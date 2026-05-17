自由開講》賴清德出訪即主權行使，證明台灣不屬中國

◎ 張淨依

在中國長期以「一中原則」壓縮台灣國際空間之際，賴清德總統以「ATA模式，抵達後公開（Arrival then Announce）」成功出訪史瓦帝尼。此行的重大意義，不在行程安排過程，而在於清楚回應一個核心問題：中華民國台灣是主權國家。

賴清德總統以搭乘史王專機直飛的途徑，突破中國封鎖，成功出訪史瓦帝尼進行國是訪問。（資料照，取自賴清德臉書）首先，簽署聯合公報與正式協定屬於具國際法效力之政府行為，僅可能發生於具對外代表權與締約能力的政治實體之間，若台灣非主權國家，則此類文件之成立與拘束力即難以成立。換言之，從長期且持續的國際互動觀察，中華民國台灣已實質行使國家權能。

其次，軍禮歡迎與國歌演奏並非單純禮儀，而是國際慣例中對國家元首的制度性接待，其本質在於對政治地位的客觀確認，當一個國家以此規格接待，即是在行為上承認其國家屬性，即便中國在政治上否認或打壓，卻無法改變此類儀式所反映的國際現實。

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再者，總統出訪本身即為主權行使。元首對外訪問，代表的是整體國家，而非地方或附屬單位，當中華民國總統在國際社會公開出現，並與他國進行對等互動，其性質即屬國家行為的直接展現，亦是「台灣不屬於中國」最具體且無可迴避的證據。

總統賴清德出訪非洲友邦史瓦帝尼王國，日前與恩史瓦帝三世國王簽署聯合公報。（資料照，取自賴清德臉書）賴清德總統此次出訪明確顯示，台灣對外行為既未受中國授權，亦未受其實質管轄。隨著各國持續與台灣建立制度性合作關係，中共所謂「台灣問題屬中國內政」的論述，已逐漸失去自我支撐的基礎。賴總統此行不僅是一項外交突破，更是一種國家主權事實的公開呈現。中華民國台灣以自由民主之姿參與國際社會，其意義即在於對專制敘事的實質否定，這並非價值立場的選擇，而是國際法與國際現實共同作用下的必然結果。

（作者為法務人員）

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