林金財

近年臺灣高中階段的「適性選擇」已非單純普高與技高的消長問題。即使在普通型高中內部，班群文理失衡現象也日益懸殊。根據最新趨勢，近三年分科測驗中，數學甲選考比例衝破六成，物理、化學均突破五成；相對地，社會組科目持續萎縮，純文組考生成為絕對少數。頂尖大學如台成清交的商管系紛紛提高數甲門檻，更迫使優秀學生「被迫理工化」。學科能力測驗中，全餐考生人數更是逐年成長，111學年度38,657人（33.2%），115學年度已至56,021人（46.09%）。

這股「棄文從理」的浪潮，背後是考招制度與就業經濟現實的強力導引，已對國家人才培育構成結構性風險。

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近三年升大學分科測驗中，數學甲選考比例衝破六成。（資料照）即使將五專前三年及綜合高中專門學程的學生數加計入技職學生人數中，高級中等教育階段，技職學生占比已從98學年度的63.85%，降至114學年度的49.17%；技職學生人數，105學年度492,201人，114學年度281,004人，十年內已減少逾21萬人；普高則相對穩固，甚至在少子女化壓力下仍維持優勢。但普高內部的文理失衡更令人憂心，家長與國中畢業生在升學壓力下，理性選擇「就業前景明確」的理工路徑，半導體、AI等產業的「護國神山」效應，進一步放大此一趨勢。學生不是不適性，而是制度與社會認知把「適性」窄化為「經濟適性」。

長此以往，後果堪慮。國家需要的不僅是工程師與研發人才，更需具備深厚人文素養、政策分析、社會治理與基礎科學思辨能力的多元人才。文史哲、社會科學領域的相對萎縮，將導致未來公共政策缺乏人文視野、社會凝聚力減弱，以及基礎研究後繼無力。當教育完全跟隨短期經濟風向，人才結構斷層必然出現，終將反噬國家競爭力。

教育部不應繼續放任市場與考試決定一切。首要之務是推動考招制度實質變革。

應進一步弱化單一考試的剛性導引，擴大個人申請管道中學習歷程與多元表現的比重，鼓勵大學採行更多跨領域、不分系或降低必選物化等門檻的招生方式。同時，需強化文理跨域能力培養，例如推動文科生數據分析、AI人文研究等課程，讓「文組」不再等同「就業弱勢」。

台中一中成立23年的語文資優班將走入歷史。（資料照）其次，加速高中階段小班化與適性輔導。雖然教育部已開始調降班級人數，但執行力度與配套仍需加強。現階段應立即銜接國中階段班級人數規模，小班才能讓教師有空間深入了解學生性向，提供試探課程與生涯輔導，避免跟風熱門組合。在國中階段也應落實職業試探與強化性向評估。

第三，務實振興技職教育。不是強迫分流，而是提升技職吸引力。深化產學合作、整合證照與高薪技術職涯路徑（如智慧製造、綠能、循環經濟），讓技職成為「另一條值得選擇的高峰之路」，而非升學失敗的備胎。

教育不能只有「適性」，更需兼顧「國家需求」。完全放任個別理性選擇，結果往往是集體非理性。建議教育部定期公布各領域人才供需預測，引導高中與大學適度調整招生結構；並跨部會（與經濟部、勞動部）整合資源，提供充分資訊、降低制度扭曲、強化個別化引導，讓學生真正依興趣、能力與社會需要做出選擇。

教育部推出技職相關體驗活動，讓技職教育向下扎根。（資料照，教育部提供）臺灣教育已走過廣設高中大學的數量擴張階段，如今必須面對質量與結構優化的挑戰。若不盡速行動，今日的文理失衡、普技傾斜，將成為明日人才斷層的隱憂。教育部與社會各界，該是認真面對的時候了。

（作者為全教總法務中心執行長）

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