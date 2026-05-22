自由開講》國防破口誰受益？

◎ 島火

台灣不是沒有敵人，而是敵人早已公開把「統一」寫進國家目標。（路透檔案照）當中國軍機軍艦幾乎天天逼近台海，國際社會一再提醒台灣必須強化自我防衛之際，國內卻仍有人把國防預算視為政治攻防工具。藍白陣營近來頻頻對軍購、無人機、防空與情監偵相關經費下手，嘴上喊監督，實際上卻是在削弱台灣最基本的保命能力。

台灣不是沒有敵人，而是敵人早已公開把「統一」寫進國家目標。中國近年不斷擴張軍費、加強對台灰色地帶襲擾，目的就是讓台灣逐漸失去抵抗意志。此時若還有人主張「國防不用花那麼多錢」，等同替中國降低犯台成本。不是中國飛彈最可怕，而是台灣有人幫忙拆防空網。戰爭從來不是等飛彈落下才開始，而是從社會開始質疑自我防衛的必要性時，就已經輸了一半。

烏克蘭的教訓早已證明，侵略者不會因為被害者軟弱而停止進攻，只會因為對方沒有還手能力而更加肆無忌憚；圖為札波羅熱市區被俄軍轟炸。（法新社檔案照）許多在野政治人物嘴上高喊和平，實際行動卻是不斷刪減防衛預算，彷彿只要台灣放下武器，中國就會放下野心。烏克蘭的教訓早已證明，侵略者不會因為被害者軟弱而停止進攻，只會因為對方沒有還手能力而更加肆無忌憚。和平從來不是跪出來的，而是守出來的。

國防預算真正昂貴的，不是花太多，而是刪太多。當民主社會連保護自己的代價都不願承擔，最後失去的，恐怕不只是預算表上的數字，而是整個世代的自由與尊嚴。

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（作者從商）

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