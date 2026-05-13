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自由開講》防得了飛彈，防不了老鼠？ 從「安鼠之亂」看國安漏洞

2026/05/13 17:00

◎ 汪品陯

無法平定的鼠患，背後反映的是現代社會「基礎韌性」的脆弱；示意圖。（資料照）無法平定的鼠患，背後反映的是現代社會「基礎韌性」的脆弱；示意圖。（資料照）

近日台北市爆發「安鼠之亂」，不僅引發公共衛生疑慮，更讓民眾陷入深層的居家安全焦慮。諷刺的是，同一時間立法院才剛通過高額國防特別預算。我們守得住家國的大門，卻似乎守不住家門口的一隻老鼠；這種強烈反差，揭露的其實不只是鼠患，而是現代社會「基礎韌性」的脆弱

許多人談到國家安全，第一時間想到的是飛彈、軍演或戰機；但真正影響社會穩定的，往往是那些被忽略的底層環節。從公共衛生、城市治理，到資訊安全與數據管理，一旦基礎系統出現鬆動，再昂貴的防衛投資，也可能因為最不起眼的漏洞而被削弱。這種「小漏洞引發大風險」的現象，同樣存在於數位世界。

數位高牆下的隱形危機

近年AI工具與雲端服務快速普及，我們習慣了點開「登入以繼續前往Google Drive」的深藍色按鈕，並交出電子郵件或電話作為通行證。企業與政府紛紛追求效率升級，但伴隨而來的卻是新的資安隱憂。許多資安事件並非來自駭客正面突破，而是源於日常習慣的鬆懈。

更值得警惕的是，這類風險不像傳統安全威脅那樣明顯。沒有警報聲，也沒有衝突畫面，但資料卻可能在長期累積下被蒐集、分析，甚至成為未來滲透與攻擊的基礎。當社會過度依賴便利性，卻忽略最基本的防護邏輯時，整體韌性便會在無聲無息中被侵蝕。

榮景下的「影子」陰影

即便台股與科技產業近期迎來前所未有的繁榮，但在這股浪潮背後，卻隱藏著「影子AI」的危機。許多企業內部雖建立資訊管理規範，但員工仍習慣使用個人AI工具處理公務，甚至將敏感資訊輸入未經授權的外部系統

許多企業內部雖建立資訊管理規範，但員工仍習慣使用個人AI工具處理公務，甚至將敏感資訊輸入未經授權的外部系統，隱藏著「影子AI」的危機；示意圖。（美聯社檔案照）許多企業內部雖建立資訊管理規範，但員工仍習慣使用個人AI工具處理公務，甚至將敏感資訊輸入未經授權的外部系統，隱藏著「影子AI」的危機；示意圖。（美聯社檔案照）

這些看似方便的行為，就像在街角堆放垃圾吸引鼠群一樣，往往成為資安破口。表面上提升了效率，實際上卻讓資安防線逐漸失去作用，讓組織在面臨網路攻擊時，顯得脆弱不堪。

結語：重拾「基礎韌性」的信心

真正成熟的國家安全觀念，從來不只是高強度武器的堆疊，而是整個社會能否長期穩定運作。國防預算固然重要，但如果公共治理、基礎衛生、資安意識與數據管理長期被低估，那麼再堅固的防線，也可能從最微小的地方開始崩塌。

「安鼠之亂」之所以引發社會共鳴，正因為它讓人們意識到：真正令人不安的，不只是老鼠本身，而是對系統逐漸失去信心。當民眾開始懷疑公共環境是否安全、資料是否受到保護、制度是否具備應變能力時，那種焦慮感，本身就是韌性流失的警訊。

在數位時代，國安早已不只是邊境與武器的問題，更包含整個社會對風險的管理能力。防得了飛彈卻防不了老鼠，真正暴露的，或許不是單一事件，而是我們對「基礎韌性」的長期忽視。

（作者為大學生）

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