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汪浩時間》不肯來上節目 就找AI蔣萬安與沈伯洋同台？

這次選市長，我們也希望能請沈伯洋來上節目。不過華視管理層嚴格要求我們同時請到蔣萬安來節目才可以，以示公平。問題是四年前我們就邀了蔣萬安無數次，他就是不肯來。我們能怎麼辦呢？找個AI機器人蔣萬安來同沈伯洋同台？
汪浩時間

汪浩時間

2026/05/13 19:00

◎ 汪浩

沈伯洋曾多次以學者或專家身份參與華視《三國演議》節目訪談，探討內容多聚焦於中國對台認知作戰、網路滲透、國家安全以及防衛反制等議題，探討時間跨度從2021年延續至2025年。

民進黨於5月13日召開提名記者會，宣布由立委沈伯洋參選台北市長。（資料照）民進黨於5月13日召開提名記者會，宣布由立委沈伯洋參選台北市長。（資料照）關鍵內容與集數：2025年11月22日：沈伯洋探討遭中國「全球通緝」恐嚇，並談論親赴德國國會聽證會之經歷，證明中國海外緝捕能力有限。

2023年12月16日：討論「如何抵抗中共介選」，分析中共透過媒體與網路的全面性滲透與防備反制策略。

2021年9月12日：探討「中國網路戰滲透」與「台灣網軍問題」。《三國演議》節目主要深入分析地緣政治與台海關係，沈伯洋在節目中的發言多強調法律與公民防衛視角。

這次選（台北）市長，我們也希望能請沈伯洋來上節目。不過華視管理層嚴格要求我們同時請到蔣萬安來節目才可以，以示公平。問題是四年前我們就邀了蔣萬安無數次，他就是不肯來。我們能怎麼辦呢？找個AI機器人蔣萬安來同沈伯洋同台？

華視《三國演議》節目邀台北市長蔣萬安無數次，他就是不肯來。（資料照）華視《三國演議》節目邀台北市長蔣萬安無數次，他就是不肯來。（資料照） （作者為時事評論員）

本文經授權轉載自汪浩臉書

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