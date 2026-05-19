自由開講》當民主改變了利益分配：從制度經濟學看台灣的身份焦慮

◎ 陳奕辰

近年台灣政治中，時常出現一種令人矛盾的現象：部分曾經高喊「反共抗俄」的黨國世代與退役高層，卻公開表示「寧願被共產黨統一，也不願讓民進黨執政」。

表面上看，這似乎只是藍綠對立，但若從制度經濟學的角度觀察，這背後其實反映的，是一場深層的「制度利益重分配」。

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制度經濟學認為，人並不只是依靠理念行動，更多時候，人會傾向支持能夠維持自身利益與社會位置的制度。

國民黨前黃復興黨部主委、退役少將臧幼俠，曾經參加促統活動，聽中國國歌。（資料照）換句話說，人們支持的，未必是「最理想的制度」，而是「對自己最有利的制度」。

而這正好能解釋，為何台灣民主化之後，部分舊體制受益者會產生強烈的不適應感。

在過去的黨國體制中，部分軍公教與政治菁英，長期位於制度的核心位置。他們擁有較高的社會聲望、穩定資源、政治話語權，以及對國家正統性的詮釋權。

那不只是工作，更是一種身份。

他們相信自己代表國家、代表歷史、代表正統中國。整個制度，也確實曾經如此運作。

但民主化之後，台灣開始進行本土化改革、歷史重建與權力重分配。新的政治力量崛起，過去由少數族群壟斷的話語權逐漸被打破，年輕世代也開始用不同角度理解台灣。

這對民主社會而言，是正常的制度轉型；但對部分舊體制受益者而言，卻像是一場「身份貶值」。

因為當制度改變時，被重新分配的，不只是資源，還包括：

●社會尊敬

●歷史正當性

●話語權

●身份地位

●未來影響力

於是，一部分人開始產生強烈焦慮。他們真正害怕的，未必是戰爭，也未必真的熱愛中共體制，而是擔心自己在新制度下逐漸失去位置。

從制度經濟學來看，這其實是一種典型的「既得利益者反應」。

因為任何制度改革，都會產生受益者與受損者。當一個群體長期習慣位於制度上層，就容易把原本的優勢，視為理所當然；一旦制度開始重新分配，他們便可能將其感受為「被迫害」。

這也是為何有些人會出現一種矛盾現象：

他們未必支持共產主義，卻可能接受威權秩序；他們未必真的想被統一，卻更害怕民主化後的身份消失。

因為對部分人而言，「制度中的位置」有時甚至比「制度本身」更重要。

這也是台灣社會最值得警惕的地方。

前國民黨主席洪秀柱去年出席中共九三閱兵，在天安門城樓上觀禮，中國官媒央視旁白介紹她是「國民黨代表」。（資料照，取自直播）民主真正困難的，不只是建立制度，而是當制度開始改變利益分配時，原本的受益者是否願意接受新的公平秩序。

如果一個社會中，有人因為失去優勢，就開始懷疑民主、否定本土認同、甚至認為威權統治也無所謂，那代表他們真正依附的，可能從來不是自由，而是自己在舊制度中的位置。

而台灣未來最大的挑戰，或許正是如何在制度轉型與世代更替中，建立一種新的共同認同。

否則，身份焦慮與利益焦慮，終究會繼續撕裂這個社會。

（作者為兼任大學講師）

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