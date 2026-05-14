名家分享~賴寇蒂》這次，中國在演哪一齣？

你現在面對的，不是「準備融入西方秩序的中國」，而是「重新回到傳統共產黨姿態的中國」。北京用這個開場，就已經把自己的姿態展開了。談判在上談判桌之前，就已經開始。它現在連迎賓規格都退回毛澤東時代，擺明不打算用西方熟悉的語言溝通。

◎ 賴寇蒂

5月13日，延宕多時的美中談判終於即將登場。美國總統川普搭乘的空軍一號，降落北京首都國際機場。

艙門打開，川普一行走下飛機，迎面看到的不是一般外交接機，而是一場被精準編排過的迎賓大戲。

請繼續往下閱讀...

300名穿著制服的中國青年，整齊排列在停機坪兩側，揮舞中美兩國國旗，齊聲高喊：「歡迎、歡迎、熱烈歡迎！」軍樂隊在側奏樂，解放軍儀仗隊立正站定。那些歡迎隊伍制服的顏色，還刻意配合空軍一號機身塗裝。

這個畫面很盛大，但也讓人產生一種時空錯置的感覺。

美國總統川普於5月13日晚間抵達北京首都機場，中方鋪上紅地毯，並派出國家副主席韓正接機。（路透檔案照） 在國際網路上流傳之後，很多人的第一個反應是：這不像是在迎接美國總統，比較像北韓。也有人說，這讓人一秒回到毛澤東、鄧小平的年代。

這兩個反應都沒有錯，而且很可能意外指出了這場歡迎大戲的弦外之音。

北京是深諳「接機政治表演學」。

2016年，歐巴馬赴杭州參加G20，下機時沒有紅地毯，美方官員與中國地勤在停機坪上，當著媒體的面公開爭執。這件事當年就被許多外媒解讀為刻意冷落，而不只是接待瑕疵。

在這種高規格外交場合，程序失誤本身也會被讀成外交訊號。

中國這次選擇用這套復古歡迎接待川普，同樣是精心設計。

大規模動員平民、統一服裝、整齊隊列、口號式歡呼，這是極權體制非常典型的外交儀式語言。

江澤民、胡錦濤時代，北京在許多國際外交場合，反而會盡量把這套語言收起來，轉向更接近西方國際禮儀的現代化外觀。因為那個年代的中國，需要對外呈現一個可接觸、可投資、可被納入全球秩序的形象。

但這一次，北京返祖了。

美國總統川普在中國國家家主席習近平陪同下，在北京人民大會堂前接受軍禮歡迎。（路透檔案照）它不是用國際通用的現代外交禮儀來歡迎，而是搬出了1950到70年代社會主義國家的視覺語法。

這套畫面，很容易喚起改革開放初期的集體記憶。

那是西方企業爭相湧入中國、對中國讓利、相信中國市場終將改變中國政治的年代，對北京而言，那是它在全球化裡「贏過」的年代。

現在把那套符號語言搬出來，再配上美國企業家站在停機坪上的畫面，它想對國內說的是：

你看，他們又回來了。

北京利用了民主國家資訊透明這一點。它早就知道馬斯克、黃仁勳、庫克，以及美國最頂尖的企業家會跟著總統一起來。

習近平與美國駐中國大使龐德偉、國務卿魯比歐、財政部長貝森特、戰爭部（國防部）長赫格塞斯等人握手。（取自美聯社YT直播）所以這個畫面可以被設計成：他們需要進入中國市場。

川普希望有熱烈的歡迎場面，但他應該未必料到，迎接他的會是這種返祖復古版的政治劇場。

但跟在川普身邊的不只是企業家。國務卿魯比歐、戰爭（國防）部長赫格塞斯，這些對中共政治文化有深度警覺的鷹派也在場。

這套過時的外交儀式語言就是針對他們，他們不會看不懂。

北京想釋放的訊息是：

你現在面對的，不是「準備融入西方秩序的中國」，而是「重新回到傳統共產黨姿態的中國」。

北京用這個開場，就已經把自己的姿態展開了。談判在上談判桌之前，就已經開始。

它現在連迎賓規格都退回毛澤東時代，擺明不打算用西方熟悉的語言溝通。

這不是「來者不善」。這一次，是迎者不善。

看起來，習近平並不想跟川普演「老友記」。

川普（右）由習近平（左）陪同在北京人民大會堂前接受中方軍禮歡迎，現場安排兒童列隊手持美中國旗與花束跳著雀躍的步伐高聲歡呼熱烈歡迎。（美聯社檔案照）（作者為社會零售經濟觀察者）

本文經授權轉載自賴寇蒂臉書

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法