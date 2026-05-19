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法操》【司想評論】婦人夜市殺價20元不成報警，控店家是「消極不作為犯」？

刑法第15條規定：「對於犯罪結果之發生，法律上有防止之義務，能防止而不防止者，與因積極行為發生結果者同。」不純正不作為犯就是在刑法構成要件上負有防止義務之人，舉例來說，一名救生員在游泳池上看到有人溺水而不去救助而導致溺斃，這時候他就有可能成立殺人罪的不作為犯。
法操FOLLAW

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2026/05/19 08:30

◎ 法操司想傳媒

警方到場後，婦人竟指控店家構成刑法上的「消極不作為犯」，讓員警當場傻眼。（取自貼文）警方到場後，婦人竟指控店家構成刑法上的「消極不作為犯」，讓員警當場傻眼。（取自貼文）刑法上有許多法律上的名詞常被民眾所誤用，近期有則新聞報導指出，一名婦人在台北市士林夜市逛街時，看中一雙標價200元的鞋子，準備購買。但她刷了兩張信用卡都無法成功付款，身上現金也只有180元，差了20元。店家因此表示無法成交，也不願降價。沒想到婦人不願離開，堅持要用180元買下鞋子，雙方僵持不下，甚至還報警請警方到場「處理」。警方到場後，婦人竟指控店家構成刑法上的「消極不作為犯」，讓員警當場傻眼。

純正不作為犯與不純正不作為犯是什麼？

刑法上的不作為犯是什麼？刑法上分為純正不作為犯與不純正不作為犯。純正不作為犯指的是刑法構成要件中有規定使用「不作為」的方式成立犯罪，例如聚眾不解散罪、義務者不救助罪等等。

刑法第15條規定：「對於犯罪結果之發生，法律上有防止之義務，能防止而不防止者，與因積極行為發生結果者同。」不純正不作為犯就是在刑法構成要件上負有防止義務之人，舉例來說，一名救生員在游泳池上看到有人溺水而不去救助而導致溺斃，這時候他就有可能成立殺人罪的不作為犯。

不過值得注意的是，一個構成要件可否用不作為方式實現，刑法不一定會規定，另外，不純正不作為犯的構成要件除了一般的要件之外，還多了「保證人地位」。

保證人地位是什麼？什麼樣的人具有保證人地位？

保證人地位指的是「有防止犯罪發生的義務」。回到《刑法》第15條規定：「對於犯罪結果之發生，法律上有防止之義務，能防止而不防止者，與因積極行為發生結果者同。」這條規定當某人具有「義務」防止犯罪的發生（保證人），卻不採取適救助行為時，等同於以作為方式構成犯罪。

保證人地位大致上可分為三類：依法令、契約以及法理上的保證人地位。法令上的保證人地位常見的有具有扶養義務之人、監護義務、保護義務等。契約關係大概有僱傭契約、保母等；依法理的保證人地位有如危險前行為（行為人引起危險就有防止結果發生的義務）。

回到本次新聞事件，員警聽聞婦人宣稱店家構成不作為犯時，當下立刻告訴婦人對於刑法有「誤解」，但婦人居然回嗆「不是你說了算」，這起案件顯然與刑法上的不作為犯沒有太大的關係，建議民眾要提告前還是要先了解法律背後的意義是什麼，以免白費力氣，可能徒耗司法資源，甚至變成涉及誣告，就更不值得了。

本文經授權轉載自法操》【司想評論】婦人夜市殺價20元不成報警，控店家是「消極不作為犯」？

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