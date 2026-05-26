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自由開講》《開羅宣言》發表地設立紀念碑 中共的敘事戰

2026/05/26 15:00

◎ 張亞柔

近年來，中共對歷史敘事的重構愈發積極，尤其體現在對《開羅宣言》的選擇性詮釋與再包裝。

該宣言於1943年在米娜宮飯店發表，由富蘭克林·羅斯福、溫斯頓·邱吉爾與蔣中正三方領袖共同發布，內容提及「日本所竊取於中國之領土，如東北、臺灣、澎湖群島等，應歸還中華民國」。然而，這份文件在性質上屬於戰時聲明，而非具備完整法律拘束力的條約，其效力與落實方式，長期以來在國際法與歷史學界均存在分歧。

中國駐埃及使館於5月3日發布消息，為紀念《開羅宣言》在埃及米娜宮飯店達成，中方近期在米娜宮飯店建立紀念碑。當前，立碑區域正在修繕，完工後將向公眾開放。（資料照，取自中國駐埃及大使館官網）中國駐埃及使館於5月3日發布消息，為紀念《開羅宣言》在埃及米娜宮飯店達成，中方近期在米娜宮飯店建立紀念碑。當前，立碑區域正在修繕，完工後將向公眾開放。（資料照，取自中國駐埃及大使館官網）例如，在戰後法律架構中，真正具有條約性質並處理領土問題的是1951年的《舊金山和約》。該和約第2條規定日本放棄對臺灣及澎湖的主權，但並未明確指明主權移轉的對象。這種「未指明受讓方」的設計，使臺灣地位問題在國際法上留下模糊空間，也成為後續爭議的重要來源。此外，1952年的《中日和平條約》雖由中華民國政府與日本簽署，再次確認日本放棄臺灣，但同樣未被普遍視為最終決定主權歸屬的多邊國際安排。這些具體史料顯示，《開羅宣言》的內容並未自動轉化為具有普遍法律效力的國際秩序。

在此背景下，中共近來選擇於《開羅宣言》發表地設立紀念碑，並強調「臺灣歸還中國」的敘事，顯然不只是單純的歷史紀念，而是一種具有強烈政治意圖的象徵操作。這種做法將多層次的歷史與法律過程壓縮為單一結論，刻意忽略戰後條約體系中的不確定性與分歧解讀。這類敘事經常混淆歷史主體。

1943年代表「中國」參與《開羅宣言》的，是中華民國政府，而非1949年後成立的中華人民共和國。將兩者視為當然延續，並直接套用於當前主權主張，實際上是一種歷史與政治的「主體置換」。這種置換不僅是語義上的簡化，更是對歷史脈絡的重構，其目的在於建構一條看似連續且不可分割的主權敘事。

從政治傳播角度來看，此類歷史操作具有明確的內外雙重功能。

對內，它透過強調「歷史早已確定」的論述，降低複雜問題的不確定性，強化民族主義動員，並鞏固「臺灣屬於中國」的既定認知框架。對外，則藉由在國際地標設立紀念設施，營造一種「歷史已有國際共識」的象徵效果，試圖在話語層面塑造既成事實。然而，國際社會的實際狀況遠比此複雜。多數國家雖採取「一中政策」，但其內涵與法律意義各不相同，往往刻意保留對臺灣地位的模糊性。例如，美國在《臺灣關係法》中，並未承認臺灣為中華人民共和國的一部分，而是維持一種制度化的非官方關係。這類制度安排反映的，正是國際政治中對臺灣問題的「戰略模糊」，而非單一敘事下的普遍共識。

美國在《台灣關係法》中，並未承認台灣為中華人民共和國的一部分，而是維持一種制度化的非官方關係。（路透檔案照）美國在《台灣關係法》中，並未承認台灣為中華人民共和國的一部分，而是維持一種制度化的非官方關係。（路透檔案照）中共對《開羅宣言》的再詮釋，並非單純歷史解讀，而是一種將政治結論倒置回歷史脈絡的敘事工程。透過選擇性引用與主體置換，原本多元且未定的戰後安排，被壓縮為單一且必然的結果。這不只是史觀差異，而是對歷史解釋權的主動奪取。當歷史被用來服務當前政治，其功能便不再是理解過去，而是塑造現實。在此情況下，真正需要警惕的，不是不同版本的歷史，而是被刻意簡化後、用以取代現實複雜性的那一種版本。

（作者從事自由業）

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