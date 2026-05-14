許美華頻道》撲馬站出來 不只為台北 更為台灣而戰！

之前很多同溫層不忍心看到沈伯洋被選舉糟蹋，不贊成他出來選，我都沒有出聲，我在等他自己做決定。 因為沒有人比撲馬自己更清楚自己為何會被各種造謠攻擊，因為那正是台灣目前正在面對的困境和戰爭。

◎ 許美華

我認識撲馬沈伯洋快十年了，我認識的他，一直是個思路冷靜縝密、邏輯無比清晰，心裡無時無刻都在擔心台灣未來的年輕人。

因為沒有人比撲馬自己更清楚自己為何會被各種造謠攻擊；圖為民進黨正式提名沈伯洋參選台北市長。（資料照）



之前很多同溫層不忍心看到沈伯洋被選舉糟蹋，不贊成他出來選，我都沒有出聲，我在等他自己做決定。

因為沒有人比撲馬自己更清楚自己為何會被各種造謠攻擊，因為那正是台灣目前正在面對的困境和戰爭。

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一直在對抗紅色資訊戰的沈伯洋，當然也是支國資訊戰攻擊最嚴重的目標。

撲馬沈伯洋今天（5/13）正式接受徵召，參選台北市長了，看到賴清德為他披上參選彩帶，心情有點激動。想要保護台灣，就一起支持沈伯洋，為台灣而戰；圖為民團高舉「我們都是沈伯洋」、「我是頑固台獨分子」等手舉牌，聲援沈伯洋。（資料照）

撲馬站出來，不只是為台北市長選戰，更是為台灣而戰。

想要保護台灣，就一起支持沈伯洋，為台灣而戰吧！

作者註：

「欸小心撲馬沈伯洋，聽說他的黑資料很多」，每次聽到這種造謠唬爛話，我都先忍住翻白眼，請他說說到底是什麼黑資料，然後又拿不出來就一直說叫我小心。

認識沈伯洋本人快十年的我，都不只一次聽到這種聲音，可見撲馬被紅色資訊戰攻擊到多慘！

（作者為反紫光奇遊團成員）

經授權轉載自許美華脆文

編註：許美華臉書目前被鎖住，本人登不進去，這是脆上他臨時的樹洞發文。

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