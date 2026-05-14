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黑熊學院》普廷閱兵大典空蕩蕩，只剩預錄影片能過場？

過往紅場閱兵，都是俄羅斯大秀肌肉的好時機，但這次的紅場竟然沒有重型戰車，還以「預錄影片」代替重裝武器。 這可能代表俄羅斯的軍武庫存已經見底到連排場都撐不起來，因為前線武器消耗太快，以至於連「面子工程」都保不住。
黑熊學院

黑熊學院

2026/05/14 19:00

黑熊學院

俄羅斯日前舉行了近20年來最冷清的紅場閱兵。這場閱兵讓全世界意識到：那個曾經不可一世的普丁與他的「俄羅斯帝國」，似乎真的快撐不下去了。

幾個觀察重點：

1️⃣戰車不夠，影片來湊

過往紅場閱兵，都是俄羅斯大秀肌肉的好時機，但這次的紅場竟然沒有重型戰車；圖為去年的閲兵典禮，曾動員戰車等重裝備通過紅場。（路透社檔案照）過往紅場閱兵，都是俄羅斯大秀肌肉的好時機，但這次的紅場竟然沒有重型戰車；圖為去年的閲兵典禮，曾動員戰車等重裝備通過紅場。（路透社檔案照）過往紅場閱兵，都是俄羅斯大秀肌肉的好時機，但這次的紅場竟然沒有重型戰車，還以「預錄影片」代替重裝武器。

這可能代表俄羅斯的軍武庫存已經見底到連排場都撐不起來，因為前線武器消耗太快，以至於連「面子工程」都保不住。

2️⃣聲量低迷

不僅這次閱兵縮減到45分鐘，還對外封鎖訊號，完全是一場關起門來自嗨的活動。

原本包括《CNN》等多家媒體已事先取得採訪同意，卻在閱兵前夕收到取消通知，僅允許「主辦單位」進場

此外，俄羅斯的幾家大型通訊公司也通知民眾，其間的手機網路與簡訊服務可能受限，理由是為了安全

但在自家首都連上網都不行，這哪是大國崛起，這是直接倒退回嘟嘟嘟的撥接時代，連發個限動都要看普丁心情

3️⃣邊緣人的孤獨，普丁最懂

今年出席閱兵的盟友明顯少於去年，喜歡抱團取暖的極權元首一個都沒看見；圖為中俄朝三國領導人，去年一同出席中國九三大閱兵。（美聯社檔案照）今年出席閱兵的盟友明顯少於去年，喜歡抱團取暖的極權元首一個都沒看見；圖為中俄朝三國領導人，去年一同出席中國九三大閱兵。（美聯社檔案照）在外交方面也相當淒慘，今年出席閱兵的盟友明顯少於去年，喜歡抱團取暖的極權元首一個都沒看見。

以往閱兵大典是俄羅斯的極大盛事，中國、北韓與伊朗都會派高層級的大人物參加。

當平常叱咤風雲的普丁淪落到要「拜託烏克蘭停火」時，誰還想陪你罰站？

4️⃣要求停火

過去普丁也要求過烏克蘭停火，但通常都是政治表演或緩兵之計。

如今那個曾自詡要在三天內拿下基輔的俄羅斯，現在竟然要求川普居中協調，來確保自己不會被烏克蘭無人機轟炸？

這可能是人類軍事史上最大的笑話，軍事強國俄羅斯四年前說要閃電拿下基輔，現在居然說：「欸，不好意思，我想辦個派對啦，我也跟美國講過了，所以你烏克蘭這幾天可不可以不要炸我？」

俄羅斯顯然希望儘速達成停火協議。畢竟再打下去，不論國力與軍力都難以為繼，大國的臉面已經腫到五官都難以辨認。（美聯社檔案照）俄羅斯顯然希望儘速達成停火協議。畢竟再打下去，不論國力與軍力都難以為繼，大國的臉面已經腫到五官都難以辨認。（美聯社檔案照）其實不僅是紅場閱兵，俄羅斯先前組建的「非洲軍團」（Africa Corps，被視為瓦格納集團的接班人），也正遭遇嚴重的軍事挫敗與全面撤退。

俄羅斯顯然希望儘速達成停火協議。畢竟再打下去，不論國力與軍力都難以為繼，大國的臉面已經腫到五官都難以辨認。

侵略者恣意展現狂妄野心的下場，或許就像這場閱兵：開場時威風凜凜，謝幕時滿地找牙

普丁「紅場閱兵」這塊遮羞布，大概連他自己的尷尬都快遮不住。

本文經授權轉載自黑熊學院臉書

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