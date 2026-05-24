自由開講》零拒絕變成壓力轉移 看融合教育的制度錯配

◎ 沈言

近年教師流動率上升，離開教職的現象逐漸擴大。多項調查顯示，過半數教師曾考慮離開現場，教學與班級經營壓力持續累積。在一些教室裡，課堂反覆中斷、教學節奏被迫調整，已經成為日常。其中，一個越來越明顯的來源，是普通班承接的特殊教育需求增加，但支援並未同步到位。

當不同需求被放在同一套安置方式處理，卻沒有分級與分流機制，原本的保障就開始轉為壓力；示意圖。（桃園市教育局提供）監察院調查亦指出，融合教育在實施上存在制度落差，資源與現場需求之間出現斷裂，甚至出現課堂中斷與師生衝突。當問題開始反覆出現，這就不再只是個別教師的承受能力，而是制度本身的問題。在這樣的結構下，零拒絕與融合教育成為主要原則。學生不能被拒絕，必須進入普通環境。但當不同需求被放在同一套安置方式處理，卻沒有分級與分流機制，原本的保障就開始轉為壓力。

現場的處理方式其實相當固定。班級教師先自行調整，再申請特教支援，由巡迴老師提供觀察與建議，必要時再轉介醫療與心理專業。但醫療與心理介入並非強制，是否處理仍取決於家長選擇。結果是，多數學生仍留在原班級，問題持續在現場發生。巡迴支援本質上是低頻補充，難以應對需要穩定與高密度介入的狀況。問題沒有被解決，只是被留在教室裡。

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自閉症與情緒行為困難學生合計約占兩至三成，所需支持強度明顯更高。這意味著，現行支援模式難以涵蓋這一部分需求；示意圖。（圖取自freepik）巡迴特教老師的訓練，本來是用來協助教學調整與基本支持，但現場面對的，卻常是情緒行為困難或高需求個案。當補充性支援被拿來處理高強度問題，制度的落差就會直接出現。從學生分布來看，學習障礙約佔三至四成，多數仍可透過教學調整在普通班中運作。然而，自閉症與情緒行為困難學生合計約占兩至三成，所需支持強度明顯更高。這意味著，現行支援模式難以涵蓋這一部分需求。

這類需求已經超出一般教學調整的範圍，往往涉及醫療與心理專業。然而，在現行制度下，這些資源並未持續進入現場，而是停留在轉介與建議階段，使得實際承接壓力的，仍然是學校與巡迴支援體系。政府雖然提供補助，鼓勵就醫與評估，但並非強制。當介入不是必要條件，問題就不會被處理，而是持續留在班級中。

影響很快會擴散到整個班級。課堂中斷、節奏被打亂，其他學生的學習品質也會受到影響。問題不在學生，而在制度沒有提供對應的處理能力。當高需求學生被納入普通班，卻沒有分級、分流與主責機制時，融合教育就會變成現場自行承擔的安排。現在缺的，不是理念，而是有人負責處理問題。

（作者為評論員）

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