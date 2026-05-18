自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由開講》公視董事會不該成為國會多數政治戰利品

2026/05/18 13:30

◎ 再米

公視董事長胡元輝赴立法院教文會列席，卻在會議開始前被要求離席；後續朝野又因備詢資格爭執，會議數度中斷。這場爭議若被看成一時議場秩序，會低估它對公共媒體制度的傷害。它牽動的，是公共媒體在政治權力面前，還能否維持獨立而穩定的代表位置。

立院7日邀請文化部業務報告並備詢，但公共電視董事長胡元輝（中）卻遭在野立委以「第7屆董事會不能延任」為由趕出議場。（資料照）立院7日邀請文化部業務報告並備詢，但公共電視董事長胡元輝（中）卻遭在野立委以「第7屆董事會不能延任」為由趕出議場。（資料照）國會當然可以監督文化部，也可以檢驗公視董事會的法制依據。問題是，第八屆公視董監事審查已因審查委員請辭而停擺，新董事會仍未完成組成；此時若再用資格爭議排除現任董事長列席，公視就會陷入制度銜接被雙重卡住的局面：新任董事無法就位，延續運作的代表又被排除在備詢之外。

公視的定位，不在替行政部門發聲，也不應成為立法院多數黨的人事籌碼。它需要特殊的董事產生程序，正是為了避免公共媒體隨政黨好惡改變方向。董事人選可以被嚴格審查，任期銜接也可以檢討；但審查的目的，是讓專業、多元與社會信任經得起檢驗，而不是把公共媒體拉進政黨人事分配。

國會監督的正當性，來自公開、理性與可檢驗。預算可以審，法案可以修，人事程序可以問；但若修法、議程安排與列席資格都被推向同一個人事結論，公共媒體感受到的就不只是監督，而是席次優勢轉化成的政治壓力。到那一步，受影響的已不只是胡元輝一人，而是公廣體系能否向社會說明並履行公共任務。

今天被限制的是代表公視備詢的位置，若此例成為慣例，明天被牽動的可能就是節目自主、新聞判斷與公廣預算；民進黨委員李坤城（左）邀請胡元輝（右）上台時，羅廷瑋再度喊「休息」離場。（資料照）今天被限制的是代表公視備詢的位置，若此例成為慣例，明天被牽動的可能就是節目自主、新聞判斷與公廣預算；民進黨委員李坤城（左）邀請胡元輝（右）上台時，羅廷瑋再度喊「休息」離場。（資料照）若第八屆公視董事會因審查中斷而遲遲無法完成組成，國會多數又以此衍生的資格爭議排除胡元輝列席，公共媒體獨立就會被迫讓位給席次優勢。今天被限制的是代表公視備詢的位置；若此例成為慣例，明天被牽動的可能就是節目自主、新聞判斷與公廣預算。公共媒體若必須先顧慮國會多數的政治壓力，人民就難以期待它在重大議題上維持專業判斷。

公視法制當然需要討論，董事延任規範也可以檢討，但解方應是補足審查委員、恢復實質審查、說明延續運作的法律基礎，而不是讓會場處置取代制度程序。朝野若都承認公視是公共財，就該讓它接受監督，卻不被接管；可以要求公視說明，卻不能讓席次優勢改寫它的代表權。公視董事會不該成為國會多數的政治戰利品。

（作者為退休人士）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。
本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書