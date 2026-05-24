自由開講》都計救弱勢：新貴進場 老淡水人被趕出場？

◎ 郭良蕙

當眾人都在為淡江大橋通車狂歡，也期盼加速淡北道路、淡海輕軌二期的完工時間，但淡海新市鎮二期的開發進度尚未明朗，暴露出區域發展的不對稱，不禁讓人質疑淡水內部的發展是否真的能跟得上臺北士林科技產業（NVIDIA效應）的「外溢成長」？淡水在地居民實際能轉職到AI、高科技產業的人數有多少？重劃區內的原地主權益是否獲得相對應的保障？科技紅利與交通建設不僅是資產階級的競爭遊戲，更是一場對在地居民的去留角力。

淡江大橋已經在5月12日通車，但淡海新市鎮二期的開發進度尚未明朗。（資料照）科技紅利與交通建設本應是福祉，但當充滿人情味的家鄉被標註上「未來發展潛力」的標籤，外來的人為「預期」買單，在地的人被一堆「賣房」或「換房」的資訊影響。淡水不知何時慢慢變成提款機，緊接著面對陌生人潮及生活成本上漲，原有緩慢、悠閒的養生生活節奏被打亂，這種繁榮究竟是誰的紅利？希望政府在發展過程中，注意以下幾點：

一、促進在地就業與產業轉型支持：請政府協調科技企業設置在地人才培訓與職涯轉銜計畫，包含與地方大學、高中職合作課程，協助居民提升數位科技與在地產業結合的能力，減少因地區產業結構快速轉變所帶來的排除感。

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二、控管房價與租金異常波動：政府應加強房市監管，防止短期資本操作，並規劃中長期的租金穩定與弱勢戶支持方案，確保原有居民能持續居住。

三、加速推動交通與基礎建設：確保區域成長與交通建設同步進行，避免居民承受發展過程的生活不便。

四、強化文化資產與地方特色保護：在地具歷史、文化、藝術價值的空間與活動應納入都市發展規劃，控制都市紋理及開發密度。

政府應加強房市監管，防止短期資本操作，並規劃中長期的租金穩定與弱勢戶支持方案。（資料照）五、落實地方性社會住宅與設定可負擔住宅比例：政府應在未來開發案中保留一定比例之「在地」首購支持住宅，確保不同階層居民都有合理的居住選擇。

（作者從事自由業）

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淡江大橋已經在5月12日通車，但淡海新市鎮二期的開發進度尚未明朗。（資料照） 淡江大橋已經在5月12日通車，但淡海新市鎮二期的開發進度尚未明朗。（資料照）

政府應加強房市監管，防止短期資本操作，並規劃中長期的租金穩定與弱勢戶支持方案。（資料照） 淡水淨遷入人口數最多居全台之冠，房價也相當親民。（記者朱語蕎攝）

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