自由開講》萬人健走淡江大橋後的焦慮：淡海醫學中心建設刻不容緩

◎ 施亮州

日前淡江大橋開放民眾巡禮，萬人空巷、爭相踏上這座世紀地標的畫面令人震撼。照片記錄的不只是工程的宏偉，更是淡海20萬住民對未來安居樂業的殷切期盼。然而，當民眾紛紛在橋上留下珍貴影像時，心中卻有一個揮之不去的集體焦慮：這座橋通往的，究竟是宜居的科學城，還是救護資源匱乏的孤島？

一、 意外不等人：醫療資源不應是開發的「獎勵品」

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日前淡江大橋開放民眾巡禮，萬人空巷、爭相踏上這座世紀地標的畫面令人震撼。（筆者提供）官方長期以「淡水區醫療資源尚屬足夠」的數據搪塞地方需求。然而，醫療資源不應只是帳面上的病床配比，關鍵在於「空間的可及性」。目前淡海高度仰賴竹圍馬偕，一旦面臨急重症，通車後的大橋雖縮短了距離，但往返林口長庚或台北市區的車程，在尖峰時段仍充滿變數。

疾病與意外從不看公文，更不會等醫院蓋好才發生。醫學中心從規劃到完工至少耗時五年。如果政府現在還在等二期開發的繁瑣程序，那就是在拿這20萬住民、以及橋上往來萬計用路人的生命權，去賭下一個五年的運氣。

二、 對長者不友善：優質生活不應以生命冒險

淡海新市鎮以優美景觀吸引大量退休族群，這群長者在此定居，期盼安養晚年。但對年長者而言，「醫療距離」就是生存紅線。目前的就醫路途對體力衰弱或需頻繁回診的長者極度不友善。如果政府空有地標大橋，卻讓長者在緊急時刻面臨「救命時間情何以堪」的困境，那這座新市鎮的「宜居」標籤，無疑是行政體系最諷刺的怠慢。

三、 訴求行政脫鉤：醫學中心必須「即刻選址」

如果政府空有地標大橋，卻讓長者在緊急時刻面臨「救命時間情何以堪」的困境，那這座新市鎮的「宜居」標籤，無疑是行政體系最諷刺的怠慢；圖為淡江大橋。（資料照）萬人踩橋的盛況空前提醒了決策者：民意已在眼前，行政流程不能再走「輕軌捷運慢慢走」的舊步調，必須以「高鐵速度」回應醫療缺口。在此提出兩大訴求：

1.用地行政脫鉤：醫學中心用地不應被綑綁在二期區段徵收的漫長時程中。政府應即刻在一期現有用地或2-1期臨界點劃定「醫療專區」，專案專辦，讓醫療建設先行。

2.落實醫療在地化：唯有在地醫學中心的動工，才能真正接住這20萬人的期待，讓淡江大橋不再只是觀光地標，而是守護生命的希望之橋。

結語

萬人群眾珍惜通車前夕見證偉大工程台灣新地標落成的熱情，政府應當看見這背後沉甸甸的生命寄託。大橋通車只是一個起頭，醫學中心的即刻建設才是安居的終點。請放下「等二期」的傲慢，別讓這座世界級的地標，淪為住民心中最深沉的救護遺憾。人命是不能排隊，醫學中心建設刻不容緩。

（作者為中國文化大學建築與都市設計研究所碩士、房地產作家、資深媒體觀察者）

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