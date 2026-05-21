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自由開講》半真半假的時代：AI 與媒體審判下的真相危機

2026/05/21 11:00

◎ 蕭錫惠

真正危險的，從來不是純粹的謊言，而是摻著真實的謊言。

極權國家的媒體審判，與民主國家的媒體審判，很多時候其實都在使用同一種方法：利用「半真半假」的資訊，操控群眾情緒，讓是非開始顛倒。差別只在於，極權國家通常由權力集中控制資訊；民主社會則更常是由流量、演算法與群眾情緒，共同放大偏差。但若社會逐漸失去查證能力，最後都可能走向同一種危險：情緒開始凌駕事實。

台南女警鄭詠心騎機車在安南區遭追撞倒地，不幸被一旁經過的遊覽車輾斃。（民眾提供）台南女警鄭詠心騎機車在安南區遭追撞倒地，不幸被一旁經過的遊覽車輾斃。（民眾提供）真正高明的洗腦，從來不是百分之百造假，而是在真實裡摻入偏差、剪輯、情緒與立場。因為純粹的謊言容易被拆穿，但摻雜真實碎片的故事，卻最容易讓人相信。AI時代，更進一步放大了這種危險。現在的深偽（Deepfake，深度偽造）技術，可以修改表情、延長動作、改變語氣，甚至重組畫面情境。未來甚至可能出現假的錄音、假的戰爭畫面、假的政治人物發言，以及足以引發金融市場震盪的假消息。

而最可怕的是，這些內容會看起來「極度合理」。再加上社群媒體演算法偏愛憤怒、衝突與獵巫，許多人還沒等司法調查完成，就已經先在網路上完成「全民審判」。台南女警車禍事件真正可怕的地方，也許早已不是交通事故本身，而是台灣社會在短短幾天內，就完成了一場由AI深偽（Deepfake）與情緒演算法共同推動的「全民陪審團」。情緒開始跑在司法前面。

影片一出現，先是憤怒，接著肉搜，然後貼標籤，最後政治化。而且速度極快。很多人不是故意作惡，而是真的以為自己看見了真相。但問題是：你看到的，未必是真相，而是別人希望你看到的情緒版本。

有網友疑似為了吸引流量，以AI變造影片，警三分局證實影片破綻重重，呼籲切勿轉傳。（翻攝自Threads）有網友疑似為了吸引流量，以AI變造影片，警三分局證實影片破綻重重，呼籲切勿轉傳。（翻攝自Threads）無論是極權國家的宣傳機器，還是民主社會的流量媒體，只要開始利用情緒、標籤與片段資訊操控群眾，本質上都可能讓社會逐漸失去獨立思考能力。因為當人開始只相信「自己想相信的東西」，真相就會開始死亡。因此，AI時代最重要的能力，已經不只是會不會使用工具，而是：「辨別真偽的能力。」

不要輕易相信一段爆紅影片。
不要只看標題就憤怒。
不要因為符合立場，就立刻轉傳。

因為每一次未經查證的分享，都可能成為假訊息擴散的一部分。在按下分享鍵之前，請先停三秒。因為你按下的，可能不是分享鍵，而是另一場獵巫的開始。請先問自己一句：「這是真的嗎？」因為當社會開始失去辨別真假的能力，民主也會慢慢失去共同真相。而沒有共同真相的社會，最後只會剩下彼此仇恨的情緒部落。

（作者為自由撰稿人）

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