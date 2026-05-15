康埈榮東亞論衡》將核武變成「憲法義務」的國家北韓 - 北韓核武升級戰略與東亞安全的裂痕

北韓在今年3月召開的最高人民會議上，再度修憲，其核心就在於完成一套核能力的「法制化」。如今，北韓更增設條款，明定國務委員長擁有核武力指揮權，並可授權他人行使核武使用權限。這已不只是單純擁核，而是連核武的運用與指揮體系都一併制度化。尤其值得注意的是，北韓新增了可在金正恩委員長發生意外或滯留海外時仍可啟動核武使用權限的指揮權委任條款，等於從制度上進一步降低了按下核按鈕的門檻。

◎ 康埈榮

在全世界目光都集中在美伊戰爭和中美戰略競爭擴大的情況下，「金正恩式核執著」仍在繼續。衆所周知, 北韓的核政策，如今已不再只是談判桌上的籌碼，而是逐漸固化為體制的憲法性身分。北韓曾在2022年，最高人民會議透過《國家核武力政策法》，將先制使用核武的可能性以及「不可逆轉」的擁核地位正式法制化；到了2023年，更進一步將其寫入憲法，明文規定為了國家的「存續權」與「戰爭嚇阻」，必須持續提升核武能力。這顯示，在金正恩領導下的北韓，核武已不再是外交上的槓桿，而是長期統治的工具，以及維繫政權生存的最終保障。

金正恩曾帶著「心愛的妻女」視察飛彈試射，強調要對外來敵意「以核制核」。（歐新社檔案照）事實上，金正恩早在2021年第八次勞動黨代表大會上，就已提出一套縝密的現代化藍圖，包括核武器的小型化、輕量化、戰術化、超大型氫彈、極音速滑翔彈頭、多彈頭飛彈、固體燃料洲際彈道飛彈、核動力潛艦、水下發射核戰略武器，以及軍事偵察衛星。換句話說，北韓的目標並不只是單純的「報復性嚇阻」，而是要建立一套能在朝鮮半島及區域內實際運用的多層次核戰力體系。若說第八次黨代表大會是將核武立為國家戰略的核心軸，那麼最高人民會議對法律與憲法的修訂，便等於將這條路線封進一套無法回頭的制度秩序之中。

北韓執意發展核武的意圖相當明確。這意味著，它試圖提高無核化談判本身的門檻，藉此將自身塑造成既成事實的擁核國家；同時，也企圖透過戰術核武與先制使用的核戰略，來抵銷韓美在傳統軍事力量上的優勢。此外，北韓還將美國、韓國、日本之間的軍事合作界定為「敵對政策」，藉此同時達成對內鞏固團結、對外強化正當性的戰略目的。事實上，北韓在2023年聯合國大會上也宣稱，朝鮮半島正處於「核戰爭爆發風險迫在眉睫的扳機狀態」，並主張其自衛力量的增強只能進一步加速。這套論述一方面將其核武擴張包裝成防禦性措施，另一方面卻在每一次危機情勢中，實質上持續降低核武使用的門檻，成為一種政治語言操作。

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北韓領導人金正恩視察、指導核動力潛艦建造工程，抗衡美國與南韓合作的核潛艦生產計畫。（法新社檔案照）北韓在今年3月召開的最高人民會議上，再度修憲，其核心就在於完成一套核能力的「法制化」。如今，北韓更增設條款，明定國務委員長擁有核武力指揮權，並可授權他人行使核武使用權限。這已不只是單純擁核，而是連核武的運用與指揮體系都一併制度化。尤其值得注意的是，北韓新增了可在金正恩委員長發生意外或滯留海外時仍可啟動核武使用權限的指揮權委任條款，等於從制度上進一步降低了按下核按鈕的門檻。

此外，北韓也將南北韓關係界定為「兩個國家」，並在憲法第二條新增領土條款，將其表述為「與南方的大韓民國相接的領土」。過去憲法中「為祖國統一而奮鬥」的條文也已消失。這等於在法律上明白標示：韓國如今已被視為外國，因此也可能成為核武使用的對象國，而其決定權則掌握在金正恩手中。原本作為南北協商邏輯基礎的「同一民族、非核打擊對象」框架，至此已在憲法層面被徹底拆解。

正如這樣的局勢所反映，北韓於2026年5月，在紐約聯合國總部舉行的第11次《核子武器不擴散條約》（NPT）審查會議現場，再度向世界發表近乎宣戰般的強硬言論。北韓駐聯合國代表金星透過朝中社發表談話稱：朝鮮民主主義人民共和國在任何情況下都不受《核子武器不擴散條約》拘束，並主張「對於以美國為首的特定國家，竟對我國基於現實與正當性的擁核，以及作為主權國家固有防衛權利的行使橫加指責，我方予以最強烈的譴責與駁斥」。這番正面否定國際防擴散體制根基的發言，已不只是單純的外交修辭，而是對內對外宣告：北韓的核戰略已進入新的質變階段。北韓正透過將擁核規定為不只是安全選項，而是「憲法上的義務」，築起一道使任何形式的無核化談判都可能被視為違憲行為的法律高牆。

北韓將南北韓關係界定為「兩個國家」，平壤中央階級教育館內的醒目標語「南韓是頭號敵國」首度亮相。（法新社檔案照）問題在於，北韓這樣的立場與意圖正在多層次地惡化東亞安全局勢。核武的憲法化，壓縮了談判空間；戰術核武與先制使用基本政策（是一種Doctrine），則提高了軍事誤判的風險。2022年的法律中，甚至已包含在指揮統制體系遭受威脅時可能自動發射的暗示性內容。這代表一旦危機升高，領導層的恐懼與前線部隊的誤判相互疊加，就可能引發災難性的戰略誤算。其結果是，韓國、美國、日本勢必只能進一步強化延伸嚇阻、飛彈防禦與情報共享，而北韓則會再次將這些措施宣傳為敵對行為，並反過來作為其持續擴張核武的正當理由。如此一來，惡性循環將更加固化。若再疊加俄朝軍事合作，朝鮮半島危機將不再只是東北亞權力競逐的附屬變數，而會本身成為區域軍備競賽的引擎，可能兩岸關係也不例外。



北韓的戰略意圖其實非常清楚：就是要以憲法與法令將核武層層武裝，使之固化為「不可逆轉的事實」，進而誘使國際社會放棄無核化談判，轉而選擇管理與共存。北韓駐聯合國代表金星在NPT會議上的發言，正是這套戰略在外交層面的直接表述。說到底，北韓真正想做的，也許並不是在擁核的前提下談判和平，而是在擁核的前提下，重新書寫秩序本身。北韓核武裝的不斷升級，留給東亞的不是穩定，而是常態化的危機；不是對話，而是過度嚇阻；不是無核化，而是國際規範的持續磨損。看來，其代價過於龐大。

這種情況需要提高警惕，東亞的安全環境是否此時此刻還在按照北韓的劇本進行重組。因為一旦放任一個國家對核武的執念不受制約，崩解的將不只是朝鮮半島的和平，更是國際防擴散秩序最後的防波堤。唯有國際社會採取堅定且一致的協作，才可能成為扭轉這股趨勢的唯一處方。

北韓戰略意圖非常清楚，以憲法與法令將核武層層武裝，使之固化為「不可逆轉的事實」。（法新社檔案照）（作者為韓國外國語大學敎授/東北亞未來協力論壇會長）

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