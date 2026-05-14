自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 社群

許美華頻道》撲馬站出來 不只為台北 更為台灣而戰！

之前很多同溫層不忍心看到沈伯洋被選舉糟蹋，不贊成他出來選，我都沒有出聲，我在等他自己做決定。 因為沒有人比撲馬自己更清楚自己為何會被各種造謠攻擊，因為那正是台灣目前正在面對的困境和戰爭。
許美華頻道

許美華頻道

2026/05/14 09:00

許美華

我認識撲馬沈伯洋快十年了，我認識的他，一直是個思路冷靜縝密、邏輯無比清晰，心裡無時無刻都在擔心台灣未來的年輕人。

許美華頻道》撲馬站出來 不只為台北 更為台灣而戰！因為沒有人比撲馬自己更清楚自己為何會被各種造謠攻擊；圖為民進黨正式提名沈伯洋參選台北市長。（資料照）

之前很多同溫層不忍心看到沈伯洋被選舉糟蹋，不贊成他出來選，我都沒有出聲，我在等他自己做決定。

因為沒有人比撲馬自己更清楚自己為何會被各種造謠攻擊，因為那正是台灣目前正在面對的困境和戰爭。

一直在對抗紅色資訊戰的沈伯洋，當然也是支國資訊戰攻擊最嚴重的目標。

撲馬沈伯洋今天（5/13）正式接受徵召，參選台北市長了，看到賴清德為他披上參選彩帶，心情有點激動。想要保護台灣，就一起支持沈伯洋，為台灣而戰；圖為民團高舉「我們都是沈伯洋」、「我是頑固台獨分子」等手舉牌，聲援沈伯洋。（資料照）想要保護台灣，就一起支持沈伯洋，為台灣而戰；圖為民團高舉「我們都是沈伯洋」、「我是頑固台獨分子」等手舉牌，聲援沈伯洋。（資料照）

撲馬站出來，不只是為台北市長選戰，更是為台灣而戰。

想要保護台灣，就一起支持沈伯洋，為台灣而戰吧！

作者註

「欸小心撲馬沈伯洋，聽說他的黑資料很多」，每次聽到這種造謠唬爛話，我都先忍住翻白眼，請他說說到底是什麼黑資料，然後又拿不出來就一直說叫我小心。
認識沈伯洋本人快十年的我，都不只一次聽到這種聲音，可見撲馬被紅色資訊戰攻擊到多慘！

（作者為反紫光奇遊團成員）

經授權轉載自許美華脆文

編註：許美華臉書目前被鎖住，本人登不進去，這是脆上他臨時的樹洞發文。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書