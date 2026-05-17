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自由開講》賴清德出訪即主權行使，證明台灣不屬中國

2026/05/17 17:00

◎ 張淨依

在中國長期以「一中原則」壓縮台灣國際空間之際，賴清德總統以「ATA模式，抵達後公開（Arrival then Announce）」成功出訪史瓦帝尼。此行的重大意義，不在行程安排過程，而在於清楚回應一個核心問題：中華民國台灣是主權國家。

賴清德總統以搭乘史王專機直飛的途徑，突破中國封鎖，成功出訪史瓦帝尼進行國是訪問。（資料照，取自賴清德臉書）賴清德總統以搭乘史王專機直飛的途徑，突破中國封鎖，成功出訪史瓦帝尼進行國是訪問。（資料照，取自賴清德臉書）首先，簽署聯合公報與正式協定屬於具國際法效力之政府行為，僅可能發生於具對外代表權與締約能力的政治實體之間，若台灣非主權國家，則此類文件之成立與拘束力即難以成立。換言之，從長期且持續的國際互動觀察，中華民國台灣已實質行使國家權能。

其次，軍禮歡迎與國歌演奏並非單純禮儀而是國際慣例中對國家元首的制度性接待，其本質在於對政治地位的客觀確認，當一個國家以此規格接待，即是在行為上承認其國家屬性，即便中國在政治上否認或打壓，卻無法改變此類儀式所反映的國際現實。

再者，總統出訪本身即為主權行使。元首對外訪問，代表的是整體國家，而非地方或附屬單位，當中華民國總統在國際社會公開出現，並與他國進行對等互動，其性質即屬國家行為的直接展現，亦是「台灣不屬於中國」最具體且無可迴避的證據。

總統賴清德出訪非洲友邦史瓦帝尼王國，日前與恩史瓦帝三世國王簽署聯合公報。（資料照，取自賴清德臉書）總統賴清德出訪非洲友邦史瓦帝尼王國，日前與恩史瓦帝三世國王簽署聯合公報。（資料照，取自賴清德臉書）賴清德總統此次出訪明確顯示，台灣對外行為既未受中國授權，亦未受其實質管轄。隨著各國持續與台灣建立制度性合作關係，中共所謂「台灣問題屬中國內政」的論述，已逐漸失去自我支撐的基礎。賴總統此行不僅是一項外交突破，更是一種國家主權事實的公開呈現。中華民國台灣以自由民主之姿參與國際社會，其意義即在於對專制敘事的實質否定，這並非價值立場的選擇，而是國際法與國際現實共同作用下的必然結果。

（作者為法務人員）

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