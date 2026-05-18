健康醫療網》精子品質50年降6成？醫揭夫妻不孕「至少3分之1與男性有關」

事實上，男性精子品質優劣涉及多重因素，包括肥胖、吸菸、飲食、環境暴露與晚育，都可能與生育能力下降有關，另全身性發炎、感染與重大疾病也可能對生育力造成影響，他指出過往有研究發現，男性若剛從流感或新冠肺炎（COVID-19）等疾病中痊癒，精蟲數可能在接下來的約3個月大幅降低。

◎ 健康醫療網

醫師表示，愈來愈多的夫妻是因男方的健康問題，才導致無法生兒育女，因此並非全是女方的問題。（取自貼文）全球男性精子品質下降時有所聞，美國哥倫比亞大學生育中心（Columbia University Fertility Center）婦產科醫師艾歷克斯羅布萊斯（Alex Robles）表示，愈來愈多的夫妻是因男方的健康問題，才導致無法生兒育女，僅以他的臨床觀察就發現，所有求診的伴侶中，至少有約3分之1至一半存在類似情況。

男性精蟲數50年降近6成？近年研究分歧浮現

《國家地理》（National Geographic）報導，一篇於2017年刊登在《人類生殖更新》（Human Reproduction Update）的統合分析指出，西方國家男性的精蟲數量自1973年以來下降幅度接近6成，團隊後續在2023年用更新舊有資料後，結果仍指向相同趨勢。研究主要作者、流行病學家哈蓋萊文（Hagai Levine）表示，如果此趨勢不改善，可能會導致人類滅絕，他也形容這是「煤坑裡的金絲雀」，顯示環境可能存在隱患。

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然而這類研究結果並非沒有爭議，克里夫蘭診所（Cleveland Clinic）團隊2025年以美國男性為對象，統合分析1970年至2023年的相關研究後，發現精蟲數整體呈現穩定。該研究主要作者、克里夫蘭診所泌尿科醫師史考特倫迪（Scott Lundy）指出，目前沒有證據顯示精蟲數變化會導致生育能力斷崖式下跌，多數男性即使精蟲數略有下降，仍可能順利讓另一半受孕。

不孕症不是女生的事 醫揭至少3分之1與男方有關

不過羅布萊斯醫師指出，「不孕症主要是女性問題」是坊間常見迷思之一，僅以臨床觀察發現，所有求診的伴侶中，至少有約3分之1到一半存在這類情況，且較過往來看趨勢漸長。事實上，男性精子品質優劣涉及多重因素，包括肥胖、吸菸、飲食、環境暴露與晚育，都可能與生育能力下降有關，另全身性發炎、感染與重大疾病也可能對生育力造成影響，他指出過往有研究發現，男性若剛從流感或新冠肺炎（COVID-19）等疾病中痊癒，精蟲數可能在接下來的約3個月大幅降低。

手機放口袋殺精、補保健品養精？ 有疑慮應先就醫

至於社群媒體流傳，手機放在口袋會殺精，因該處與睪丸距離較近的說法，倫迪醫師表示，從生物學角度來看並非完全不可能，但目前缺乏足夠科學證據支持。另有迷思是「補充保健食品能增加精蟲數量」，羅布萊斯醫師則指出，這類說法也缺乏強而有力的科學證據。他建議，男性若要先做能把握的事，應聚焦在已有較多證據支持的方法，例如維持健康體重、避免菸品和酒精攝取，並控制慢性疾病。

羅布萊斯醫師也建議，若男性對生育力有疑慮，可先諮詢泌尿科，醫療團隊通常會從病史盤點、精液分析、荷爾蒙檢測等方法著手，同時也會討論是否改善生活型態，協助患者增加改善生育能力的可能。

本文授權轉載自健康醫療網／記者林則澄外電報導精子品質50年降6成？醫揭夫妻不孕「至少3分之1與男性有關」

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