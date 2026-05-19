自由開講》把突破說成「例外」，王鴻薇論述的根本錯置

◎ 趙靖心

國民黨立委王鴻薇表示，賴清德總統此行搭乘史瓦帝尼國王專機出訪屬「例外」，並警告若未來援引此例，將凸顯台灣外交困境。此一說法不僅錯置焦點，更在認知上顛倒因果。總統完成訪問返國前，曾遭中國多方施壓，甚至波及航權安排，最終改採友邦專機成行，足證我方是在受限條件下完成外交任務，若連因應封鎖的必要調整都被視為失格，則明顯是對外交現實的錯誤理解。

國家元首出訪並無單一模式，包括專機來源、航線配置與補給安排，皆屬主權運作下的技術選擇；總統賴清德（前排中）至非洲友邦史瓦帝尼展開國事訪問。（總統府提供）首先，將此行定性為「例外」，其實是忽視了國際往來的外交彈性。國家元首出訪並無單一模式，包括專機來源、航線配置與補給安排，皆屬主權運作下的技術選擇，當外部力量透過空域限制與飛航許可進行實質干預時，改採替代方案，不但未削弱國格，反而凸顯制度韌性與操作能力，若將此等應變措施貶抑為「例外」，更是評價失準。

其次，台灣國際參與空間受限，根源於中國長期以「一中原則」壓縮我方空間，此為結構性壓力，非短期政策所能逆轉。王鴻薇一方面承認對岸不應干擾，另一方面卻要求政府「營造對話氛圍」，等同將壓力轉嫁於受壓迫一方，此種論述，不僅邏輯矛盾，更形同替外部干預尋找內部責任的正當性，在法理上根本難以成立。

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兩岸交流的開展，從來不取決於台灣單方態度，而在於中國是否放棄以政治前提做為門檻。（美聯社檔案照）再者，所謂「鄭習會」後的善意敘事，亦難以支撐其論點。兩岸交流的開展，從來不取決於台灣單方態度，而在於中國是否放棄以政治前提做為門檻。若將航權受阻與外交受限歸咎於我方善意不足，不僅是將外在壓迫轉化為自我責任，更等同在內部輿論中為中方行為提供正當性。

從憲政與國際法角度觀察，一國元首能否對外出訪，向來就是主權是否得以實踐的最直接指標，即便在受限條件下透過替代安排完成訪問，只要達成實質外交目的，即具正當性與效力。本次行程能在多重阻撓下順利完成，顯示我方仍具備實質行動能力，應給予正面的評價。

綜上所述，王鴻薇的批評，表面主張正常往來，實質卻忽略壓力來源，甚至在論述上貼近對岸框架，將責任內化於台灣自身，事實上真正削弱我國外交的，從來不是專機如何起飛，而是將壓迫合理化的內部敘事。

（作者為文字工作者）

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