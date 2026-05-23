自由開講》職場霸凌難蒐證 修法能救下一個受害者？

◎ 郭良蕙

職場，立身之所，養家之源。然近年來，職場霸凌屢見不鮮，觀其行徑，或出言羞辱，使人顏面盡失；或孤立排擠，致人形單影隻；或工作刁難，令其寸步難行。凡此種種，輕則鬱結難舒，重則被迫離職，斷絕生計。

近年來，職場霸凌屢見不鮮，觀其行徑，或出言羞辱，使人顏面盡失；或孤立排擠，致人形單影隻；或工作刁難，令其寸步難行；示意圖。（圖取自freepik）《職場霸凌防治準則》草案，預計將於今（2026）年7月上路，雖速設律法，明確界定職場霸凌定義，但多數者，難以蒐集實證！對心理傷害界定猶然模糊；又假設霸凌者為企業核心業務關鍵人才或人脈資源掌控者，企業會採取立即有效適當處置？到底誰有話語權？申訴人或善意協助舉證旁觀者未來職涯發展政府能提供保障，不受業界排擠？是以，惡行難以繩之以法，勞工仍無以得全！

修法不只是建立一公正獨立申訴機制，而應具備專業「主動」調查，非「被動」等待受害者申訴，在生死關頭，難道還要等待調查小組組成、調查程序、協調機制、申復機制等才得獲救？另誰為受害人，提供被迫離職經濟援助、法律諮詢與心理輔導等實質助益？同時，職場場所，應將空間劃定原則一併入法，建言如下：

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一、增其透明空間，廣其能見，減少隱蔽孤立角：採用開闊、透明隔間，杜絕設置過多死角或隱藏區域；凡公共處、廊道、茶水與儲藏室等，皆宜設充足照明，屏除幽暗陰影，務使視野清晰，確保各區域皆一覽無遺。

提供多樣化空間：提供彈性公事處所，例如：小型議事區、立式工作檯或安靜工作艙等多樣環境；示意圖。（圖取自freepik）二、提供多樣化空間：提供彈性公事處所，例如：小型議事區、立式工作檯或安靜工作艙等多樣環境，使員工可依其所需，選擇工作地點，避免長期被固定於易生孤立空間，並優化動線設計，杜絕特定區域被視為禁地，或致使員工有邊緣化之虞。

三、確保個人隱私，維護處所安全：設置足夠私人工作空間，尊重其領地，不容恣意侵犯，並提供安靜與紓解壓力空間，至少50平方公尺須設一處，可供員工暫離職守、平復情緒，或從事私密通話安靜區域或退避室。

四、設應急策略，善為處置管理：依據風險評估，於公共工作區域，安裝必要監視器系統，然此舉須兼顧隱私之律法，主要目的在於威嚇不軌、以供實證，非圖侵犯員工隱私。

（作者從事自由業）

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