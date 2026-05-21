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照護線上》給寶寶的第一份見面禮，呼吸道細胞融合病毒（RSV）長效型單株抗體「出生即防護」策略解析，專科醫師圖文懶人包

聖馬爾定醫院小兒科李欣蓉醫師指出，呼吸道細胞融合病毒（RSV）具有高度傳染力，感染後初期症狀不明顯，但可能在短短數日就會發展成重症、需要住院；就算康復了，也可能增加未來氣喘的風險。
照護線上

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2026/05/21 08:00

◎ 照護線上

聖馬爾定醫院小兒科醫師李欣蓉表示，寶寶出生後立即施打RSV長效型單株抗體，可直接建立起戰力。（取自貼文）聖馬爾定醫院小兒科醫師李欣蓉表示，寶寶出生後立即施打RSV長效型單株抗體，可直接建立起戰力。（取自貼文）

隨著預產期接近，為了迎接孩子的出生，父母往往會開始進行規劃與安排，無論從嬰兒用品、奶粉選擇、甚至到疾病預防，都讓人傷透腦筋，因為每一項選擇都可能影響寶寶未來的健康，帶來長期的影響。

聖馬爾定醫院小兒科李欣蓉醫師指出，呼吸道細胞融合病毒（RSV）具有高度傳染力，感染後初期症狀不明顯，但可能在短短數日就會發展成重症、需要住院；就算康復了，也可能增加未來氣喘的風險。聖馬爾定產後護理之家龔亭方主任也提醒，RSV很容易在產後護理中心或托嬰中心發生交叉感染，特別是RSV可能潛伏在往來的家長衣服、手上，甚至存活於牆壁上，若沒有主動為孩子預防，無疑是將心肝寶貝暴露在感染風險中。

為了讓孩子健康、父母安心，給寶寶第一份重要的見面禮，就是RSV長效型單株抗體。因RSV長效型單株抗體安全性極高，可直接在寶寶出生後立即施打，且不需等待免疫反應，可直接建立起戰力，保護力更可持續至少5個月以上，近期有更多文獻證實抗體保護時間可達一年以上，無疑是家中新生兒早期防護的重要選擇。

呼吸道細胞融合病毒（RSV）威脅不容忽視：病程快速且具長期影響

李欣蓉醫師提醒，RSV具有極高的傳染力，僅1個感染個案，就可能傳播給4至5人。日常的接觸、甚至環境都可能成為傳染途徑。更令人擔心的是，就算嬰幼兒看起來康復了，但體內仍可能存有RSV，傳染期長達3至4週。也就是說，RSV可能潛藏在環境、身邊親友、甚至其他嬰幼兒間，而家長卻不自知。

嬰幼兒感染後，初期症狀常不明顯，僅輕微咳嗽、流鼻水，但因為嬰幼兒呼吸道較狹窄，一旦發炎產生分泌物，容易造成呼吸道阻塞，進而出現呼吸急促、喘鳴等症狀。很可能在短時間內迅速惡化為細支氣管炎或肺炎，嚴重者甚至需住院或接受氧氣、呼吸器治療。根據研究顯示，1歲以下嬰兒因RSV感染導致住院的機率約為流感的16倍。

嬰幼兒感染呼吸道細胞融合病毒後，初期症狀常不明顯，僅輕微咳嗽、流鼻水，但因為嬰幼兒呼吸道較狹窄，一旦發炎產生分泌物，容易造成呼吸道阻塞，進而出現呼吸急促、喘鳴等症狀。（取自貼文）嬰幼兒感染呼吸道細胞融合病毒後，初期症狀常不明顯，僅輕微咳嗽、流鼻水，但因為嬰幼兒呼吸道較狹窄，一旦發炎產生分泌物，容易造成呼吸道阻塞，進而出現呼吸急促、喘鳴等症狀。（取自貼文）

除了急性重症風險外，RSV感染也可能帶來長期影響。研究指出，嬰幼兒在生命早期感染RSV未來罹患氣喘的風險可能增加約3倍。對此，李欣蓉醫師表示，這主要與呼吸道發炎後產生的敏感化、高反應性有關，因為會提高未來罹患氣喘的風險，請家長務必要提高警覺。

