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自由開講》當發價書成為罪名：誰在扼殺台灣的國防自主能力？

2026/05/18 10:00

◎ 衛重華

近期國際局勢早已清楚顯示，未來戰爭的核心不再只是傳統大規模兵力與重裝備，而是「自主研發能力」與「科技韌性」的競爭。從烏克蘭利用低成本無人機重創俄軍，到日本、美國積極發展反無人機系統與AI戰場整合，都代表現代國防已經進入高度自主化與模組化時代。也因此，台灣若要真正建立防衛韌性，最重要的不是永遠依賴外購，而是培養自己的國防產業鏈與研發能量。然而，令人錯愕的是，近期竟有人拿「有美國發價書就給預算」作為刪除國造無人機理由，甚至試圖藉此質疑整體國防自主政策，其背後真正目的，恐怕不是監督，而是削弱台灣建立自主防衛能力的機會。

銳鳶二型無人機是「台灣之盾」整體運用的一環，可在地面雷達受損時，擔負起空中監偵與指管系統，增加整體防空作戰的預警縱深。（資料照）銳鳶二型無人機是「台灣之盾」整體運用的一環，可在地面雷達受損時，擔負起空中監偵與指管系統，增加整體防空作戰的預警縱深。（資料照）事實上，只要稍微了解政府採購與國防科研流程的人都知道，自主研發並不代表所有零件、模組、設備與技術都完全憑空生出來。自主研發過程本來就會涉及委外合作、原型測試、技術整合、材料採購與階段性驗證，而這些流程自然會有估價、詢價、發價與採購程序。尤其現代軍工體系高度專業化，即便是美國戰爭部（國防部），也大量依賴民間廠商、學研單位與供應鏈協作完成技術整合。若按照某些人的邏輯，只要出現發價書就不叫自主研發，那麼全世界恐怕沒有任何國家的國防工業能被稱為自主。

更值得警惕的是，這種刻意扭曲程序概念的政治操作，長期都在台灣反覆上演。

過去從潛艦國造、無人機產業、飛彈量產，到國艦國造，幾乎每一步都遭遇相同話術攻擊。先是質疑技術能力，再質疑經費合理性，最後則透過輿論放大「浪費」、「圖利」、「黑箱」等標籤，企圖讓社會對國防自主失去信心。然而，真正危險的從來不是研發過程中的試錯與成本，而是台灣若因此失去建立自主軍工體系的決心。因為一旦戰時外援受阻、供應鏈中斷，沒有自主生產與維修能力的國家，將在第一時間陷入被動。

中共近年來持續加速無人化、智能化與低成本消耗戰布局，解放軍大量演練無人機蜂群、機械犬、AI偵蒐與電子壓制等新型態戰法，目的就是以海量低成本裝備拖垮對手。反觀台灣，若連自主研發都被政治口水全面污名化，那麼真正受傷的不是某個單位，而是整體國防產業發展。尤其台灣半導體、AI、電子與精密製造實力本就具備世界級優勢，原本有機會逐步建立自己的國防科技鏈，如今卻有人寧願放大程序文件，也不願支持本土技術累積，這種短視近利的政治操作，最後只會讓台灣更加依賴外部、更加缺乏戰時韌性。

中共近年來持續加速無人化、智能化與低成本消耗戰布局。圖為中國「彩虹-7」無人機。（彭博檔案照）中共近年來持續加速無人化、智能化與低成本消耗戰布局。圖為中國「彩虹-7」無人機。（彭博檔案照）民主社會當然需要監督，但監督不等於摧毀。

真正負責任的監督，應該是要求程序透明、效率提升與防弊機制完善，而不是用錯誤概念誤導社會，進一步打擊國防自主士氣。當世界各國都在拚命建立自己的國防供應鏈與科技韌性時，台灣更沒有自廢武功的本錢。今天若連自主研發都被視為原罪，那麼未來台灣恐怕只剩下被動等待他國軍援，而失去真正保護自己的能力。

（作者為軍人）

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