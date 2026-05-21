自由開講》碳費精算到小數點 核電風險卻算不清？

◎ 林仁斌

近來能源政策討論呈現一種值得警惕的對比：談碳費時，政府與產業界強調競爭力、成本轉嫁與出口壓力，費率設計反覆精算；然而談到核電重啟時，討論卻多停留在「低碳」與「穩定供電」，對潛在風險的財務計算，則少見具體說明。

碳費制度的核心，在於將排碳所造成的外部成本內部化。企業排放影響氣候，應反映於經濟成本之中；示意圖。（資料照）碳費制度的核心，在於將排碳所造成的外部成本內部化。企業排放影響氣候，應反映於經濟成本之中。因此費率如何設定、是否造成碳洩漏、是否衝擊產業競爭力，都需要透過模型推估與公開說明。這種審慎與透明，正是制度正當性的基礎。

若以相同原則檢視核電政策，問題便隨之浮現：核電的發電成本通常涵蓋建廠、運轉與除役費用，但對於低機率、高衝擊事故可能帶來的長期污染、土地價值減損、人口遷移與醫療支出，這些潛在損失，是否已被完整納入制度設計與財務評估？現行核災賠償上限與保險機制，是否足以因應高人口密集區域的潛在損失？若部分風險最終仍需由公共財政承擔，其責任分配，更應在政策討論中被清楚揭露。

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碳費制度強調資訊揭露與可驗證性：排放量需申報、費率需公告、使用方向亦須透明。這種制度邏輯，不應只適用於碳費，也應同樣適用於任何具有重大公共風險的能源選項。若核電重啟被納入政策評估，包括事故情境假設、疏散參數、賠償機制與財務風險模型，也應具備公開且可檢驗的基礎。

若要求產業為排碳成本負責，亦應要求發電風險在制度上被誠實揭露與合理分擔，唯有在相同透明原則下比較不同能源選項，社會才可能形成理性共識；圖為核三廠。（資料照）能源選擇可以多元，但風險計算的標準，不能有例外。若要求產業為排碳成本負責，亦應要求發電風險在制度上被誠實揭露與合理分擔。唯有在相同透明原則下比較不同能源選項，社會才可能形成理性共識。能源政策的關鍵，不在於技術偏好，而在於風險與責任如何分配。碳費與核電看似屬於不同議題，實則指向同一個核心問題：相關代價，是否被完整計入制度設計。

當碳費可以精算到小數點，核電風險就不應停留在模糊假設。唯有建立一致、透明且可驗證的成本揭露機制，「低碳」與「穩定」才不只是政策口號，而是可以被社會檢驗、也能被責任追究的承諾。

（作者為台灣環境保護聯盟學術委員、文大副教授）

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