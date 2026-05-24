自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由開講》都計救弱勢：新貴進場 老淡水人被趕出場？

2026/05/24 09:00

◎ 郭良蕙

當眾人都在為淡江大橋通車狂歡，也期盼加速淡北道路、淡海輕軌二期的完工時間，但淡海新市鎮二期的開發進度尚未明朗，暴露出區域發展的不對稱，不禁讓人質疑淡水內部的發展是否真的能跟得上臺北士林科技產業（NVIDIA效應）的「外溢成長」？淡水在地居民實際能轉職到AI、高科技產業的人數有多少？重劃區內的原地主權益是否獲得相對應的保障？科技紅利與交通建設不僅是資產階級的競爭遊戲，更是一場對在地居民的去留角力。

淡江大橋已經在5月12日通車，但淡海新市鎮二期的開發進度尚未明朗。（資料照）淡江大橋已經在5月12日通車，但淡海新市鎮二期的開發進度尚未明朗。（資料照）科技紅利與交通建設本應是福祉，但當充滿人情味的家鄉被標註上「未來發展潛力」的標籤，外來的人為「預期」買單，在地的人被一堆「賣房」或「換房」的資訊影響。淡水不知何時慢慢變成提款機，緊接著面對陌生人潮及生活成本上漲，原有緩慢、悠閒的養生生活節奏被打亂，這種繁榮究竟是誰的紅利？希望政府在發展過程中，注意以下幾點：

一、促進在地就業與產業轉型支持：請政府協調科技企業設置在地人才培訓與職涯轉銜計畫，包含與地方大學、高中職合作課程，協助居民提升數位科技與在地產業結合的能力，減少因地區產業結構快速轉變所帶來的排除感。

二、控管房價與租金異常波動：政府應加強房市監管，防止短期資本操作，並規劃中長期的租金穩定與弱勢戶支持方案，確保原有居民能持續居住。

三、加速推動交通與基礎建設：確保區域成長與交通建設同步進行，避免居民承受發展過程的生活不便。

四、強化文化資產與地方特色保護：在地具歷史、文化、藝術價值的空間與活動應納入都市發展規劃，控制都市紋理及開發密度。

政府應加強房市監管，防止短期資本操作，並規劃中長期的租金穩定與弱勢戶支持方案。（資料照）政府應加強房市監管，防止短期資本操作，並規劃中長期的租金穩定與弱勢戶支持方案。（資料照）五、落實地方性社會住宅與設定可負擔住宅比例：政府應在未來開發案中保留一定比例之「在地」首購支持住宅，確保不同階層居民都有合理的居住選擇。

（作者從事自由業）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。
本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

淡江大橋已經在5月12日通車，但淡海新市鎮二期的開發進度尚未明朗。（資料照）淡江大橋已經在5月12日通車，但淡海新市鎮二期的開發進度尚未明朗。（資料照） 淡江大橋已經在5月12日通車，但淡海新市鎮二期的開發進度尚未明朗。（資料照）

政府應加強房市監管，防止短期資本操作，並規劃中長期的租金穩定與弱勢戶支持方案。（資料照）政府應加強房市監管，防止短期資本操作，並規劃中長期的租金穩定與弱勢戶支持方案。（資料照） 淡水淨遷入人口數最多居全台之冠，房價也相當親民。（記者朱語蕎攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書