自由開講》賴總統成功訪史對國內外政局的影響與因應之道

◎ 林正二

賴清德總統已自史瓦帝尼順利返抵國門。賴總統突破中國的國際封鎖，成功出訪史國，在國人歡欣鼓舞、爭相走告時，國民黨主席鄭麗文、洪秀柱等人，竟然批評賴總統的出訪是國際笑話，應該早ㄧ點換掉賴；偷雞摸狗的很丟臉等，與中共的抨擊賴高度重疊。全世界沒有任何民主國家像台灣一樣，在外交國防上，反對黨竟然跟要併吞自己國家的敵國同聲一氣，攻擊賴的成功出訪，全力阻擋軍購等。賴總統的外交突破，讓國人士氣大振，在野黨垂頭喪氣、語無倫次，有利於今年的選情。

總統賴清德突破中國層層外交封鎖，於5月2日抵達史瓦帝尼。（取自賴清德臉書）國民黨近年越來越親中黏共，最近的「鄭習會」、強力阻擋軍購、攻擊我外交突破等，已讓統獨議題搬上檯面，為確保台灣的長治久安與人民的幸福，建議執政黨今年九合一選舉，秉持地方政見為主軸的原則，趁勢將國家認同、國防安全、建設與社福等議題作為政見，揭露在野黨對國家不忠誠，不關心民眾，以贏得勝利。

首先，民進黨應以「沒有國，那有家」的論述，指出國民黨在野後不斷配合中國，除了轟擊賴總統出訪史國外，一直在阻擋軍購，似乎想結合中國的統台策略，在台灣國際孤立、沒有抵抗能力時，讓中共成功侵奪台。同時，藍營支持者不時傳送假訊息，大肆宣揚中國大陸多麼進步、建設多麼完善，裡應外合，配合中共的認知戰，分裂台灣社會，擬迎接中共統台。如果在野黨持續阻擋軍購，不斷透過認知戰，瓦解國人抵抗中國統台的信心，一旦台海戰爭爆發，台灣被中國奪走，國家沒有了，每個人也將失去他的家庭，地方建設也將破壞殆盡。民進黨如能藉由地方選舉戰略的提升，讓各地民眾了解國家存在、壯大對地方的重要性，將能減少藍營用地方小利益誘導民眾支持其參選人的效益。

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在野黨大幅刪棟政府總預算，導致中央與全台各地方政府施政困難、無法順利推動各項建設；立法院日前三讀的國防特別條例，匡列上限7800億元對美軍購案，比政院版少4700億元。（資料照）其次，要指出在野黨大幅刪棟政府總預算，導致中央與全台各地方政府施政困難、無法順利推動各項建設，民眾的社會福利亦慘遭刪減，嚴重衝擊國人的權益。民進黨可以用簡明圖表，列舉各項衝擊中央與地方政府施政及民眾權益的項目，詳予說明。

美中台關係方面，賴總統此次成功出訪史國，將讓川普在川習會時，更有底氣拒絕習進平可能藉由國民黨鄭主席的意見，要求美減少或停止對台軍售，甚至表達「反台獨」。由於鄭在鄭習會中，不斷強調九二「ㄧ中」共識、反台獨、兩岸一中、中華民族復興、和平共處等，擬藉由台灣國會最大黨黨主席身分，在5月中川習會時，讓習可利用她的説法，誤導川普以為台灣人民想追求兩岸和平統一、「反對台獨」，藉此讓美停止或減少對台軍售等，以達成中國未來順利統台的目標。但賴總統的外交突破，將讓國民黨的陰謀破功，因美國一直支持我總統訪問邦交國，以推動維持「台灣主權現狀」的政策，而此政策需配合美國對台軍售，方能成功維護台海現狀。

美國活捉委內瑞拉總統馬杜羅，痛擊伊朗，斬斷中國在中南美洲與中東最重要的左右手與石油供應鏈。（圖擷取自@sentdefender 社群平台「X」）此外，最近美國活捉委內瑞拉總統馬杜羅，痛擊伊朗，斬斷中國在中南美洲與中東最重要的左右手與石油供應鏈，在在顯示中國是美國最大的競爭與敵對者。由於台灣在印太戰略重要的地緣戰略位置，乃全球最重要的半導體供應鏈等，值此美中激烈對抗之際，美國不可能改變維持「台海現狀」的政策，減少對台軍售，以免台灣被中國奪走，嚴重衝擊美國在西太平洋的利益，並影響美國經濟、工業與國防的發展。

然而，由於川習會時，美國將要求中國大量購買黃豆與波音客機等，加上我對美軍購預算如被在野黨阻擋或大幅刪減，習近平是否趁機導引川普誤以為台灣人民不想買美國的武器，而減少對台軍售，我外交團隊應密切注意，適時透過外交管道、學界與媒體等，讓川普政府了解出售先進武器，維持現行對台政策，對維護美國利益的重要性，以防止任何變數發生。

（作者為退休駐美外交官員）

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