自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由開講》被困住的 不只是機車

2026/05/24 08:00

◎ 吳明

那天下午，我接到一通電話，對方聲音又急又窘——是提早下班，剛才下樓的女同事。「我動彈不得，你能下來救我嗎？」我以為出了什麼大事，衝下樓才發現：她被困在停車場裡。她的機車夾在兩台車之間，幾乎沒有縫隙，她勉強坐上去，想用雙腿向後蹬，誰知地面向前傾斜，力氣全使不上，就這樣進退兩難，一臉狼狽地等著被人解救。我從後用力把她連人帶車拉了出來。她脫困了，笑著道謝，心有餘悸。

車與車之間的空隙神秘消失，緊貼的程度，像連體鐵馬。想把車牽出來，先得有武術功底，再備齊耐性，還要有幾分運氣；示意圖，非文中公司。（資料照）車與車之間的空隙神秘消失，緊貼的程度，像連體鐵馬。想把車牽出來，先得有武術功底，再備齊耐性，還要有幾分運氣；示意圖，非文中公司。（資料照）這楝辦公大樓的條件並不差。大樓後方有一片寬敞的專用機車停車區，免費，限本樓員工及訪客使用。我若提早上班，總能找到好位置；八點半一過，位置所剩無幾。這是可以理解的——上班族都有時間表，停車場也有它的高峰。真正讓人哭笑不得的，是下班之後。車與車之間的空隙神秘消失，緊貼的程度，像連體鐵馬。想把車牽出來，先得有武術功底，再備齊耐性，還要有幾分運氣。

通往停車場的小巷本已狹窄，兩側機車的車尾向外伸張，每天通過、每天重考一次四十公分直線平衡駕駛。我剛上班那陣子技術生疏，有一回腳尖碰上突出的車牌，雖有鞋子保護，腳拇指還是腫了幾天。把問題歸咎於停車者的素質，或許只是看到了表面。根本的癥結，是停車位本來就不夠。位置若足夠，車與車之間自然有餘裕，女同事不會被困，小巷也不至於寸步難行。那麼，為什麼不夠？這棟大樓有地下汽車停車場，收費；機車停車場，免費。免費，看似福利，實則是把問題留給使用者自己消化。台灣機車數量龐大，但無論政府或企業，對機車停車空間的規劃，長期都只是「能塞就塞」；圖為知本火車站周邊假日時機車違停亂象。（資料照）台灣機車數量龐大，但無論政府或企業，對機車停車空間的規劃，長期都只是「能塞就塞」；圖為知本火車站周邊假日時機車違停亂象。（資料照）

這不只是一棟大樓的問題。台灣機車數量龐大，但無論政府或企業，對機車停車空間的規劃，長期都只是「能塞就塞」。沒有人認真計算過：一棟樓，幾百名員工，究竟需要多少停車位？於是機車族每天在有限的空間裡搶位、擠位，久而久之，停得自顧不暇，哪還顧得上別人？許多看似缺乏公德的現象，背後其實是長期資源不足下的求生本能。那天下午，被困在兩台車之間動彈不得的，不只是我的女同事，也是台灣許多機車族每天習以為常的狼狽。

（作者為銀髮再就業者）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。
本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書