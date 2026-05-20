自由開講》未來國防從「剛性」進化為「韌性」

◎ 張厚光

鋼鐵長城的黃昏：從「精品平台」到「馬賽克韌性」

烏俄戰場上，一枚數百美元的商用無人機從千萬美元坦克的頂甲切入，鋼鐵巨獸瞬間報廢。這不是特例，而是戰爭法則的斷裂。我們必須面對一個真相：以航母、神盾艦、固定雷達站與金字塔指揮鏈為支柱的「剛性國防」，已走入黃昏！

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俄軍BTR-80裝甲運兵車，遭烏克蘭FPV無人機擊毀，成為一堆廢鐵。（資料照，取自Telegram）傳統國防邏輯正被四股力量徹底改寫：透明、精準、飽和與腦死。當低軌衛星讓戰場像魚缸般赤裸，偽裝便成奢望；當萬元晶片讓打擊成本暴跌，百萬美元的攔截彈在算術上註定失敗；當攻擊數量超過神盾艦的防空通道上限，穿透只是時間問題。最致命的是「腦死」：層級化決策以分鐘計，戰場變化以秒計，固定指揮中心一旦成為首波精準火力的祭品，整個系統硬體尚在，神經已斷，陷入「剛性崩潰」。

未來國防的出路，不在於建造更厚的長城，而在於從「器官」轉向「細胞」，將國防哲學從「剛性」進化為「韌性」。這種新秩序，筆者稱為「馬賽克戰爭」（Mosaic Warfare）。

馬賽克戰爭的核心在於「價值稀釋」。

我們應放棄對「精品平台」的櫥窗迷戀，將戰鬥功能拆解為數萬個廉價、單一、可消耗的節點。當戰鬥力被分散到一萬個一萬美元的節點上，對手一枚百萬美元的導彈只能摧毀你萬分之一的戰力。這場消耗戰，攻擊方將在經濟上率先破產。

其次是「去中心化」。

未來的防禦應像蟻群或鳥群，沒有一個可以被斬首的「大腦」。透過節點間的動態組網與邊緣運算，系統即便損失三成個體，仍能維持運轉。這種「網狀生存」讓敵方的精準打擊失去目標重心。

最後是「向死而生」的設計。

傳統思維致力於「不被打到」，但韌性國防預設「一定會被打中」。重點不再是昂貴平台的生存率，而是系統在被打中後，如何透過模組化冗餘與快速迭代的軟體，在火海中持續戰鬥。

未來的防禦應像蟻群或鳥群，沒有一個可以被斬首的「大腦」。圖為中科院研發勁蜂二型無人機。（資料照）我們不應排斥技術，但必須警惕「技術解決主義」的陷阱——試圖用更貴的盾去擋更便宜的矛。鋼鐵長城的黃昏不是失敗，而是進化的邀請。國防規劃者必須打破冷戰心智，從昂貴的精品櫥窗轉向韌性的馬賽克倉庫。接受它，我們才能在「秒級」的未來戰場中，為國家尋得真正的生存之道。

（作者服務於漢翔航空）

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