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自由開講》請立委「恢復」被砍的4700億元軍費

2026/05/18 09:00

◎ 余無言

立法院於5月8日通過國防特別條例，預算上限降至7800億，大砍政院版草案4700億元，且排除商購、委製項目，這是蓄意「弱化國防」，國人不以為然！對此，筆者提出幾點看法。

首先，有立委不顧台灣社會的主流民意，直言她對軍購的心內話是「我支持0」！此語，令國人不寒而慄，台灣不需強化國防？全靠國外的「善意」？這是一種「夜不閉戶」的心態，完全相信不會有外人來犯？

立法院於5月8日三讀通過「保衛國家安全及強化不對稱戰力計畫採購特別條例草案」，民進黨立委舉海報表達訴求。（資料照）立法院於5月8日三讀通過「保衛國家安全及強化不對稱戰力計畫採購特別條例草案」，民進黨立委舉海報表達訴求。（資料照）其次，軍人的生命，就不是生命嗎？國軍拿「落伍的武器」，全憑「一股熱情」就與敵軍去拼命？立委可曾「將心比心」？如果你的家人就是英勇國軍，如果你的親人就在危險前線，立委大砍政院版草案的4700億元，這不是「砍經費」，而是想「砍人命」！

其三，立委砍掉「無人機」的經費，這是「司馬昭之心，路人皆知」，這是「媚共」與「危台」！

另外，美軍印太司令帕帕羅（Samuel Paparo）於2024年6月首次提出「地獄景象」（Hellscape），這80公里的4層「海上地獄戰場」，就是在台灣海峽大量投放「無人系統」與「無人機」，「把台海變成無人地獄」，去「嚇阻」敵人不敢來犯，「避免」遺憾發生，這才是從「源頭」解決，確保台灣的安全！

最後，筆者再次呼籲，藍白放下惡鬥，以國人生命安危為重！請立委「恢復」被砍的4700億元軍費，讓台灣成為無人機重鎮，建構「台灣之盾」，別讓台灣國軍因為「武器落後」，間接「引誘」敵軍來犯！

請藍白立委「恢復」被砍的4700億元軍費，讓台灣成為無人機重鎮，建構「台灣之盾」。（資料照）請藍白立委「恢復」被砍的4700億元軍費，讓台灣成為無人機重鎮，建構「台灣之盾」。（資料照）（作者為教育人員）

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