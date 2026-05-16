自由開講》「518國際博物館日」建立對話的橋梁

◎ 黃斐新

2026年各國響應「518國際博物館日」的博物館、美術館，無不摩拳擦掌，準備活潑豐富、生動有趣的活動和參觀體驗，邀請大眾一同走進博物館。台灣各媒體平台也紛紛整理博物館攻略，詳列全台各博物館、美術館國際博物館日活動亮點，專業講座、論壇滿足知識型觀眾的求知渴望，手作體驗提供親子、孩童親近博物館的途徑。對一般大眾來說，國際博物館日最吸引人之處是「免費參觀」的優惠，從博物館的角度來看，便是透過文化行政，建立參與博物館的可及性。

國立臺灣歷史博物館於5月9日至18日推出國際博物館日系列活動，於5月16日至18日開放民眾免費入館。（國立臺灣歷史博物館提供）2026年5月18日國際博物館日（International Museum Day）的主題，強調博物館作為「橋梁」的社會角色，在日益分歧、已然形成對立的世界，發揮博物館的力量，促進對話、雙邊理解、包容與和平。國立臺灣歷史博物館的「轉機：臺灣女子移動紀事特展」便是以「策展」為方法，在大寫的女性（Women）之中，看見群體之間的差異，呈現小寫的女性（women），「異中求同，同中求異」，納入女同志的移動地圖與生命故事。

而在國立臺灣歷史博物館的常設展，於「走向民主這條路」的展區，來到參觀動線的最後一站，在進入「大家的博物館」之前，觀眾將來到一個會議長桌之前，與台灣當代社會議題的當事人，相對而視，經由指向性喇叭，聽見「對立面」的聲音，訴說青年返鄉、新移民、傳統領域與轉型正義的故事。我們儘管同意或不同意，認同或反對，重要的是，在這張會議桌上，我們有機會聽見彼此的聲音。博物館作為文化生產機制，建立溝通對話的平台是民主生活化的文化基礎設施和民主社會的基本共識。

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博物館的當代社會角色已有別於過往高不可攀的知識殿堂、知識菁英教育大眾品味的製造所；圖為國立臺灣博物館。（資料照）民主作為生活方式，博物館作為生活的去處，我們在博物館裡思考，想像共同的美好未來之時，博物館的當代社會角色已有別於過往高不可攀的知識殿堂、知識菁英教育大眾品味的製造所。博物館是公共的，是大眾的，是屬於人民的。我們要問的是，身為文化公民，在國際博物館日之後，我們依然選擇走進博物館，擁有面對不同聲音的雅量與勇氣，具備聆聽不同聲音的耐心與包容。博物館作為溝通的橋樑，連接對立面的大橋已經開通了，博物館大門已經開啟了，上路吧，走進博物館，認肯（Recognition）差異，開啟對話，建立和平！

（作者為國立臺南藝術大學藝術史評與古物研究博士班博士生）

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