自由開講》缺師潮背後 當老師開始想逃離教育現場

◎ 蔣辰平

近年來，「缺師潮」幾乎已成為教育新聞的固定關鍵字。從偏鄉學校招不到正式教師、代理教師比例攀升，到師培生報考意願下降，甚至越來越多年輕教師萌生離職念頭，台灣教育現場正面臨前所未有的人力危機。但真正的問題，恐怕不是「沒有人能當老師」，而是越來越多人不願意留下來。而且，現在感到焦慮的，早已不只是年輕教師。

但真正的問題，恐怕不是「沒有人能當老師」，而是越來越多人不願意留下來；示意圖。（資料照）近幾年，連許多原本願意長期投入教育的資深教師，也開始瀰漫一種強烈的不安感。有人開始計算退休年資，有人討論是否提早退休，甚至有人坦言：「不是不愛教育，而是真的快撐不下去了。」許多人對教師工作的印象，仍停留在「工作穩定、寒暑假多」的年代。然而，如今的教育現場早已徹底改變。現在的老師除了教學，還得同時扮演輔導者、情緒支持者、危機處理者與親師溝通協調者。

學生情緒問題增加、特殊需求學生比例提高、家庭支持功能弱化，都讓第一線教師承受的壓力遠超過外界想像。更令人疲憊的是，教育現場逐漸瀰漫高度不信任氛圍。從動輒錄影蒐證、社群公審，到申訴與調查制度風險擴大，許多教師最大的壓力，早已不是如何教好學生，而是「自己會不會成為下一個被投訴的人」。

請繼續往下閱讀...

尤其近年校事會議與相關調查制度不斷擴張後，許多教師開始擔心，只要一場親師衝突、一句被誤解的話，就可能讓自己陷入漫長調查程序。這種長期的不安全感，正快速侵蝕教育現場。當老師開始覺得「做越多、風險越高」，教育自然會越來越保守，甚至只剩下自保文化。

少子化並沒有讓教師工作變輕鬆，反而帶來減班、縮缺與代理教師增加等問題；示意圖。（資料照）另一方面，少子化並沒有讓教師工作變輕鬆，反而帶來減班、縮缺與代理教師增加等問題。許多年輕教師長期代理、跨校流動，始終無法獲得穩定工作。有些人代理多年仍等不到正式缺額，有人為了一個職缺必須跨縣市奔波。這樣的不確定感，正在快速消耗年輕人對教育的熱情；而制度風險與高壓環境，則讓許多資深教師選擇提前離開。

更現實的是，當前房價、物價與生活成本持續攀升，教師薪資雖然表面穩定，但已逐漸失去過去的吸引力。高工時、高責任與高情緒勞動，未必能換來相對應的生活品質與職業尊嚴。於是，教育現場開始出現一個令人憂心的現象：年輕人不敢進來，資深教師想提早離開，中生代教師則在高壓中苦撐。

台灣真正該擔心的，從來不是「有沒有老師」，而是那些原本願意為孩子努力的人，是否還願意繼續相信教育值得堅持。

（作者為國小教師、屏東縣教育產業工會副秘書長）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。

本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法