自由開講》台海衝突將是全球經濟災難

◎ 廖明輝

荷姆茲海峽動盪，替世界上了一堂殘酷的地緣政治課。

中東戰火早已不是遠方烽火，而是會立刻傳導到油價、航運、通膨與供應鏈的系統性震盪。英國智庫「皇家國際事務研究所」（Chatham House）亞太計畫主任布蘭德（Ben Bland）日前發表「台灣危機對全球經濟損害將遠超荷姆茲海峽動盪」文章，提醒世人若荷姆茲封鎖足以讓全球經濟顫抖，則台海危機所帶來破壞只會更深、更廣、更久。國際貨幣基金組織（IMF）因中東戰事與荷姆茲航運受阻已下修全年經濟成長展望，並警告衝突若延長，全球經濟將會逼近衰退。荷姆茲海峽是能源咽喉，台灣海峽則是能源、航運、半導體、金融信心與地緣秩序交會的動脈。前者堵住，世界會痛；後者失序，世界則可能會失血。若國際社會仍把台海視為單純兩岸問題而非全球公共風險，就等於用區域眼光看待世界級災難。中國近年來持續加強對台灣的軍事、外交與經濟施壓，並反覆以軍事演習演練封鎖；中國對台周邊軍事行動已愈來愈接近「由演轉戰」的壓迫節奏。

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台海若發生衝突，會比荷姆茲海峽對全球經濟衝擊更大。圖為海軍成功級巡防艦「鄭和軍艦」（PFG2-1103）駛進基隆港。（資料照）台海若發生衝突為何會比荷姆茲海峽對全球經濟衝擊更大？

第一，台灣海峽不是一般海路，而是世界最繁忙貿易航道之一。關鍵的是這條航道不只牽動東亞，也影響中東、非洲與所謂全球南方對中國出口與海運命脈。代表台海若一旦出事，受傷的不只是台灣，也不是只有美國與中國，而是整條全球貿易動脈。

第二，石油可在一定程度上靠庫存、替代來源與航線重組來緩衝，但先進半導體的晶片不容易囤積，更難迅速替代；一旦來源中斷，企業往往必須修改軟體設計、重做驗證與認證，耗時極長。也因此，彭博社預估若中國對台實施海空封鎖，全球GDP成長將大幅下滑5%；若升高為美中戰爭，衝擊將逼近全GDP一成。

第三，歐洲與東南亞都不是旁觀者。歐盟早已意識到晶片依賴風險，《歐洲晶片法案》於2023年9月生效；台積電與歐商在德勒斯登投資逾100億歐元興建晶圓廠，正是歐洲試圖修補的具體動作。同時，台灣近百萬外籍居民中，約94%來自東南亞；一旦台海危機升高，東南亞面對的將不只是貿易中斷，還有人員撤離、金融外溢與政治選邊的連鎖壓力。

從荷姆茲海峽動盪，可以看清世界最脆弱的不是單一能源商品，而是由晶片、航運、雲端、AI、金融預期與民主信任共同組成的高密度系統。

少一桶油，世界是漲價；少一顆關鍵晶片，世界則是停工。

荷姆茲海峽封鎖讓人看見能源衝擊，台灣海峽則讓人直接面對高科技全球化其實也有致命咽喉。這正是台灣的戰略位置，也是國際社會不能假裝視而不見的現實。因此，台灣社會必須自覺台海安全不是只有軍方的事，也不是只有盟邦的事，而是攸關全球經濟秩序能否維持開放與穩定的大事。對內，要把能源韌性、港口備援、海纜保護、民防整備與產業分散風險視為國安工程；對外，要讓歐洲、東南亞與全球南方國家清楚知道，維持台海現狀已不是替台灣撐腰而已，而是在替自己的經濟與未來止血。荷姆茲海峽動盪是警訊，台海危機則可能是經濟崩盤前奏。世界若還要自由貿易，就不能再對台海風險裝作事不關己。

中東戰爭爆發，荷姆茲海峽（Strait of Hormuz）航運受阻。泰國貨輪日前在荷姆茲海峽附近遭襲擊。（法新社檔案照）（作者為工業管理博士，前外商廠長）

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