研究指出，嬰幼兒在生命早期感染呼吸道細胞融合病毒，未來罹患氣喘的風險可能增加約3倍。（取自貼文）研究指出，嬰幼兒在生命早期感染呼吸道細胞融合病毒，未來罹患氣喘的風險可能增加約3倍。（取自貼文）

照護場所群聚與日常接觸皆可能成為呼吸道細胞融合病毒（RSV）感染來源

在產後護理中心或托嬰中心中，RSV感染風險往往來自日常接觸、甚至環境。龔亭方主任提醒，RSV病毒可在平滑牆面、門把、扶手上存活超過24小時，在衣物上也可存活長達1小時。在家長、照護者與寶寶的互動中，就可能悄悄的傳染給寶寶。因此，政府建議除了要勤加消毒、洗手以外，甚至要視情況縮短在機構內的時間。

龔亭方主任鼓勵，父母無需過度擔心，在進入產後護理之家或是托嬰中心前，如有施打RSV長效型單株抗體，就可以有效降低感染機會以及重症的風險，透過安全且直接的方式，為寶寶建立關鍵保護力，避免孩子暴露於RSV風險而不自知。

也提醒，許多家長會覺得孩子已經感染過RSV了，就無需再預防了。但事實上，感染RSV後並無法終生免疫RSV，嬰幼兒仍可能面臨反覆感染的情況，因此即使感染過仍可考慮施打RSV長效型單株抗體，保護孩子最脆弱的一年。

新生兒照護環境下的呼吸道細胞融合病毒（RSV）　建立「出生即防護」成為關鍵

針對RSV預防方式，目前臨床上常見預防措施包括RSV長效型單株抗體與RSV孕婦疫苗。李欣蓉醫師說明，RSV長效型單株抗體可在寶寶出生後施打，直接提供抗體防護，施打後即可發揮保護效果。單次施打可提供5個月以上的保護力，近期也有更多文獻證實，抗體保護時間可達一年以上，對於免疫系統尚未成熟的新生兒而言，可在生命初期建立穩定且可預期的防護。另外，RSV孕婦疫苗是透過母體產生抗體，再經胎盤傳遞給胎兒，保護力會依據母體健康狀況等有所變化。

近期有更多研究證實，呼吸道細胞融合病毒抗體保護時間可達一年以上，對於免疫系統尚未成熟的新生兒而言，可在生命初期建立穩定且可預期的防護。（取自貼文）近期有更多研究證實，呼吸道細胞融合病毒抗體保護時間可達一年以上，對於免疫系統尚未成熟的新生兒而言，可在生命初期建立穩定且可預期的防護。（取自貼文）

即時建立呼吸道細胞融合病毒（RSV）防護，是給寶寶最重要的健康見面禮

隨著預防醫學的進展，RSV已不再是只能被動面對的感染風險。透過為新生兒施打RSV長效型單株抗體等，家長可以在寶寶出生後就建立重要的防護力。李欣蓉醫師表示，若能在寶寶出生之際，就提供直接且穩定保護力，有望避免嬰幼兒感染RSV後的健康衝擊，正是父母送給孩子的第一份重要「見面禮」

龔亭方主任也補充，除了醫療預防，也別忘了日常感染控制措施，雙管齊下更能降低感染風險。舉例而言，照護者接觸寶寶前應落實手部清潔、定期清潔消毒環境表面（如門把、床欄、玩具）、維持室內通風，以及適度控管訪客數量與接觸距離等，都是降低RSV傳播風險的關鍵重要措施。

筆記重點整理

●呼吸道細胞融合病毒（RSV）具有極高的傳染力，僅1個感染個案，就可能傳播給4至5人。

●一歲前若反覆感染RSV，未來孩子衍生氣喘體質的機率高達3倍。

●RSV長效型單株抗體可於出生後施打，提供寶寶立即到位的「抗體大軍」，單次施打可提供5個月以上保護力，近期也有更多文獻證實，抗體保護時間可達一年以上；同時呼籲除醫療預防外，須結合日常感控措施，也有助降低感染風險與照護負擔。

本文經授權轉載自【照護線上】給寶寶的第一份見面禮，呼吸道細胞融合病毒（RSV）長效型單株抗體「出生即防護」策略解析，專科醫師圖文懶人包

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