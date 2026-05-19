自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由開講》缺師潮背後 當老師開始想逃離教育現場

2026/05/19 07:30

◎ 蔣辰平

近年來，「缺師潮」幾乎已成為教育新聞的固定關鍵字。從偏鄉學校招不到正式教師、代理教師比例攀升，到師培生報考意願下降，甚至越來越多年輕教師萌生離職念頭，台灣教育現場正面臨前所未有的人力危機。但真正的問題，恐怕不是「沒有人能當老師」，而是越來越多人不願意留下來。而且，現在感到焦慮的，早已不只是年輕教師。

但真正的問題，恐怕不是「沒有人能當老師」，而是越來越多人不願意留下來；示意圖。（資料照）但真正的問題，恐怕不是「沒有人能當老師」，而是越來越多人不願意留下來；示意圖。（資料照）近幾年，連許多原本願意長期投入教育的資深教師，也開始瀰漫一種強烈的不安感。有人開始計算退休年資，有人討論是否提早退休，甚至有人坦言：「不是不愛教育，而是真的快撐不下去了。」許多人對教師工作的印象，仍停留在「工作穩定、寒暑假多」的年代。然而，如今的教育現場早已徹底改變。現在的老師除了教學，還得同時扮演輔導者、情緒支持者、危機處理者與親師溝通協調者。

學生情緒問題增加、特殊需求學生比例提高、家庭支持功能弱化，都讓第一線教師承受的壓力遠超過外界想像。更令人疲憊的是，教育現場逐漸瀰漫高度不信任氛圍。從動輒錄影蒐證、社群公審，到申訴與調查制度風險擴大，許多教師最大的壓力，早已不是如何教好學生，而是「自己會不會成為下一個被投訴的人」。

尤其近年校事會議與相關調查制度不斷擴張後，許多教師開始擔心，只要一場親師衝突、一句被誤解的話，就可能讓自己陷入漫長調查程序。這種長期的不安全感，正快速侵蝕教育現場。當老師開始覺得「做越多、風險越高」，教育自然會越來越保守，甚至只剩下自保文化。

少子化並沒有讓教師工作變輕鬆，反而帶來減班、縮缺與代理教師增加等問題；示意圖。（資料照）少子化並沒有讓教師工作變輕鬆，反而帶來減班、縮缺與代理教師增加等問題；示意圖。（資料照）另一方面，少子化並沒有讓教師工作變輕鬆，反而帶來減班、縮缺與代理教師增加等問題。許多年輕教師長期代理、跨校流動，始終無法獲得穩定工作。有些人代理多年仍等不到正式缺額，有人為了一個職缺必須跨縣市奔波。這樣的不確定感，正在快速消耗年輕人對教育的熱情；而制度風險與高壓環境，則讓許多資深教師選擇提前離開

更現實的是，當前房價、物價與生活成本持續攀升，教師薪資雖然表面穩定，但已逐漸失去過去的吸引力。高工時、高責任與高情緒勞動，未必能換來相對應的生活品質與職業尊嚴。於是，教育現場開始出現一個令人憂心的現象：年輕人不敢進來，資深教師想提早離開，中生代教師則在高壓中苦撐。

台灣真正該擔心的，從來不是「有沒有老師」，而是那些原本願意為孩子努力的人，是否還願意繼續相信教育值得堅持。

（作者為國小教師、屏東縣教育產業工會副秘書長）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。
本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書