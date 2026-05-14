自由開講》當眼淚成了表決器：民眾黨的護理勞權政治秀

◎ 郭索

立法院外，護理師跪地哭喊「病人安全不能退」，那不是什麼政治表演，而是台灣醫療體系長年崩壞後，第一線人員最後的求救。護理荒早已不是新聞，急診壅塞、病房關閉、醫護過勞與離職潮，都在警告台灣的醫療量能正逼近極限。過去選舉期間，許多政客高喊「三班護病比入法」，聲稱要保障護理人員權益、改善醫療環境，如今真正走到立法院表決時，民眾黨卻與國民黨聯手，通過被護理團體批評為「修惡版」的《醫療法》，甚至連原本要求的監督委員會與基層護理代表席次過半都未落實，讓人看見的不是改革，而是一次赤裸裸的政治背叛。

表決前民眾黨立委邱慧洳在鏡頭前情緒潰堤、痛哭失聲，彷彿對護理現場充滿同理與不忍，但哭完之後，回到議場內卻照樣投票支持基層護理師強烈反對的版本。（資料照）最諷刺的是，表決前民眾黨立委邱慧洳在鏡頭前情緒潰堤、痛哭失聲，彷彿對護理現場充滿同理與不忍，但哭完之後，回到議場內卻照樣投票支持基層護理師強烈反對的版本。這種「鏡頭前落淚，表決時轉身」的行為，讓人不禁懷疑，這些眼淚究竟是為了護理人員而流，還是為了政治形象而演。真正的勞權改革，從來不是靠表情管理完成，而是敢不敢在條文裡與資方對抗。當基層醫護明確要求監督機制與代表性席次時，民眾黨卻選擇與國民黨妥協，甚至還把結果包裝成「走完最後一哩路」，這根本不是改革完成，而是改革被閹割之後的政治宣傳。

更令人憤怒的是，此次主導版本的國民黨立委蘇清泉，本身就是大型醫療體系資方代表。其創辦的屏東東港安泰醫院，在2024年曾發生重大火災，造成9人死亡，事後清查更發現全院將近47.2%的建築面積屬於違建。這不是單純的行政疏失，而是牽涉病患安全與醫療管理的重大問題。屏東東港安泰醫院，在2024年曾發生重大火災，造成9人死亡。（資料照，屏東縣政府提供）

然而，今天這樣的資方背景人物，卻反過來主導護理制度修法，甚至還能與民眾黨共同塑造「改革成功」的形象，這正是台灣政治最荒謬的地方。一邊高喊病人安全，一邊讓長期掌握醫院資源與話語權的管理階層繼續壟斷制度設計，真正站在第一線輪班、承擔醫療風險的護理師，反而再次被排除在決策之外。

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民眾黨過去最愛標榜自己「理性、科學、務實」，更自稱代表年輕世代與基層勞工，但這次《醫療法》修法，卻讓外界看見其政治本質與藍營並無差異。當面對真正需要與資方衝突的議題時，他們依然選擇站在權力結構那一邊。這也是為什麼許多基層醫護會如此憤怒，因為他們發現，自己不過再次成為政客選前利用、選後拋棄的工具。眼淚可以博取同情，哭聲可以成為新聞畫面，但真正決定醫護命運的，終究還是那一張按下去的表決票。當哭泣與投票方向完全相反時，那就不是同理，而是政治演技。

（作者為自由評論者）

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