自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由開講》賴總統成功訪史對國內外政局的影響與因應之道

2026/05/20 14:00

◎ 林正二

賴清德總統已自史瓦帝尼順利返抵國門。賴總統突破中國的國際封鎖，成功出訪史國，在國人歡欣鼓舞、爭相走告時，國民黨主席鄭麗文、洪秀柱等人，竟然批評賴總統的出訪是國際笑話，應該早ㄧ點換掉賴；偷雞摸狗的很丟臉等，與中共的抨擊賴高度重疊。全世界沒有任何民主國家像台灣一樣，在外交國防上，反對黨竟然跟要併吞自己國家的敵國同聲一氣，攻擊賴的成功出訪，全力阻擋軍購等。賴總統的外交突破，讓國人士氣大振，在野黨垂頭喪氣、語無倫次，有利於今年的選情。

總統賴清德突破中國層層外交封鎖，於5月2日抵達史瓦帝尼。（取自賴清德臉書）總統賴清德突破中國層層外交封鎖，於5月2日抵達史瓦帝尼。（取自賴清德臉書）國民黨近年越來越親中黏共，最近的「鄭習會」、強力阻擋軍購、攻擊我外交突破等，已讓統獨議題搬上檯面，為確保台灣的長治久安與人民的幸福，建議執政黨今年九合一選舉，秉持地方政見為主軸的原則，趁勢將國家認同、國防安全、建設與社福等議題作為政見，揭露在野黨對國家不忠誠，不關心民眾，以贏得勝利。

首先，民進黨應以「沒有國，那有家」的論述，指出國民黨在野後不斷配合中國，除了轟擊賴總統出訪史國外，一直在阻擋軍購，似乎想結合中國的統台策略，在台灣國際孤立、沒有抵抗能力時，讓中共成功侵奪台。同時，藍營支持者不時傳送假訊息，大肆宣揚中國大陸多麼進步、建設多麼完善，裡應外合，配合中共的認知戰，分裂台灣社會，擬迎接中共統台。如果在野黨持續阻擋軍購，不斷透過認知戰，瓦解國人抵抗中國統台的信心，一旦台海戰爭爆發，台灣被中國奪走，國家沒有了，每個人也將失去他的家庭，地方建設也將破壞殆盡。民進黨如能藉由地方選舉戰略的提升，讓各地民眾了解國家存在、壯大對地方的重要性，將能減少藍營用地方小利益誘導民眾支持其參選人的效益。

在野黨大幅刪棟政府總預算，導致中央與全台各地方政府施政困難、無法順利推動各項建設；立法院日前三讀的國防特別條例，匡列上限7800億元對美軍購案，比政院版少4700億元。（資料照）在野黨大幅刪棟政府總預算，導致中央與全台各地方政府施政困難、無法順利推動各項建設；立法院日前三讀的國防特別條例，匡列上限7800億元對美軍購案，比政院版少4700億元。（資料照）其次，要指出在野黨大幅刪棟政府總預算，導致中央與全台各地方政府施政困難、無法順利推動各項建設，民眾的社會福利亦慘遭刪減，嚴重衝擊國人的權益。民進黨可以用簡明圖表，列舉各項衝擊中央與地方政府施政及民眾權益的項目，詳予說明。

美中台關係方面，賴總統此次成功出訪史國，將讓川普在川習會時，更有底氣拒絕習進平可能藉由國民黨鄭主席的意見，要求美減少或停止對台軍售，甚至表達「反台獨」。由於鄭在鄭習會中，不斷強調九二「ㄧ中」共識、反台獨、兩岸一中、中華民族復興、和平共處等，擬藉由台灣國會最大黨黨主席身分，在5月中川習會時，讓習可利用她的説法，誤導川普以為台灣人民想追求兩岸和平統一、「反對台獨」，藉此讓美停止或減少對台軍售等，以達成中國未來順利統台的目標。但賴總統的外交突破，將讓國民黨的陰謀破功，因美國一直支持我總統訪問邦交國，以推動維持「台灣主權現狀」的政策，而此政策需配合美國對台軍售，方能成功維護台海現狀。

美國活捉委內瑞拉總統馬杜羅，痛擊伊朗，斬斷中國在中南美洲與中東最重要的左右手與石油供應鏈。（圖擷取自@sentdefender 社群平台「X」）美國活捉委內瑞拉總統馬杜羅，痛擊伊朗，斬斷中國在中南美洲與中東最重要的左右手與石油供應鏈。（圖擷取自@sentdefender 社群平台「X」）此外，最近美國活捉委內瑞拉總統馬杜羅，痛擊伊朗，斬斷中國在中南美洲與中東最重要的左右手與石油供應鏈，在在顯示中國是美國最大的競爭與敵對者。由於台灣在印太戰略重要的地緣戰略位置，乃全球最重要的半導體供應鏈等，值此美中激烈對抗之際，美國不可能改變維持「台海現狀」的政策，減少對台軍售，以免台灣被中國奪走，嚴重衝擊美國在西太平洋的利益，並影響美國經濟、工業與國防的發展。

然而，由於川習會時，美國將要求中國大量購買黃豆與波音客機等，加上我對美軍購預算如被在野黨阻擋或大幅刪減，習近平是否趁機導引川普誤以為台灣人民不想買美國的武器，而減少對台軍售，我外交團隊應密切注意，適時透過外交管道、學界與媒體等，讓川普政府了解出售先進武器，維持現行對台政策，對維護美國利益的重要性，以防止任何變數發生。

（作者為退休駐美外交官員）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。
本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書