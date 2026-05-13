名家分享~張家哲》砍軍購、軍工股慘綠 藍委打斷台灣的腳

行政院原本提出1.25兆國防特別條例，藍白不僅無視不審，最後更粗製濫造出7800億版本，他們精準砍掉台灣最需要的國內委製、商購與本土供應鏈支撐。無人機、無人艇、AI 軍工、非紅供應鏈，原本是台灣國防自主與產業升級的核心，卻被藍白從預算裡拔掉。

◎ 張家哲

今日（5/11）軍工股一片暴跌，無人機概念股全面慘綠，雷虎、漢翔、千附精密、龍德造船等相關個股接連遭到市場拋售。

5月11日軍工股一片暴跌，無人機概念股全面慘綠，雷虎遭打落跌停。（資料照）資本市場逃難，不僅是因為台灣國防重挫，更是反映原本台灣即將迎來的產業轉型大起飛，被中國立委惡意用國會多數硬生生打斷腳。

行政院原本提出1.25兆國防特別條例，藍白不僅無視不審，最後更粗製濫造出7800億版本，他們精準砍掉台灣最需要的國內委製、商購與本土供應鏈支撐。無人機、無人艇、AI 軍工、非紅供應鏈，原本是台灣國防自主與產業升級的核心，卻被藍白從預算裡拔掉。

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他們很清楚台灣哪裡最痛

他們很清楚中國哪裡最爽

他們就毫無遲疑的往哪裡下刀

立法院會5月8日三讀通過「保衛國家安全及強化不對稱戰力計畫採購特別條例」，總金額匡列7800億元。（資料照）無人機產業要成形，需要長期穩定的國家訂單、軍方需求、測試場域、研發資源與供應鏈投資。飛控系統、馬達、鏡頭、光學元件、碳纖材料、精密加工、AI辨識、通訊鏈路、抗干擾技術，每一段都需要資金、人力與時間。藍白這一刀，切斷的是訂單能見度，更是產業信心。

從強推爭議法案、破壞憲政秩序、癱瘓行政運作、亂砍總預算，到現在削弱國防與打擊本土軍工產業，方向始終一致：讓台灣政府失能，讓社會持續內耗，讓國防變弱，讓中國得到更多時間。

這是一整套連續性的叛國工程。

馬文君的發言，更把藍白的政治方向講得很清楚。這位在潛艦國造案中知名洩密國民黨立委，面對國防特別預算，竟然公開囂張表示如果能由她全權做主，她支持的是「0」。

中國軍機、軍艦、無人機持續壓迫台灣，國軍正在補強不對稱戰力，台灣正在建立自己的無人機產業鏈，一個長期待在外交國防委員會的立委，對國防特別預算喊出0元。

他們的支持者說這是監督，事實上是台灣體內的中國癌症持續擴散，癌細胞搶走了台灣這個身體裡的大多數資源，弱化正在躋身為世界強國之一的我們。

藍白嘴上說替人民把關預算，實際效果卻是削弱台灣防衛能力、打擊本土軍工產業、破壞國家長期戰略布局。當政治人物明知道中國正在加速軍事擴張，還選擇從內部拆台灣防線，這就是叛國式的背刺。

國民黨立委馬文君面對國防特別預算，竟然公開囂張表示如果能由她全權做主，她支持的是「0」。（資料照）中國早已建立完整無人機供應鏈，從民用無人機、電子製造、AI、自動化、北斗導航，到軍用偵察、打擊、長航時與匿蹤無人機，已經形成龐大的產業與軍事體系。烏俄戰爭也證明，未來戰場的關鍵不只在大船大砲，而是大量、快速、可消耗、可改版的無人系統。

台灣本來就該在這個時間點建立自己的無人機產業鏈。

嘉義正在從傳統農業城市，轉型為台灣無人機與航太軍工重鎮。中科院主導的嘉義民雄航太暨無人機產業園區，東側軍用研發區已接近完工，未來將投入中大型軍規無人機研發與測試，並設置低速風洞、AI算力中心、儲能電網等設施；後續再串聯嘉義太保的亞洲無人機AI研發中心，形成研發、製造、測試的一體化供應鏈。

國軍也已經全面導入無人機訓練。從新兵入伍到後備教召，基礎無人機操作都開始納入課程，三軍也設立專責訓練中心培養操作人才。無人機正在從少數單位的專門裝備，變成未來國軍的基本戰技。

台灣需要的是研發、製造、測試、維修、訓練與升級的完整體系。

藍白砍掉的，剛好就是這套體系最需要的養分。

台中鬼母手下的羅廷瑋沾沾自喜地說，這是「打擊了民進黨的利益」。但被打到的產業根本不是民進黨私產。雷虎不是民進黨開的，漢翔不是民進黨開的，嘉義無人機園區也不是民進黨自己家的園區。台中那些光學、機械、精密加工、航太零組件廠商，更不可能全部都是綠營利益。

很多被打到的供應鏈就在台中。雷虎在西屯，漢翔在西屯與沙鹿；大立光、玉晶光、亞光、今國光、佳凌、先進光、保勝光學，是光學供應鏈的重要角色；上銀、大銀微系統、拓凱、千附精密、喬福、程泰、高鋒、車王電、菱生、碳基科技，也都與機械、精密加工、材料、電子或航太零組件有關。

這些地方，很多本來就是藍營傳統票倉。

藍白嘴上打綠，刀子落下來，砍到的卻是台灣自己的產業腹地。

產業最怕政策忽冷忽熱。今天政府說要扶植本土無人機，廠商開始投資、擴廠、找人才、做研發；明天國會多數說砍就砍，還把這件事包裝成打擊民進黨利益。這樣誰敢重押？誰敢擴產？誰敢把最好的工程師與資金投入台灣國防科技？

中科院主導的嘉義民雄航太暨無人機產業園區，東側軍用研發區已接近完工，圖為國軍騰雲二型無人機。（資料照）台灣如果連自己的無人機產業都養不起來，未來真的遇到戰爭，就只能等別人有貨、等別人批准、等別人願意賣、等別人有空救你。最重要的是藍白到時候絕對還會繼續扯後腿。

藍白正在全力為中國製造動手的優勢。

中國立委羅廷瑋囂張嗆網友，說他們砍掉的是「沒人要的無人機」，馬文君囂張嗆國防特別預算根本應該是完全歸零，因為沒有急迫性。

目睹我們的新興產業直接被打斷腳的今天

我們的生命安全直接被敵國代理人嘲諷的現在

我想台灣人必須有的共識是

沒人要的，是中國滯台政客

該歸零的，是鋪天蓋地的中國騙術

中國立委羅廷瑋嗆網友，說他們砍掉的是「沒人要的無人機」。（資料照）（作者為時事評論人）

本文經授權轉載自張家哲臉書





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