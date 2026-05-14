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林修民 半導體看天下》為什麼蘋果跟AMD會去找非台積電的供應鏈

假設同樣一片晶圓，在三星、Intel下單的可以運作正常的晶片（KGD)假設只有台積電的一半，這表示在其他地方下單的成本是台積電的兩倍，但問題是如果今天在終端的售價大幅成長30%、40%，甚至更多，這表示在非台積電下單的毛利率將會大幅的增加，這會驅使這些客戶更有動力在這裡下單。
林修民

林修民

2026/05/14 21:00

◎ 林修民

根據供應鏈與通路消息，AMD從4月起調漲CPU，平均漲幅約10%至15%，部分零售價上漲超過15%，甚至在特定地區報告顯示漲幅超過20%，第三季還會有一次漲價動作，累計漲幅將達16％～17％。

日本市場已經大幅調漲

AMD從4月起調漲CPU，平均漲幅約10%至15%。（彭博檔案照）AMD從4月起調漲CPU，平均漲幅約10%至15%。（彭博檔案照）據日本科技媒體PC Watch最新報告，AMD Ryzen系列處理器於日本市場大幅漲價，最高漲幅超過50%，即便上市多年的AM4平台舊款處理器亦未能躲過此波漲價潮。

此波漲價中，AMD最新的Ryzen 9000系列漲價最嚴重，光是這個月內，大多數型號漲幅超過20%，部分型號漲幅衝破30%。其中，Ryzen 7 9700X漲幅最高，高達57.4%，目前售價59800日圓（約新台幣11785元）。

台灣部分目前只有小漲

AMD Ryzen系列處理器於日本市場大幅漲價，最高漲幅超過50%。（資料照，取自AMD）AMD Ryzen系列處理器於日本市場大幅漲價，最高漲幅超過50%。（資料照，取自AMD）根據小弟去查「原價屋」的價錢，AMD的CPU跟之前比起來只有微幅調漲，大概比以前的價格多個一兩百台幣而已。台灣之前賣得比日本的價格貴很多，但日本漲價的價格其實已經超越台灣了。

這一次CPU漲價的效應爽到的就是三星跟Intel

最近有兩個新聞很有趣。蘋果找上Intel的晶圓代工，而AMD找三星的代工，不明就裡的人可能會以為台積電是不是受到了威脅？

其實因為漲價的優勢蓋過了Intel跟三星良率差的缺點

媒體報導，蘋果已與英特爾達成初步協議，將委託其代工生產部分電子產品晶片。（路透檔案照）媒體報導，蘋果已與英特爾達成初步協議，將委託其代工生產部分電子產品晶片。（路透檔案照）先不談效能跟台積電之間的差距，Intel跟三星之前跟台積電最大的差距就是他們的良率實在是太差了，良率差的結果導致如果客人要在他們那邊下片，搞不好可以正常賣出的晶片，搞不好只有在台積電下單的一半還不到。

假設同樣一片晶圓，在三星、Intel下單的可以運作正常的晶片（KGD）假設只有台積電的一半，這表示在其他地方下單的成本是台積電的兩倍，但問題是如果今天在終端的售價大幅成長30%、40%，甚至更多，這表示在非台積電下單的毛利率將會大幅的增加，這會驅使這些客戶更有動力在這裡下單。

上述就是為什麼廠商會開始去找非台積電供應鏈的原因，當然、這是在建立在台積電的產能已經滿了的情況，因為如果同樣單下在台積電，這些廠商的獲利會更高。

Intel跟三星的晶圓代工良率基本面其實沒有明顯的改善，但是因為AI終端的需求實在太過火熱，所以客戶就陷入一種先求有再求好的情況，因此、如果現在有朋友想要換新電腦、新CPU，那就不要再等了，趁台灣的終端CPU市場還沒有明顯漲價時趕快下手吧。

Intel跟三星之前跟台積電最大的差距就是他們的良率實在是太差了。（路透檔案照）Intel跟三星之前跟台積電最大的差距就是他們的良率實在是太差了。（路透檔案照）（作者為科技專欄作家）

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