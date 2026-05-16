自由開講》當「22％支持一國兩制」成為頭條：數字背後的政治操作更值得警惕

◎ 陳柏佑、陳方隅

近期由美麗島電子報所執行的一份民調指出，有22%的台灣民眾願意接受「一國兩制」，相關結果一經公布，立即被不少媒體以醒目標題大幅報導，且持續了好幾週，甚至被部分評論者延伸解讀為：「台灣社會對中國統一方案的接受度正在上升」、「台灣內部對兩岸未來走向出現重大變化」。這樣的標題確實容易吸引眼球，也很容易在社群媒體快速擴散，但如果仔細檢視問卷內容與提問方式，就會發現這樣的結論很可能與真實民意存在相當大的落差。

避戰心理反應 未必認清一國兩制

美麗島電子報4月公布的一份民調指出，有22%的台灣民眾願意接受「一國兩制」。（取自美麗島電子報）其問題的核心不在於22%這個數字本身，而在於：這個題目到底是在問支持一國兩制，還是在回應另一個完全不同的問題？從問卷設計來看，這一題不只單純詢問「你是否支持中國提出的一國兩制」，而是將「接受某種政治安排」與「避免戰爭」放在同一個情境框架之中。當問題被設計成像是這樣 「如果接受一國兩制可以避免戰爭，你是否願意接受？」那麼受訪者面對的就不只有制度選擇，而是一個帶有高度情緒壓力的安全情境判斷，而對於一國兩制到底是什麼，其實受訪者也不見得清楚。

這種提問方式，本身就容易產生明顯的心理誘導效果，因為多數正常人對「戰爭」的直覺反應，當然是害怕、排斥與希望避免。戰爭意味著生命風險、家庭破碎、經濟崩潰，以及社會秩序的全面衝擊，因此當「避免戰爭」被放在題目之中，很多人回應的，其實並不是他對中國政治制度的認同，而是對和平、安全與穩定的自然期待，簡單來說就是要避免「直接的軍事衝突」。

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這代表統計結果22%所反映的，很可能是吸收到一些「只要有任何方式可以減低直接的衝突，那就去試試看」的意見。但當媒體直接將這樣的結果簡化成「22%支持一國兩制」，就可能造成嚴重的認知偏差，甚至讓國內外誤以為台灣社會對中國統一方案的接受度正在快速上升。這不僅扭曲民意本身，也可能被外部勢力進一步利用，形成政治宣傳的素材。

如果我們將這份民調與台灣長期的民意調查交叉比對，這種落差就會更加明顯。根據國立政治大學選舉研究中心的長期追蹤，台灣民眾選擇接受統一的比例只有7%左右，含6.1%以後統一，以及1.1%立刻統一。而對中國提出的「一國兩制」方案，社會整體也始終呈現高度排斥，例如陸委會定期的民調顯示，台灣至少有八成的民眾明確反對一國兩制，並認為台灣的民主制度與生活方式不應被改變。

國立政治大學選舉研究中心長期追蹤台灣民眾統獨立場趨勢分佈。（取自政大選舉研究中心官網）從這個角度來看，若單一民調突然出現22%的「支持」，若我們去討論「怎麼突然這麼多人支持中國的方案」可能會模糊焦點。最重要的是要知道，這類民調是在推播一個極具爭議的假設，那就是：「只要接受一國兩制，就能換來和平。」這或許才是這類民調想要傳達最重要的觀點。然而，這個推論從現實經驗來看，根本缺乏可信度。

高度地方自治 北京掌握詮釋權力

香港就是最鮮明的例子，所謂的和平就是失去一切生活模式。當年，北京透過中英聯合聲明向國際社會承諾「港人治港」、「高度自治」、「五十年不變」，並將這些承諾作為制度安排的重要基礎，然而時間甚至不到25年，從民主制度的逐步收縮，到「香港國家安全法」的實施，再到言論與政治空間的快速壓縮，國際社會早已清楚看到，北京對協議的詮釋權始終掌握在自己手中。而一國兩制、高度地方自治的最早安排，最後也證明了中共的承諾只是幻覺，西藏（圖博）是最早簽署類似一國兩制協議的政權，但不到十年內就被解放軍入侵，達賴喇嘛流亡至今。也就是說，所謂接受一國兩制就不會有戰爭，指的是統一當下的停戰協議，幾乎等同於放棄抵抗。但之後中國是否會派兵鎮壓、是否會收回一切政治與經濟的權利（權力），以及是否會暴力對待受統治的子民，從前例來看答案似乎都是肯定的，而這顯然並不是真正的「和平」，因為接受一國兩制的人們都失去了一切。

香港「國家安全法」實施後，言論自由與政治空間受到快速壓縮。（法新社檔案照）這也意味著，所謂「接受一國兩制就能避免衝突」，本身並不是一項可靠的政治交換，或許能避免直接的軍事衝突，但失去主權的一方之後的命運是相當悲慘的。「只要接受政治安排，就能換來和平」是中國近來大力推行的敘事，這其實就是一種典型的政治心理操作。

中共近年不斷透過軍機繞台、海上灰色地帶行動、對台法律工具化，以及大量資訊戰與輿論戰，試圖塑造台灣社會的恐懼感，並進一步影響台灣民眾的政治判斷。這種策略的核心，不是說服台灣人真正認同中國，而是讓台灣人相信：「抵抗沒有意義，接受安排比較安全。」同時，中國也試圖要影響國際輿論，想要讓各國認定台灣人不想自我抵抗。因此當我們看到「22%支持一國兩制」這樣的標題時，真正需要警惕的是這個數字可能如何被包裝、被擴散、被利用，進一步影響台灣社會的信心與國際社會對台灣的認知。

台灣民意走向 印太民主國家關注

中共近年來軍機繞台，塑造台灣社會的恐懼感，圖為共軍殲-16戰機。（資料照，國防部提供）事實上，台灣的民意不只是國內政治問題，更是當前美中競爭與印太安全架構中的重要戰略指標，美國、日本以及許多印太民主國家，觀察的不只是台灣的軍事實力，更關注台灣社會是否具備民主防衛意志，是否有能力在壓力下維持自主選擇。

簡單來說，台灣目前需要守護的，不只是領土與軍事安全，更是辨識資訊戰、抵抗混合作戰，以及在複雜國際環境中，持續堅守自由、民主與自主選擇的意願與能力。我們現在對自己的生活方式與未來都擁有選擇權，所以更該告訴更多人，香港、澳門的那種一國兩制並不能帶來和平，而只會把自己的命運交到習近平的手上。

香港、澳門的那種一國兩制並不能帶來和平，而只會把自己的命運交到習近平的手上。（美聯社檔案照）

（作者陳柏佑為東吳政治系學生、陳方隅為東吳政治系副教授）

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