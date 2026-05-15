自由開講》銘傳爭議提醒大學課堂 別把抖音當通識教材！

◎ 不孝

銘傳大學通識教師遭學生爆料，指課堂使用抖音與中國連續劇，並在討論美中、台海與軍售時出現多項遭質疑的說法。校方表示將依程序了解教學情況。這件事最需要釐清的尺度，並非課堂能不能出現不同立場，而是大學是否仍願意要求教材、查證與教學品質。

銘傳大學通識教師遭學生爆料，指課堂使用抖音與中國連續劇，並在討論美中、台海與軍售時出現多項遭質疑的說法；示意圖。（銘傳大學提供）大學本來就應容許不同觀點進入課堂，學生也不該只聽到一種政治判斷。可是，觀點要能被檢驗，材料要能被追問，教師也要能說明教材來源與事實依據。學術自由保障教師提出立場與接受辯論，也要求課堂材料禁得起查問；短影音片段不能因為進了教室，就免於事實檢驗。

這次爭議的敏感處，在於它發生在通識課。通識教育原本要訓練學生理解公共議題、辨識資料來源、分辨事實與立場。若課堂大量依賴抖音與中國劇集，又缺乏查證與交叉討論，學生得到的就不是公共議題訓練，而是片段印象與單向判斷。

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校方不能把爭議只推給師生互相指控。學生願意提出質疑，代表課堂已出現需要處理的教學問題。學校至少應檢視課程大綱、教材來源、相關錄音內容與學生反映，並要求教師回應，說明是否符合通識課應有標準。這套程序不該用來檢查思想，而是為了確認課程品質是否還有基本把關。

銘傳爭議若最後只停在師生各說各話，校方形同向學生示範：通識課的要求可以低於社群短影音；示意圖。（美聯社檔案照）銘傳也應避免把「尊重學術自由」變成延後處理的理由。學術自由越重要，大學越要建立清楚規則，讓教師知道什麼是可辯論的立場，什麼是需要更正的錯誤資訊；學生對教材與說法有疑問時，校方應讓申訴有紀錄、查核有程序、回覆有期限，而不是等爭議外流後才處理。銘傳爭議若最後只停在師生各說各話，校方形同向學生示範：通識課的要求可以低於社群短影音。

民主社會可以讓學生接觸不同立場，但大學講台不能放鬆事實檢驗的要求，更不能讓短影音片段，變成學生理解公共議題的主要依據。

（作者為退休人士）

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