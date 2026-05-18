自由開講》公視董事會不該成為國會多數政治戰利品

◎ 再米

公視董事長胡元輝赴立法院教文會列席，卻在會議開始前被要求離席；後續朝野又因備詢資格爭執，會議數度中斷。這場爭議若被看成一時議場秩序，會低估它對公共媒體制度的傷害。它牽動的，是公共媒體在政治權力面前，還能否維持獨立而穩定的代表位置。

立院7日邀請文化部業務報告並備詢，但公共電視董事長胡元輝（中）卻遭在野立委以「第7屆董事會不能延任」為由趕出議場。（資料照）國會當然可以監督文化部，也可以檢驗公視董事會的法制依據。問題是，第八屆公視董監事審查已因審查委員請辭而停擺，新董事會仍未完成組成；此時若再用資格爭議排除現任董事長列席，公視就會陷入制度銜接被雙重卡住的局面：新任董事無法就位，延續運作的代表又被排除在備詢之外。

公視的定位，不在替行政部門發聲，也不應成為立法院多數黨的人事籌碼。它需要特殊的董事產生程序，正是為了避免公共媒體隨政黨好惡改變方向。董事人選可以被嚴格審查，任期銜接也可以檢討；但審查的目的，是讓專業、多元與社會信任經得起檢驗，而不是把公共媒體拉進政黨人事分配。

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國會監督的正當性，來自公開、理性與可檢驗。預算可以審，法案可以修，人事程序可以問；但若修法、議程安排與列席資格都被推向同一個人事結論，公共媒體感受到的就不只是監督，而是席次優勢轉化成的政治壓力。到那一步，受影響的已不只是胡元輝一人，而是公廣體系能否向社會說明並履行公共任務。

今天被限制的是代表公視備詢的位置，若此例成為慣例，明天被牽動的可能就是節目自主、新聞判斷與公廣預算；民進黨委員李坤城（左）邀請胡元輝（右）上台時，羅廷瑋再度喊「休息」離場。（資料照）若第八屆公視董事會因審查中斷而遲遲無法完成組成，國會多數又以此衍生的資格爭議排除胡元輝列席，公共媒體獨立就會被迫讓位給席次優勢。今天被限制的是代表公視備詢的位置；若此例成為慣例，明天被牽動的可能就是節目自主、新聞判斷與公廣預算。公共媒體若必須先顧慮國會多數的政治壓力，人民就難以期待它在重大議題上維持專業判斷。

公視法制當然需要討論，董事延任規範也可以檢討，但解方應是補足審查委員、恢復實質審查、說明延續運作的法律基礎，而不是讓會場處置取代制度程序。朝野若都承認公視是公共財，就該讓它接受監督，卻不被接管；可以要求公視說明，卻不能讓席次優勢改寫它的代表權。公視董事會不該成為國會多數的政治戰利品。

（作者為退休人士）

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