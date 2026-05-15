自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由開講》銘傳爭議提醒大學課堂 別把抖音當通識教材！

2026/05/15 09:30

◎ 不孝

銘傳大學通識教師遭學生爆料，指課堂使用抖音與中國連續劇，並在討論美中、台海與軍售時出現多項遭質疑的說法。校方表示將依程序了解教學情況。這件事最需要釐清的尺度，並非課堂能不能出現不同立場，而是大學是否仍願意要求教材、查證與教學品質。

銘傳大學通識教師遭學生爆料，指課堂使用抖音與中國連續劇，並在討論美中、台海與軍售時出現多項遭質疑的說法；示意圖。（銘傳大學提供）銘傳大學通識教師遭學生爆料，指課堂使用抖音與中國連續劇，並在討論美中、台海與軍售時出現多項遭質疑的說法；示意圖。（銘傳大學提供）大學本來就應容許不同觀點進入課堂，學生也不該只聽到一種政治判斷。可是，觀點要能被檢驗，材料要能被追問，教師也要能說明教材來源與事實依據。學術自由保障教師提出立場與接受辯論，也要求課堂材料禁得起查問；短影音片段不能因為進了教室，就免於事實檢驗。

這次爭議的敏感處，在於它發生在通識課。通識教育原本要訓練學生理解公共議題、辨識資料來源、分辨事實與立場。若課堂大量依賴抖音與中國劇集，又缺乏查證與交叉討論，學生得到的就不是公共議題訓練，而是片段印象與單向判斷。

校方不能把爭議只推給師生互相指控。學生願意提出質疑，代表課堂已出現需要處理的教學問題。學校至少應檢視課程大綱、教材來源、相關錄音內容與學生反映，並要求教師回應，說明是否符合通識課應有標準。這套程序不該用來檢查思想，而是為了確認課程品質是否還有基本把關。

銘傳爭議若最後只停在師生各說各話，校方形同向學生示範：通識課的要求可以低於社群短影音；示意圖。（美聯社檔案照）銘傳爭議若最後只停在師生各說各話，校方形同向學生示範：通識課的要求可以低於社群短影音；示意圖。（美聯社檔案照）銘傳也應避免把「尊重學術自由」變成延後處理的理由。學術自由越重要，大學越要建立清楚規則，讓教師知道什麼是可辯論的立場，什麼是需要更正的錯誤資訊；學生對教材與說法有疑問時，校方應讓申訴有紀錄、查核有程序、回覆有期限，而不是等爭議外流後才處理。銘傳爭議若最後只停在師生各說各話，校方形同向學生示範：通識課的要求可以低於社群短影音。

民主社會可以讓學生接觸不同立場，但大學講台不能放鬆事實檢驗的要求，更不能讓短影音片段，變成學生理解公共議題的主要依據。

（作者為退休人士）

學生脆文看這邊

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。
本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書