自由開講》「鼠類偵防師」是公共衛生政策的根本誤判

◎ 高元智

台北「安鼠之亂」延燒，市長蔣萬安推出「鼠類偵防師」應對，5月13日將對外展示實際作為，環保局也將推出線上申請表單，讓有需求的民眾自行預約。（資料照，本報合成）

台北市鼠患爭議延燒，市長蔣萬安推出「鼠類偵防師」及全面清消與資訊揭露等措施，試圖展現積極作為。然而，這一整套做法不僅無助於解決問題，反而清楚暴露政策核心在公共衛生治理上的根本誤判。

首先，在北市府公務人力長期不足、缺額逼近兩成，甚至更高的現實下，蔣萬安仍持續加碼任務，本質上就是將結構性問題往基層轉移，當既有清消量能已明顯不足，每人需承擔逾萬戶規模時，再行創設新職稱，不過是以華麗名目包裝沉重負荷，並未帶來任何實質效能。這不是強化治理，而是制度性透支，說穿了，就是「將帥無能，累死三軍」的具體寫照。

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其次，「鼠類偵防師」的設計本身即難以成立。病媒防治涉及物種辨識、行為分析與環境工程，本質上屬高度專業領域。若以短期訓練之公務員取代專業體系，等同直接降低治理門檻。依此邏輯推演，是否未來亦可能出現「蚊子偵防師」、「蟑螂偵防師」、「跳蚤偵防師」等各類偵防師？一旦專業被行政語彙取代，結果只會流於形式，而難以落實鼠患防治工作。

再者，以「通報數下降」做為改善依據，更屬明顯誤判。通報量本就受民眾關注度、媒體熱度及宣導強度影響，從來不是反映鼠隻密度的客觀指標，若以該項數據做為績效依據，不僅評估基礎存在偏差，也可能進一步誤導政策方向。事實上，真正應建立的是長期監測機制，例如族群密度、捕獲率與環境風險指標，否則數字再亮眼，也不過是自我安慰的統計幻象。

無論毒餌或賀爾蒙藥物，皆屬最後手段。若未先完成環境整治、食源管理與孔洞封堵，即便是大量投放藥劑，也僅能短期壓制，難以根除，甚至可能增加寵物誤食風險。

近日北市府聲稱已填3815處鼠洞，然台北市議員陳怡君在松山區人行道植栽處卻發現許多鼠洞，還有鳥屍；圖左下是鼠洞，右上見鳥屍。（台北市議員陳怡君提供）

鼠患治理的出路，從來不在標新立異，而在於回歸專業與制度本質，除建立跨部門協作、長期監測與源頭管理機制，並應導入具備證照之專業防治體系。今日鼠患問題，不只是環境議題，更是治理能力失衡的明確反映，同時也是錯誤政策所必然付出的代價。

（作者為法務人員）

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