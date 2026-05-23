自由開講》長輩說「算了」時，不代表他沒有感覺

◎ 郭冠廷

台電LOGO改版爭議後，家中長輩跟我說了一句很真實的話：「不是看不看得懂，是覺得自己被時代拋棄了。」這句話讓我想到，長照現場常聽到長輩說：「老了」、「算了」、「這是你們年輕人的世界。」這些話聽起來像放棄，其實很多時候，是他們把失落說得很輕。

對年輕人來說，這些是方便；對長輩來說，卻可能代表原本熟悉的生活方法，一個一個失效；圖為醫院自動繳費機。（資料照）今天的社會變得太快。銀行服務變成App，醫院掛號、報到、繳費變成機器，停車繳費變成QR Code，紙本帳單改成電子帳單，政府服務改成線上申辦。對年輕人來說，這些是方便；對長輩來說，卻可能代表原本熟悉的生活方法，一個一個失效。

更何況，AI詐騙、假簡訊、假帳單與假客服越來越多，長輩面對的已經不只是會不會操作，而是敢不敢相信。一個長輩說「算了」，不一定是真的不在乎，而是怕問太多被嫌麻煩，怕操作太慢耽誤別人，怕按錯被笑，怕自己成為家人的負擔。於是他們少問一點、少爭取一點，把不安吞下去，最後只說一句：「我老了。」

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我們談長照2.0，常想到日照中心、居家服務、喘息服務與失能照顧，卻較少談「失能前」的生活信心；示意圖。（圖取自freepik）我們談長照2.0，常想到日照中心、居家服務、喘息服務與失能照顧，卻較少談「失能前」的生活信心。當長輩不敢自己去銀行、不敢自己看病、不敢繳費、不敢搭車、不敢辨認手機通知，他還沒有真正失能，卻已經開始從公共生活退場。

高齡友善不是反對進步，而是提醒我們：進步不能只讓年輕人覺得快速，也要讓長輩覺得自己仍被接住。重要服務不能只剩App，公共資訊不能只剩小字與掃碼，臨櫃協助也不能被視為低效率。

很多長輩不是沒有話說，而是不想說。他們把沉默留給自己，把方便留給年輕人。他們沒說話，是對年輕人的溫柔；我們願意尊重，是對時代的承諾。

（作者為社團法人居家健康關懷公益協會副理事長、社團法人台灣高齡醫動養學會副秘書長）

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