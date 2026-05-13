名家分享~林靖堂》林志玲進文策院：該問的是台灣的文化主權如何彰顯

這件事真正要問的，是當中國長期用市場、娛樂圈與國族敘事綁架台灣藝人時，台灣文化政策機構的人事安排，能不能守住清楚的主體性邊界？不必獵巫林志玲，但也不能替模糊背書。若要用她，就必須把台灣文化主權講得比明星光環更清楚。

◎ 林靖堂

昨晚（5/12），突然傳出林志玲將接任文策院董事的輿情，表面上這是娛樂新聞（？），實際上這是文化人事案、台灣主體性的議題。從輿情來看，志玲姐姐的人事任命案還沒全面引爆。然而，真正的戰場，會在文化部與文策院正式說明後才開始。

一、她不是完全沒關聯，但文策院從來都不是公益舞台

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林志玲接文策院董事，並非毫無脈絡。她去年已在TCCF創意內容大會以個人名義設立「林志玲未來力量獎」，主打女性議題原創影視作品。讓文化部可以主張，她不是單純靠明星光環進來，其實已有參與影視內容扶植的脈絡。

但關心台灣文化主權的人要看的，從來都不能只看她做公益，更要思索的是她要進入的是什麼位置。文策院處理的是影視、出版、動畫、IP、國際行銷與文化輸出，是台灣文化內容產業的政策平台。

近期，公視、NCC、中選會、大法官等人事案，本來就已經是藍白攻防行政權的重要戰場。文策院董事雖然不需要立法院同意，但政治上仍會被放進同一個框架。（取自貼文）所以，林志玲能不能支持女性創作者不是問題，問題在於她是否適合進入台灣文化政策的產業資源重分配的位置？

二、真正的疑慮：文化主權的邊界

林志玲的政治風險，主要來自過去中國市場與「愛國表態」爭議。過去她曾在中國的社群中留下表態紀錄，這不代表她永遠不能參與台灣公共事務，也不代表要把她打成敵人。但對關心台灣主體性的人來說，這會形成一個尖銳問題，一個曾在中國社群中留下爭議的藝人，進入台灣文化內容政策機構，政府要如何說服社會，這不會稀釋台灣文化主體性？

尤其文策院的任務，要做的是讓台灣故事以台灣自己的歷史、民主經驗、性別視角、殖民記憶與國家處境站上國際市場。因此，人事任命若只靠知名度、親和力、國際形象來說服大眾，就會顯得太薄弱。

三、藍白紅會怎麼打：這案子會被做成雙標？

關鍵在於林志玲是否適合進入台灣文化政策的產業資源重分配的位置；林志玲官方微博曾於2023年10月1日在發文「山河錦繡，盛世中華，慶祝新中國成立」。（翻攝自林志玲微博）近期，公視、NCC、中選會、大法官等人事案，本來就已經是藍白攻防行政權的重要戰場。文策院董事雖然不需要立法院同意，但政治上仍會被放進同一個框架。

藍白最可能打「雙標」，過去綠營批評藝人配合中國愛國統戰敘事，現在卻讓林志玲進文策院。泛紅則可能反過來嘲諷，台灣文化機構最後還是要用曾向中國示好的藝人。支持台灣文化主體性的一方，則會出現焦慮，文化部到底是在建立台灣文化主體性，還是在用明星光環遮蔽政治風險？此一人事案，只要「林志玲、文策院、盛世中華」三個詞被放在同一張圖上，政治攻擊就成立一半。

四、合理要求不是要反對，社會需要的是公開交代

關心台灣文化主體性的人，毋須把林志玲個人妖魔化。但我們仍要叩問一下問題：第一，文策院要說清楚她的董事任務。是女性創作扶植？日本與亞洲市場連結？國際影視資源媒合？公益資金導入？只有「志玲姐姐支持台灣影視」這種公關語言，根本說不清楚。

第二，必須建立利益迴避。她過去是否仍有中國市場、代言、平台、商業合作網絡？未來遇到兩岸合製、中國資金、華語平台合作時，是否需要迴避？這個問題不能只靠個人形象做保證。

文策院推動的是台灣內容，如果把台灣文化重新塞回「大中華主義」底下，則是另一件完全不同的事；林志玲曾出席文策院的創意內容大會展頒獎。（資料照，文策院提供）



第三，她本人與文化部、文策院都必須把「台灣文化主體性」講清楚。我們沒有要她喊政治口號，但要確認，文策院推動的是台灣內容，如果把台灣文化重新塞回「大中華主義」底下，則是另一件完全不同的事。

文化政策不能只有美美的形象，主權邊界不能模糊

林志玲支持女性創作者、投入影視公益，這些都可以肯定，她當然有資格進入文化的公共領域。但文策院董事不是公益大使，也不是明星代言，它是一個台灣重要的文化資源重分配的位置。

所以這件事真正要問的，是當中國長期用市場、娛樂圈與國族敘事綁架台灣藝人時，台灣文化政策機構的人事安排，能不能守住清楚的主體性邊界？不必獵巫林志玲，但也不能替模糊背書。若要用她，就必須把台灣文化主權講得比明星光環更清楚。

（作者為聲量看政治主編）

本文經授權轉載自林靖堂臉書





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