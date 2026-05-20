自由開講》「中國」將軍辜負台灣人民

◎ 陳啟濃

國民黨副主席季麟連反軍購的跋扈，嗆聲立法院長韓國瑜，然而這只是上演窩裡反，反軍購在國民黨黨內還是主流意見。問題還是出在許多在中華民國體制下提拔的將軍，特別是像季麟連這些外省籍，他們還是以當「中國」將軍為榮，完全沒有軍人武德，無心捍衛台灣人的生命安全。

國民黨副主席季麟連（左）反軍購的跋扈，嗆聲立法院長韓國瑜（右），然而這只是上演窩裡反，反軍購在國民黨黨內還是主流意見。（資料照，本報合成）季麟連是在阿扁時代晉級為上將，退伍後竟然公開在電視節目上數落阿扁總統，即使彼此的政治立場不同，也不可以有人格上的抹滅，更何況曾經是自己擔任將軍時的三軍統帥。加上現在他的大力反軍購，不惜得罪立法院院長韓國瑜，更是充分暴露出來他潛藏多年的價值與觀念。

他曾經到中國參加所謂的黃埔校慶紀念活動，卻無法體會並認同到台灣的陸軍官校才是中華民國正統的黃埔軍校，真正有資格證明自己是黃埔正統的軍校。中共特別辦理所謂的黃埔校慶活動，擺明了就是要混亂台灣軍人的認同，特別是要收攏季麟連之屬將軍的歸心。當到上將國家觀念還受到混淆，跟智慧無關，而是跟自己的價值、觀念有關。

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季麟連曾經到中國參加所謂的黃埔校慶紀念活動，卻無法體會並認同到台灣的陸軍官校才是中華民國正統的黃埔軍校；圖為黃埔軍校建校99週年校慶。（資料照）蔣經國晚年都已經大膽說出自己是台灣人，除了藉此感恩台灣人收留國民黨軍民，更深一層的意義是在跟所有外省籍的黨政軍人員喊話，要大家落地生根，不要再心存異心，受到中共的分化，共同守護並捍衛在「台澎金馬」的中華民國。

季麟連幾十年在軍中的歷練，現在卻拼命不想讓軍隊有完備的武器守護國家，完全不顧台灣軍人的死活，只有一個道理，那就是他已經把自己當成「中國」軍人，服膺鄭麗文所謂「一個中國」的軍人，不屑只是一個台灣的上將。只是這樣的將軍去到了中國，兩岸人民都只會把他視為是一個叛將，背叛中華民國，背離台灣人民的落跑將軍。

（作者曾任義務役連輔導長）

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