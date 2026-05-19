自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由開講》把突破說成「例外」，王鴻薇論述的根本錯置

2026/05/19 16:30

◎ 趙靖心

國民黨立委王鴻薇表示，賴清德總統此行搭乘史瓦帝尼國王專機出訪屬「例外」，並警告若未來援引此例，將凸顯台灣外交困境。此一說法不僅錯置焦點，更在認知上顛倒因果。總統完成訪問返國前，曾遭中國多方施壓，甚至波及航權安排，最終改採友邦專機成行，足證我方是在受限條件下完成外交任務，若連因應封鎖的必要調整都被視為失格，則明顯是對外交現實的錯誤理解。

國家元首出訪並無單一模式，包括專機來源、航線配置與補給安排，皆屬主權運作下的技術選擇；總統賴清德（前排中）至非洲友邦史瓦帝尼展開國事訪問。（總統府提供）國家元首出訪並無單一模式，包括專機來源、航線配置與補給安排，皆屬主權運作下的技術選擇；總統賴清德（前排中）至非洲友邦史瓦帝尼展開國事訪問。（總統府提供）首先，將此行定性為「例外」，其實是忽視了國際往來的外交彈性。國家元首出訪並無單一模式，包括專機來源、航線配置與補給安排，皆屬主權運作下的技術選擇，當外部力量透過空域限制與飛航許可進行實質干預時，改採替代方案，不但未削弱國格，反而凸顯制度韌性與操作能力，若將此等應變措施貶抑為「例外」，更是評價失準。

其次，台灣國際參與空間受限，根源於中國長期以「一中原則」壓縮我方空間，此為結構性壓力，非短期政策所能逆轉。王鴻薇一方面承認對岸不應干擾，另一方面卻要求政府「營造對話氛圍」，等同將壓力轉嫁於受壓迫一方，此種論述，不僅邏輯矛盾，更形同替外部干預尋找內部責任的正當性，在法理上根本難以成立。

兩岸交流的開展，從來不取決於台灣單方態度，而在於中國是否放棄以政治前提做為門檻。（美聯社檔案照）兩岸交流的開展，從來不取決於台灣單方態度，而在於中國是否放棄以政治前提做為門檻。（美聯社檔案照）再者，所謂「鄭習會」後的善意敘事，亦難以支撐其論點。兩岸交流的開展，從來不取決於台灣單方態度，而在於中國是否放棄以政治前提做為門檻。若將航權受阻與外交受限歸咎於我方善意不足，不僅是將外在壓迫轉化為自我責任，更等同在內部輿論中為中方行為提供正當性。

從憲政與國際法角度觀察，一國元首能否對外出訪，向來就是主權是否得以實踐的最直接指標，即便在受限條件下透過替代安排完成訪問，只要達成實質外交目的，即具正當性與效力。本次行程能在多重阻撓下順利完成，顯示我方仍具備實質行動能力，應給予正面的評價。

綜上所述，王鴻薇的批評，表面主張正常往來，實質卻忽略壓力來源，甚至在論述上貼近對岸框架，將責任內化於台灣自身，事實上真正削弱我國外交的，從來不是專機如何起飛，而是將壓迫合理化的內部敘事。

（作者為文字工作者）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。
本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書